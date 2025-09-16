Zahraničí

Trump posílá Národní gardu i do Memphisu. Další bude Chicago, oznámil

před 2 hodinami
Prezident Spojených států Donald Trump podepsal nařízení o vyslání jednotek Národní gardy do Memphisu v americkém státě Tennessee. Jejich úkolem bude potírat kriminalitu. Opatření mají být stejná jako ta, která již Trump uvedl do praxe v hlavním městě Washingtonu, informovala agentura AP. Národní garda je rezervní složkou amerických ozbrojených sil.
Americký prezidenr Donald Trump.
Americký prezidenr Donald Trump. | Foto: Reuters

Trump oznámil krok při návštěvě republikánského guvernéra Tennessee Billa Leeho v Oválné pracovně. Zásah v Memphisu označil za "kopii našich mimořádně úspěšných opatření" ve Washingtonu.

V srpnu, když Trump oznámil vyslání gardy do Washingtonu, sliboval vymýtit v hlavním městě USA bezdomovectví a zatknout místní zločince. Ve Washingtonu nyní hlídkuje více než dva tisíce vojáků. Podobně Trump postupoval už v červnu v Los Angeles, kam vyslal čtyři tisíce příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA.

Kromě jednotek Národní gardy se do akce v Memphisu zapojí i představitelé několika federálních agentur, včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), Agentury pro potírání narkotik (DEA) či Úřadu pro imigraci a cla (ICE). "Posíláme tam teď velkou sílu," řekl Trump.

Donald Trump

Krátce před Trumpovým oznámením Bílý dům uvedl na sociálních sítích, že celková míra kriminality v Memphisu je nadprůměrně vysoká. Učinil tak navzdory tomu, že memphiská policie nedávno oznámila, že celková kriminalita dosáhla 25letého minima. Navzdory celkovému poklesu se nicméně Memphis již roky potýká s násilím spojeným se střelnými zbraněmi, připomíná AP.

Trump poprvé naznačil, že vyšle Národní gardu do Memphisu, už v pátek. Čelil přitom kritice demokratického starosty tohoto většinově černošského města Paula Younga. "O Národní gardu jsem nepožádal a nemyslím si, že je to cesta ke snížení kriminality," uvedl v pátek Young. Připustil však, že jeho město se příliš často umísťuje na nelichotivých místech statistik trestné činnosti.

"Chicago bude pravděpodobně další," řekl Trump s tím, že zásah tam nebude okamžitý. Podle AP zde Trumpova administrativa naráží na silný odpor ze strany demokratického guvernéra Illinois J.B. Pritzkera a dalších místních představitelů.

Mezi dalšími městy, kde je zvažován blíže neupřesněný bezpečnostní zásah, zmínil Trump St. Louis a Baltimore.

 
