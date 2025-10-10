Zahraničí

Několik mrtvých si vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v Tennessee

ČTK
před 1 hodinou
Několik mrtvých si v pátek vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v americkém státě Tennessee, řada dalších lidí je pohřešována. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na místní úřady, podle nichž se záchranáři kvůli sekundárním explozím musí stále držet mimo hořící pole trosek.
Dým a trosky po silném výbuchu ve výrobně vojenských výbušnin v Hickman County, Tennessee, 10. října 2025.
Dým a trosky po silném výbuchu ve výrobně vojenských výbušnin v Hickman County, Tennessee, 10. října 2025. | Foto: ČTK

Výbuch, který slyšeli a pocítili lidé na kilometry daleko, se stal v závodě společnosti Accurate Energetic Systems, uvedl úřad šerifa. Firma podle svého webu vyrábí a testuje výbušniny v areálu o osmi budovách, který se rozkládá na zalesněných kopcích poblíž města Bucksnort asi 85 kilometrů jihozápadně od Nashvillu.

"V tuto chvíli skutečně máme několik nezvěstných osob. Snažíme se brát ohled na rodiny a celou situaci," řekl na tiskové konferenci šerif okresu Chris Davis. "Máme také několik mrtvých," dodal. Příčina výbuchu nebyla bezprostředně známa, vyšetřování může podle šerifa trvat několik dní.

Letecké záběry a snímky z místa neštěstí ukazují, že exploze zcela srovnala se zemí jednu z budov na kopci, kde zůstaly jen doutnající trosky a ohořelé vraky vozidel.

Záchranáři se zpočátku nemohli dostat do továrny kvůli pokračujícím detonacím, sdělil agentuře AP šéf místních záchranářů David Stewart. Ani on neměl informace o přesném počtu obětí.

Ačkoli místo neštěstí již bylo zabezpečeno před velkými výbuchy, stále lze slyšet menší exploze, uvedl Davis.

 
Aktualizováno před 24 minutami
před 1 hodinou
