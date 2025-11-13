“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá

Miliony Ukrajinců po zahájení rozsáhlé ruské invaze v roce 2022 uprchly do bezpečí k západnímu sousedovi. V té době podle průzkumu varšavské agentury CBOS chtělo 94 procent Poláků uprchlíky přijmout.
O tři a půl roku později podpora razantně klesla. V říjnu se zastavila na 48 procentech, přičemž polovina Poláků nyní věří, že dávky nabízené ukrajinským příchozím jsou příliš štědré, píše agentura Bloomberg.
Prezident Karol Nawrocki s opoziční stranou Právo a spravedlnost uprchlíky obvinil z "předbíhání ve frontě na sociální dávky". Bývalý polský diplomat Maciej Ruczaj v dubnu upozornil, že se Polákům nelíbí, že mnoho Ukrajinců provozuje dávkovou turistiku, kdy se v zemi zaregistrují, a pak si dojíždějí přes hranici pro peníze.
Podle Evropské komise je dnes v Polsku stále pod dočasnou ochranou asi milion Ukrajinců. Rozvojová banka v březnu odhadla, že přispívají až 2,4 procenta k polskému hrubému domácímu produktu, který nedávno přesáhl 1 bilion dolarů.
"Díky ukrajinským migrantům jsme mohli snížit nedostatek pracovních sil uprostřed obrovského demografického poklesu," řekl Jan Brzozowski, ekonom z Institutu pro evropská studia na Jagellonské univerzitě v Krakově.
Varoval, že by země neměla brát Ukrajince jako samozřejmost. "Nemusí nutně zůstat v Polsku. Mohou se přesunout do Německa, Francie nebo jiných zemí EU. Negativní postoj vůči nim bude hrát svou roli," dodal.
Poláci ale mají pocit, že Ukrajinci jejich pomoc dostatečně neoceňují. "Postava ‚nevděčného Ukrajince‘ se v protiukrajinských narativech objevuje ve velkém," uvedla analytička migrace Olena Babakova.
O určitém nevděku tentokrát kyjevských politiků mluvil i Ruczaj, který zmínil volyňské masakry, při nichž ukrajinští nacionalisté během druhé světové války vraždili etnické Poláky. Současným Polákům přijde ukrajinské vyrovnávání se z minulostí příliš neochotné a pomalé.
"Polská chuť pomáhat přichází ve vlnách a propadech - možná s více propady. Počáteční vlna podpory po roce 2022 je nyní vyčerpaná," řekl Piotr Buras z varšavské Rady pro zahraniční vztahy. Polské nadšení po Majdanu v roce 2014 podle něho dopadlo stejně.