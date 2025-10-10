Zahraničí

Mír na dohled. Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Gaze

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Izraelská vláda schválila v noci na pátek dohodu o příměří s palestinským teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. "Vláda právě schválila rámec pro propuštění všech rukojmích - živých i mrtvých," stojí v prohlášení kanceláře šéfa izraelské vlády.
Na oslavu uzavření příměří mezi Izraelem a Hamásem, které zprostředkoval americký prezident Donald Trump, jsou na hradby Starého Jeruzaléma promítány izraelská a americká vlajka.
Na oslavu uzavření příměří mezi Izraelem a Hamásem, které zprostředkoval americký prezident Donald Trump, jsou na hradby Starého Jeruzaléma promítány izraelská a americká vlajka. | Foto: Reuters

Šéf Bílého domu Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy. Izraelská vláda kvůli schvalování dohody jednala od čtvrtečního večera. Jeden z vůdců Hamásu a jeho vyjednávač Chalíl Hajja mezitím ve čtvrtek prohlásil, že hnutí vyhlásilo konec války a začátek trvalého příměří.

USA, Donald Trump

"Vláda právě schválila rámec pro propuštění všech rukojmích - živých i mrtvých," stojí podle agentury AFP v prohlášení kanceláře šéfa izraelské vlády.

Jedná se o klíčový krok k zavedení příměří a výměny rukojmích za palestinské vězně, podotkla agentura AP. Izraelská armáda se nyní stáhne na nové linie uvnitř Pásma Gazy a pak začne běžet 72hodinová lhůta pro Hamás, aby propustil všechna rukojmí, napsal server The Times of Israel (ToI).

Tento web také informoval, že příměří už začalo platit ihned po ratifikaci dohody členy vlády. Podobnou informaci přinesla stanice CNN s odvoláním na dva nejmenované izraelské představitele. Není však podle ní jasné, zda úřad šéfa vlády vydal rozkaz izraelské armádě k zastavení palby. Stanice BBC na svém webu uvádí, že není jasné, zda klid zbraní už platí. Mluvčí izraelské vlády ve čtvrtek řekla, že příměří začne platit 24 hodin po schůzi vlády.

trump

Po uzavření a ratifikaci dohody se v příštích dnech očekávají čtyři věci, napsala BBC s tím, že první je klid zbraní. Druhým krokem je podle ní stažení izraelské armády na linii, která jí ponechá kontrolu nad přibližně 53 procenty Pásma Gazy. Poté začne 72hodinová lhůta, během které má Hamás propustit zbývající rukojmí. Následovat by mělo vrácení těl mrtvých rukojmích, byť není jasné, jak dlouho toto může trvat, píše BBC. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Izrael má propustit 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války. Jako čtvrtý krok se očekává umožnění vjezdu humanitární pomoci do Gazy.

Válka vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Podle údajů ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 67 tisíc Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.

 
