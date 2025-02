Je tu 18 pádných důvodů, proč by se volby na Ukrajině neměly konat teď, říká Stulík

Donald Trump opět zdůraznil, že požaduje po Ukrajincích uspořádání voleb, a naznačil, že současná vláda nemá demokratickou legitimitu. Elon Musk jeho vyjádření retweetnul se slovy „Pokud máme bránit demokracii, měla by tam být demokracie“. Co tím Trump sleduje, proč se Ukrajinci brání volbám a co v tomto ohledu dělá česká diplomacie?

Kvůli pořádání voleb by se musel na Ukrajině zrušit válečný stav, což by zásadně oslabilo armádu a nahrálo Rusku. Snímek byl pořízen v Kyjevě. | Foto: Reuters

Situaci ohledně ukrajinských voleb vysvětluje zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničních věcí pro východní partnerství David Stulík.

Proč mluví Trump tak usilovně o volbách na Ukrajině?

Svým způsobem je to pochopitelné - každý demokrat, každá demokratická země bude argumentovat pro to, aby se konaly volby. Ale právě v tomto konkrétním případě jde spíš o úspěch ruské propagandy, které se podařilo předat část svých argumentů nové americké administrativě. My to mimochodem vyvracíme a snažíme se to americkým partnerům vysvětlit, že tu jsou důvody, proč to není dobrý nápad.

A proč to není dobrý nápad?

Především tím, že se volby nekonají, tak nedochází k porušování demokratických procedur, nedochází k porušování ukrajinské ústavy a nemůže být tedy zpochybňována legitimita zvolených představitelů a institucí na Ukrajině. A naopak - kdyby k volbám došlo, tak to Ukrajinu zásadně ohrozí.

Jak konkrétně by volby mohly Ukrajinu ohrozit?

My jsme dali dohromady takový "argumentář" a je tam minimálně 18 velice pádných důvodů, proč by se volby neměly konat teď. Jakékoliv prezidentské volby znamenají polarizaci a vyhrocení diskuse, další věc je bezpečnost voleb za války.

A pak tu máme Ukrajince v cizině, to je více než osm milionů občanů za hranicemi země. Jen v České republice je to takřka 400 tisíc osob. Jak by se tady například konaly volby v České republice, když je tu pouze velvyslanectví a generální konzulát? Tam ty desetitisíce lidí nebudou schopny hlasovat, a nebudou mít tím pádem volební právo. A co občané Ukrajiny s volebním právem na okupovaných územích?

A v neposlední řadě je tam ten argument, že by musel být zrušen válečný stav, aby se mohly konat volby. A zrušení válečného stavu by znamenalo, že by se zrušila veškerá omezení občanských svobod. Musely by se například otevřít hranice. Takže si dovedeme představit, že by to mohlo vyvolat vlnu emigrace těchto mužů. Až bude zrušen válečný stav, tak se spustí demobilizace, což by zásadně oslabilo armádu. To je chytrá ruská strategie takovým způsobem de facto Ukrajinu oslabit, připravit o bojeschopnou armádu i o poměrně značnou část populace.