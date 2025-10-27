Zahraničí

Polsko odhalilo buňku diverzantů, ukrajinská dvojice sledovala armádu

před 2 hodinami
V jihopolských Katovicích zadrželi muže a ženu z Ukrajiny, kteří jsou podezřelí, že podle pokynů cizí tajné služby sháněli informace o vojácích polské armády a o kritické infrastruktuře. Na sociální síti X o tom informoval Jacek Dobrzyński, mluvčí vládního koordinátora tajných služeb.
Polsko k hranici s Běloruskem pošle na deset tisíc vojáků.
Polsko k hranici s Běloruskem pošle na deset tisíc vojáků. | Foto: Reuters

Polští představitelé obviňují Rusko a Bělorusko, že stojí za rostoucím počtem případů sabotáží, s nimiž se Polsko v posledních letech potýká.

Tomasz Siemoniak, který ve vládě zodpovídá za koordinaci tajných služeb, později upřesnil, že tato dvojice Ukrajinců patří mezi osm lidí podezřelých z přípravy sabotáží, o jejichž zadržení minulé úterý informoval premiér Donald Tusk.

Dobrzyński uvedl, že k dopadení dvojice vedla spolupráce polské vojenské a civilní kontrarozvědky. Dvaatřicetiletý muž a o dva roky starší žena podle Dobrzyńského sháněli informace "o vojenském potenciálu Polska a montovali zařízení pro utajované sledování kritické infrastruktury".

Sbírali informace týkající se polských vojáků nebo dopravní infrastruktury sloužící pro logistickou a vojenskou podporu Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské invazi a pro kterou je Polsko významným spojencem. Soud dvojici Ukrajinců poslal na tři měsíce do vazby, uvedl také Dobrzyński.

Prokuratura ve východopolském Lublinu, která na vyšetřování dohlíží, v prohlášení na svých internetových stránkách uvedla, že tito lidé pro cizí tajnou službu pracovali od května 2023 do letošního srpna a že byli zadrženi před necelými dvěma týdny. V případě odsouzení jim hrozí osm let vězení.

Siemoniak v Polském rozhlasu řekl, že tento případ "dokládá, že máme co do činění s rostoucí intenzitou diverzních aktivit a příprav diverzních akcí". Polské tajné služby a další bezpečnostní složky "mají plné ruce práce", uvedl také politik z Tuskovy Občanské koalice.

Polsko tvrdí, že případy žhářství nebo kyberútoky, které v posledních letech zažívá, jsou součástí hybridní války, kterou proti němu vede Rusko. Cílem ruských tajných služeb je podle Varšavy destabilizovat státy, které podporují Ukrajinu. Moskva taková obvinění odmítá, připomněla agentura Reuters.

 
Další zprávy