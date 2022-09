Očkování proti omikronu přehledně: Jaké jsou upravené vakcíny a kdy budou v Česku?

Ačkoliv pandemie koronaviru v posledních měsících ustoupila do pozadí, na podzim a v zimě stále hrozí nová vlna nákaz. Už teď je možné se v Česku nechat naočkovat čtvrtou, posilující dávkou, řada lidí ale čeká na upravené vakcíny, které budou lépe chránit před variantou omikron. Preparát už schválila evropská agentura, v Evropské unii by mohl být k dispozici na konci září. Co o něm víme?

Co je vakcína proti omikronu? Nové očkovací látky, které ve čtvrtek doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), jsou podobné už používaným vakcíným proti koronaviru. Jde o upravené látky společností Moderna a Pfizer/BioNTech, které fungují na bázi technologie mRNA. Do těla se tak nevstřikuje inaktivovaný virus, jako je tomu třeba u vakcíny proti chřipce, ale pouze genetická informace, která imunitnímu systému pomůže v budoucnu nákazu rozeznat a bojovat s ní. Koronavirus ale za poslední roky několikrát zmutoval a vytvořily se nové, nakažlivější varianty. Proto se vakcíny snaží také přizpůsobit. Upravené očkování by mělo být schopné lépe zabránit variantě viru omikron, aby pronikla do těla. Posilující dávky by měly poskytnout větší ochranu proti nakažlivějším subvariantám omikronu BA.4 a BA.5. Kdy budou vakcíny proti omikronu dostupné? V Evropské unii, a tedy i v Česku by upravené vakcíny firem Pfizer/BioNTech a Moderna mohly být na trhu už v září, krátce po schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Konečné slovo v povolování vakcíny má Evropská komise, její rozhodnutí se očekává brzy. "Můžeme ji dodávat velmi brzy, snad od konce září," řekl německému časopisu Der Spiegel k modifikované vakcíně šéf firmy BioNTech Ugur Şahin. Vakcíny jsou sice vyvinuté na starší subvariantu omikronu BA.1, ale EMA přesto podporuje, aby se na podzim začaly používat, protože schvalování novějších vakcín na další subvarianty teprve začíná. BioNTech k těm novým právě dodává poslední dokumenty. Jaká je situace v USA? Vakcíny od společností Moderna a Pfizer/BioNTech plánuje v příštích dnech povolit i americký kontrolní úřad FDA, informoval list Politico. Ten chce však rovnou schválit nejnovější očkování proti subvariantám omikronu BA.4 a BA.5, které ještě nebyly testovány na lidech, ale pouze na myších. Úřad argumentuje, že vakcíny jsou již dostatečně otestované a novější látky představují pouze malé změny. Řada kritiků se ale obává, že vakcíny testované na myších nebudou na lidech tolik účinné. I proto v Evropské unii tyto vakcíny zatím dostupné nebudou. Budou vakcíny v Česku? Česká republika by do konce roku měla získat asi 3,5 milionu dávek vakcín. "Máme s firmou Pfizer domluveno, že pokud budou schválené upravené vakcíny, tak všechny dodávky do konce roku budou ty upravené vakcíny," řekl minulou neděli v České televizi ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Už se někde proti omikronu očkuje? Británie se v srpnu stala první zemí na světě, která schválila vakcínu proti koronaviru zaměřenou jak na původní variantu omikron, tak na jeho pozdější mutace. Očkovací látku americké společnosti Moderna schválil britský lékový úřad MHRA jako posilující dávku pro dospělé. Jak je upravená vakcína účinná? Upravené vakcíny byly původně vyvinuty se zaměřením na typ BA.1, který se však už téměř nevyskytuje. Existuje naděje, že nové verze budou účinné i proti aktuálním omikronovým subvariantám BA.4 a BA.5, které jsou teď dominantní a nakažlivější. Data, která firma Moderna prezentovala při schvalování vakcíny v Británii, ukazují, že upravená posilovací dávka je až 1,7krát účinnější než klasická posilovací dávka a vyvolává silnější reakci imunitního systému. Tělo si tak s případnou nákazou dokáže lépe poradit. Na podrobnější data se ale stále čeká. Má vakcína nějaké vedlejší účinky? Vedlejší účinky upravené vakcíny společnosti Moderna mají být podobné těm u původní posilující dávky. Většinou se jednalo o mírné příznaky, které rychle a samovolně odezněly, jako například bolest ramene v místě vpichu, únava nebo zvýšená teplota. Data k očkování od společností Pfizer/BioNTech zveřejní EMA brzy. Není už vakcína zbytečná? I když nyní se koronavirová situace v Česku i ve světě uklidňuje, pandemie není u konce. Aktuálně leží v českých nemocnicích okolo 740 pacientů. Vědci se obávají, že by na podzim nebo v zimě mohla znovu vypuknout nová vlna nákaz. V následujících podzimních měsících bývá lidská imunita slabší, a navíc hrozí, že se časem sníží účinnost předchozích dávek - jako tomu bývá i u jiných očkování.