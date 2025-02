Kudla do zad. Ukrajinci jsou znechuceni, popisuje novinář jednání Američanů s Rusy

Američané v saúdskoarabském Rijádu zasedli s Rusy k jednomu stolu bez Ukrajinců. Podle šéfredaktora deníku Kyiv Post Bohdana Nahayla mají Ukrajinci z jednání delegace USA vedené ministrem zahraničí Marcem Rubiem pocit, že byli zrazeni a "bodnuti do zad".

Nahaylo v rozhovoru pro kanadskou televizi CBC News řekl, že pro Ukrajince už bylo velmi znepokojující jednání americké administrativy na konci minulého týdne, kdy zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa žádali ukrajinskou stranu, aby narychlo podepsala smlouvu o nerostném bohatství, které podstoupí Spojeným státům.

"Není to jen arogance a povýšenost vůči Ukrajincům, ale zavání to kolonialismem, když od Ukrajiny požaduje nerostné bohatství výměnou ani ne tak za (vojenskou) podporu, ale za služby, které Amerika Ukrajině poskytne. 'Rozdáte území, ale do NATO vás nevezme. Budeme vás podporovat, ale vy nám dáte polovinu bohatství země'. Chci říct, že takové řeči jsme neslyšeli od 19. století," prohlásil šéfredaktor Kyiv Post.

Rusové teď podle něj chtějí vystupovat jako mírotvorci, i když zabrali pětinu Ukrajiny a zabili mnoho lidí. "Lidé jsou unaveni válkou. Hodně krváceli, ztratili území, budovy, infrastrukturu, ale neztratili hrdost a odhodlání stát si za svým," komentuje postoj svých spoluobčanů Nahaylo.

Ukrajinci podle něj musí být ale realisté, pro které je jedinou nadějí, že se Evropa sjednotí. "Neobviňujeme všechny Američany. Amerika během let štědře podporovala Ukrajinu. Současný (americký) postoj, který se nyní uplatňuje směrem k Ukrajině a Evropě ale mění pravidla hry. Pokud se nepodaří změnit situaci v Evropě a v americké společnosti, čekají nás temné časy," dodává Nahaylo.

