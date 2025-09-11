"Miluji vůni deportací po ránu." Trump ve Washingtonu zatýká hlavně přistěhovalce

Toto zjištění jasně ukazuje, že Trumpova administrativa i v hlavním městě pokračuje v prosazování své tvrdé imigrační agendy, napsala AP.
Trumpova administrativa tvrdí, že zásah federálních orgánů ve Washingtonu je úspěchem a že dosud bylo zatčeno přes 2300 osob: více než tucet podezřelých z vražd, 20 údajných členů gangů a stovky lidí obviněných z drogových a zbrojních deliktů.
Z ulic bylo při tom staženo více než 220 nelegálních zbraní, včetně jedné v případě teenagera, který na sociálních sítích zveřejnil znepokojivý příspěvek o jisté škole, uvedli představitelé vlády.
Výrazná převaha zatčených přistěhovalců - více než 940 osob - však podněcuje spekulace, že skutečným účelem operace mohlo být rozšíření deportací.
Kritici namítají, že akce nepůsobí ani tak jako jednorázové tažení proti kriminalitě v hlavním městě, ale spíše jako vzor pro federální zásahy a vyzdvihování násilné trestné činnosti v jiných amerických městech, v jejichž čele stojí starostové z řad demokratů.
Další na řadě je Chicago
Mezitím se na příliv imigračních agentů a možná i příslušníků Národní gardy připravují představitelé Chicaga, města, které je dlouhodobě protipólem Trumpovy administrativy a její rétoriky o dodržování zákonů a pořádku, píše AP.
Sám Trump o víkendu tyto dohady přiživil, když na sociální síti zveřejnil obrázek parodující film Apokalypsa s vrtulníky prolétávajícími nad Chicagem a komentářem: "Miluji vůni deportací po ránu."
Trumpova administrativa opakovaně tvrdí, že deportace nelze oddělovat od snižování kriminality, a osoby zadržené imigračními úřady často označuje za "ty nejhorší z nejhorších". Přesto podle AP není jasné, kolik z přistěhovalců, kteří byli ve Washingtonu zadrženi, čelilo nějakému dalšímu obvinění.
Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová v prohlášení uvedla, že mnozí z nich byli v minulosti zatčeni, odsouzeni nebo na ně byl vydán zatykač za trestné činy jako napadení, držení drog nebo sexuální zneužívání dětí. Neupřesnila ovšem jejich počet.
"Orgány činné v trestním řízení odvádějí vynikající práci při odstraňování těchto hrozeb z komunit ve Washingtonu - cílem této operace je zastavit násilnou trestnou činnost páchanou kýmkoli bez ohledu na jeho imigrační status," tvrdí Jacksonová v e-mailu zaslaném agentuře AP.