Nová studená válka, tentokrát s Čínou. Pokud se potvrdí únik viru z laboratoře

Přes tři a půl milionu lidí zemřelo na nemoc covid-19, více než 170 milionů osob se nakazilo. I po roce a půl ale zůstávají prvopočátky pandemie nejasné. Například zda se koronavirus přenesl z netopýrů přes jiného zvířecího prostředníka na člověka přirozenou cestou na tržišti, nebo se infekce dostala do světa neúmyslně z laboratoře.

Tají Čína něco? Například možný únik viru z laboratoře, způsobený nedostatečnými bezpečnostními opatřeními? Americký prezident Joe Biden pověřil tajné služby, aby mu do devadesáti dnů vypracovaly zprávu o možném laboratorním úniku. Na základě nově zjištěné informace, že tři pracovníci Wuchanského virologického institutu byli hospitalizováni s příznaky podobnými nemoci covid-19 už v listopadu 2019. Tedy dříve, než Čína přiznala nákazu na tržišti ve Wu-chanu.

Pokud by se verze o nepřiznaném a čínskou vládou tajeném úniku potvrdila, vyvolalo by to ve světě podle americké televize CNN obrovský otřes. "Je to jako bouře, která sílí. Jde o natolik toxickou záležitost, že by mohla zažehnout novou studenou válku," uvádí ve své analýze.

Mezi Čínou na straně jedné a mezi USA, evropskými zeměmi, Kanadou či Austrálií na straně druhé způsobila značné napětí už situace loni na jaře, kdy se ukázalo, že čínské úřady informují o rozsahu pandemie pozdě a nepřesně. Opožděná reakce na zvyšující se počet nakažených ve Wu-chanu vyústila v to, že lidé z tohoto města šířili infekci do světa.

Peking veškerou kritiku odmítá a naopak naznačuje, že virus se mohl do Číny dostat ze zahraničí v mraženém mase.

Usvědčení čínského režimu z případné lži v situaci, která vyvolala celosvětovou pandemii, by znamenalo ztrátu důvěry ve spolupráci s Čínou a v cokoliv, co Peking tvrdí. Navíc by velmi pravděpodobně došlo k přerušení spolupráce Číny s okolním světem na vyšetřování pandemie. Ta už je nyní malá, stěžoval si na to i tým Světové zdravotnické organizace (WHO) po své letošní návštěvě.

Organizace zatím tvrdí, že k doložení laboratorního původu koronaviru není dostatek informací. Požaduje ale další výzkum.

Čína se učí od Ruska

"Pokud by byly publikovány ověřené informace, které by jednoznačně ukázaly, že Čína lhala o původu koronaviru, režim by je přesto zpochybnil a rámoval by celou debatu stejně jako ty předchozí - tak, že za tím stojí Spojené státy a jejich snaha o zastavení rostoucí moci Číny," uvedla pro Aktuálně.cz expertka na nejlidnatější zemi světa Ivana Karásková z pražské Asociace pro mezinárodní otázky.

"Čína se velmi hbitě učí od Ruska, jak využívat dezinformace a vytvářet dojem, že pravdu může mít ten i ten a že se finálního výsledku vlastně nelze dobrat. Nové informace by navíc nějakou dramatickou změnu v přístupu ostatních států nepřinesly. Spolupracující země budou nadále spolupracovat, skeptické si budou nadále zachovávat odstup. Zajímavější by to ale mohlo být na poli mezinárodních organizací," dodává.

Skupina osmnácti vědců z prestižních univerzit z celého světa vyzvala v otevřeném dopise zveřejněném v časopise Science k řádnému prošetření verze o úniku z laboratoře. Právě na základě podezřelého chování Číny, která při vyšetřování původu pandemie se zahraničím příliš nespolupracuje.

"Na začátku byla teorie o laboratorním původu viru spojená s Donaldem Trumpem a různými konspiračními teoriemi, takže ve vědecké komunitě existoval tlak tuto verzi příliš nepřiživovat. Teď je ale třeba o tom vážně mluvit a zvážit všechny eventuality toho, co se mohlo stát," řekl americkému deníku New York Times Akiko Iwasaki, imunolog z univerzity v Yale a jeden ze signatářů dopisu.

Tržiště v čínském městě Wu-chan, kde se nakazil první člověk, je vzdušnou čarou vzdálené pouhých dvanáct kilometrů od virologického institutu, ve kterém vědci zkoumali koronaviry. Wuchanské Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, kde odborníci tyto viry také analyzovali, leží dokonce necelý kilometr od tržiště.

Návrat Trumpovy teorie

Epidemiologové ve světě dlouho zpochybňovali, že virus mohl uniknout z laboratoře. Spíše věřili čínské verzi, podle které se rozšířil z tržiště, kde se prodávala divoká zvířata. Nejvíce citovanou verzí byla ta, že virus SARS-CoV-2 se dostal na člověka z netopýra pravděpodobně přes luskouna.

Mise expertů Světové zdravotnické organizace na začátku roku měla na otázku, zda tržiště, či laboratoř, dát odpověď. Nedala. Její účastníci si stěžovali, že neměli přístup do všech míst ve Wu-chanu a nedostali k dispozici zdravotní záznamy o prvních desítkách pacientů, kteří prodělali covid-19 na konci roku 2019.

Bývalý americký prezident Donald Trump byl prvním státníkem, který čínské úřady činil odpovědnými za rozšíření pandemie. Nynější návrat teorie o úniku viru z laboratoře a snaze to utajit vnímá jako potvrzení svých slov. Minulý týden poslal do redakce deníku New York Post e-mail, ve kterém uvedl: "Kritizovali mě za to, že jsem něco takového říkal. Teď říkají, že jsem měl pravdu."

Na Twitteru se vyjádřil také Trumpův bývalý ministr zahraničí Mike Pompeo, který v minulosti působil i jako ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). "Veškeré důkazy směřují k tomu, že virus pochází z wuchanské laboratoře. Komunistická Čína dluží světu vysvětlení," napsal.

Every piece of evidence suggests the Wuhan virus leaked from the Wuhan Institute of Virology.



Communist China owes the world answers. — Mike Pompeo (@mikepompeo) June 1, 2021

Dán Peter Ben Embarek, který vedl misi WHO v Číně na začátku letošního roku, tvrdí, že od ledna 2020 Číňané nevyšetřují nic, co se týká počátku a rozšíření pandemie. "Nic nevyšetřují, protože buď už vše vědí, nebo se obávají, co by vyšetřili," podotýká k tomu britský magazín Economist.

"Ať už si myslíme o Číně cokoli, je pravdou, že na počátku stálo selhání místních politiků, snaha vše utajit, klamání obyvatelstva o tom, že tento koronavirus se nepřenáší ze zvířat na člověka, a pozdní uvolňování informací pro WHO. To rozhodně nenahrává Číně a nevypadá pak věrohodně ani její tvrzení, že se stavěla k pandemii zodpovědně a od počátku spolupracovala na objasnění jejího původu," říká Karásková.

