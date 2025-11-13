Zahraničí

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Přichází to v nejméně vhodný čas. V době, kdy analytici nabádají, aby pomoc napadené Ukrajině byla vytrvalá, eroduje podpora v zemi, která je klíčovým hubem pro dodávky Západu.
Bývalý diplomat Maciej Ruczaj mluví o tom, co Polákům na Ukrajincích nejvíc vadí. | Video: Tým Spotlight

Miliony Ukrajinců po zahájení rozsáhlé ruské invaze v roce 2022 uprchly do bezpečí k západnímu sousedovi. V té době podle průzkumu varšavské agentury CBOS chtělo 94 procent Poláků uprchlíky přijmout.

O tři a půl roku později podpora razantně klesla. V říjnu se zastavila na 48 procentech, přičemž polovina Poláků nyní věří, že dávky nabízené ukrajinským příchozím jsou příliš štědré, píše agentura Bloomberg.

Polský prezident Donald Tusk (vpravo) a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na archivním snímku z Kyjeva.
Polský prezident Donald Tusk (vpravo) a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na archivním snímku z Kyjeva. | Foto: Reuters

Prezident Karol Nawrocki s opoziční stranou Právo a spravedlnost uprchlíky obvinil z "předbíhání ve frontě na sociální dávky". Bývalý polský diplomat Maciej Ruczaj v dubnu upozornil, že se Polákům nelíbí, že mnoho Ukrajinců provozuje dávkovou turistiku, kdy se v zemi zaregistrují, a pak si dojíždějí přes hranici pro peníze.

Podle Evropské komise je dnes v Polsku stále pod dočasnou ochranou asi milion Ukrajinců. Rozvojová banka v březnu odhadla, že přispívají až 2,4 procenta k polskému hrubému domácímu produktu, který nedávno přesáhl 1 bilion dolarů.

"Díky ukrajinským migrantům jsme mohli snížit nedostatek pracovních sil uprostřed obrovského demografického poklesu," řekl Jan Brzozowski, ekonom z Institutu pro evropská studia na Jagellonské univerzitě v Krakově.

Varoval, že by země neměla brát Ukrajince jako samozřejmost. "Nemusí nutně zůstat v Polsku. Mohou se přesunout do Německa, Francie nebo jiných zemí EU. Negativní postoj vůči nim bude hrát svou roli," dodal.

Související

Polsko odhalilo buňku diverzantů, ukrajinská dvojice sledovala armádu

Hranice Bělorusko Polsko NATO

Poláci ale mají pocit, že Ukrajinci jejich pomoc dostatečně neoceňují. "Postava ‚nevděčného Ukrajince‘ se v protiukrajinských narativech objevuje ve velkém," uvedla analytička migrace Olena Babakova.

O určitém nevděku tentokrát kyjevských politiků mluvil i Ruczaj, který zmínil volyňské masakry, při nichž ukrajinští nacionalisté během druhé světové války vraždili etnické Poláky. Současným Polákům přijde ukrajinské vyrovnávání se z minulostí příliš neochotné a pomalé.

"Polská chuť pomáhat přichází ve vlnách a propadech - možná s více propady. Počáteční vlna podpory po roce 2022 je nyní vyčerpaná," řekl Piotr Buras z varšavské Rady pro zahraniční vztahy. Polské nadšení po Majdanu v roce 2014 podle něho dopadlo stejně.

Kreml chystá rozsáhlou sabotáž v Polsku, tvrdí Ukrajinci. Plán "odhalili" sami Rusové. (Celý článek s videem zde)

Východní křídlo NATO se spoléhá na bunkry a sítě proti dronům, aby ochránilo energetickou infrastrukturu. | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog

Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog
37:48

Krize zažehnána. Trump podepsal návrh zákona, který obnovuje financování vlády

Krize zažehnána. Trump podepsal návrh zákona, který obnovuje financování vlády

Dvacetiletou pacientku na moskevské klinice svazovali tak dlouho, až přišla o ruce

Dvacetiletou pacientku na moskevské klinice svazovali tak dlouho, až přišla o ruce

Francouzští poslanci schválili odložení kontroverzní důchodové reformy

Francouzští poslanci schválili odložení kontroverzní důchodové reformy
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina Polsko imigrace migranti sociální dávky video Video Aktuálně.cz

Právě se děje

před 11 minutami
Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

V sobotu se uskuteční pohřební obřady a rekviem v katedrále svatého Víta, a to za účasti zahraničních delegací i domácích hostů.
před 1 hodinou
"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci
3:58

"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci

V kuloárech jsme zjišťovali, jak se jim pracuje nebo jaká témata právě řeší.
před 1 hodinou
"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

Texaské úřady vydaly neobvyklé varování: pokud narazíte na zvláštního hnědočerného červa s hlavou ve tvaru půlměsíce, rozhodně ho nezabíjejte.
před 1 hodinou
“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá
4:17

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá

Přichází to v nejméně vhodný čas. Eroduje podpora ve státě, který je klíčovým hubem pro západní dodávky Ukrajině.
před 1 hodinou
Priske, verze dvě, ve Spartě nečaruje. Tlak na něj zmenšuje Trpišovského přešlapování

Priske, verze dvě, ve Spartě nečaruje. Tlak na něj zmenšuje Trpišovského přešlapování

Priske byl při prvním pobytu ve Spartě nekompromisní. Teď kolem horké kaše kouč kličkuje.
před 1 hodinou
"Připadala jsem si špinavě." Dva Češi popisují peklo, které přináší žloutenka

"Připadala jsem si špinavě." Dva Češi popisují peklo, které přináší žloutenka

Začalo to jako obyčejná viróza, nakonec šlo o žloutenku typu A. Dva pacienti otevřeně promluvili o svých zkušenostech s nemocí, která se šíří Českem.
před 1 hodinou

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun
Prohlédnout si 20 fotografií
Šéfdesignér Volkswagenu Andreas Mindt přijel do Prahy představit cenově dostupná elektroauta.
Volkswagen ID.Every1 bude stát méně než půl milionu korun, v prodeji se ho však dočkáme až za dva roky.
Další zprávy