„Nejhorší noc od začátku války." Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a raket

Rusko během celonočního dronového útoku vypustilo na Ukrajinu celkem 539 dronů a 11 raket. Útoky na hlavní město Kyjev zranily nejméně 23 lidí, poškodily železniční infrastrukturu a zapálily budovy a auta v celém městě. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X uvedl, že hlavní město Ukrajiny zažilo jednu z nejhorších nocí od začátku války.

"Hlavním cílem úderů bylo hlavní město Ukrajiny, město Kyjev!" uvedlo ruské letectvo v příspěvku na Telegramu.

Novináři z Kyiv Independent hlásili, že ve městě byly slyšet výbuchy, které začaly 3. července kolem desáté hodiny večerní a pokračovaly až do brzkých ranních hodin 4. července. Podle ukrajinského letectva Rusko během noci vypustilo kromě dronů také balistické rakety.

Podle kyjevského starosty Vitalije Klička bylo čtrnáct zraněných hospitalizováno. Škody byly zaznamenány v šesti z deseti kyjevských okresů na obou stranách Dněpru a padající trosky dronu zapálily zdravotnické zařízení v Holosijevské čtvrti, uvedl Kličko.

Ruský útok přišel krátce po čtvrtečním telefonátu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Ten žádný pokrok v úsilí o ukončení války nepřinesl. V pátek ráno v reakci na noční útok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že Rusko opět ukazuje, že nemá v úmyslu ukončit válku a teror.

"To vše je jasným důkazem toho, že bez skutečně rozsáhlého tlaku Rusko nezmění své hloupé, destruktivní chování. Za každý takový úder proti lidem a lidským životům musí pocítit odpovídající sankce a další dopady pro svou ekonomiku, své příjmy a svou infrastrukturu. To je jediná věc, které lze rychle dosáhnout, aby se situace změnila k lepšímu. A záleží to na našich partnerech, především na Spojených státech," řekl ukrajinský prezident.

Rozhodnutí Washingtonu z počátku týdne zastavit některé dodávky důležitých zbraní na Ukrajinu vyvolalo v Kyjevě obavy, že tento krok oslabí jeho schopnost bránit se leteckým útokům i ruskému postupu na bojišti. Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že doufá, že v pátek bude s Trumpem hovořit o dodávkách amerických zbraní.

Kreml zopakoval, že bude i nadále usilovat o odstranění "hlavních příčin války na Ukrajině". Putin usiluje o návrat Ukrajiny do ruské sféry vlivu a před nedávnem prohlásil, že "celá Ukrajina je naše".