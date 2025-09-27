Zahraničí

"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

ČTK ČTK
před 34 minutami
Americký prezident Donald Trump schválil vyslání jednotek do města Portland na severozápadě Spojených států. Napsal to na síti Truth Social. Agentura AP poznamenala, že tak dále rozšiřuje kontroverzní nasazení armády v amerických městech. To bylo v minulosti za mírových dob zcela výjimečné.
Americký prezident Donald Trump se účastní tiskové konference s britským premiérem Keirem Starmerem (není na snímku) v sídle Chequers.
Americký prezident Donald Trump se účastní tiskové konference s britským premiérem Keirem Starmerem (není na snímku) v sídle Chequers. | Foto: Reuters

"Na žádost ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové nařizuji ministru války Petu Hegsethovi, aby poskytl všechny potřebné jednotky k ochraně válkou zpustošeného Portlandu," napsal Trump. Prezident chce také chránit všechna zařízení Úřadu pro imigraci a cla (ICE), jež podle něj čelí útokům Antify a dalších "domácích teroristů". "Rovněž povoluji plné nasazení síly, bude-li to nutné," doplnil americký prezident.

Donald Trump

Trump už dříve v tomto měsíci život v nejlidnatějším městě státu Oregon popsal jako život v pekle a řekl, že vyslání vojáků zvažuje. Mluvil o něm také v případě dalších měst, jako jsou Chicago nebo Baltimore.

Devětasedmdesátiletý republikánský prezident už v červnu nařídil vyslání 4000 příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty do Los Angeles v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím. Tento krok vyvolal tvrdou kritiku ze strany demokratů a rozvířil debaty o prezidentských pravomocích. Případem se také zabývají americké soudy.

Donald Trump.

V srpnu zase Trump do demokraty ovládaného hlavního města Spojených států vyslal Národní gardu s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké kriminalitě. Washington D.C. následně podal žalobu na administrativu, protože rozmístění Národní gardy v metropoli považuje za nelegální.

 
Další zprávy