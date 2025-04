"Ale prd!" Vládní konspirace o nebezpečných vakcínách jsou Slovákům k smíchu

Slovenský premiér Robert Fico nechal minulý týden pozastavit dodávky vakcín proti covidu-19 a přikázal nové přezkoumání jejich složení. Odkazuje se přitom na analýzy a názory vládního zmocněnce Petra Kotlára, které vyvolaly ostrou kritiku vědců i části veřejnosti. Běžní Slováci ovšem zůstávají nohama na zemi a vnímají současné dění jako politikaření na úkor zdravého rozumu.

Na základě Ficova podnětu byl pověřen virologický ústav Slovenské akademie věd (SAV) vypracováním komplexní zprávy o přítomnosti DNA a jiných látek ve vakcínách proti covidu-19. Do doby zveřejnění výsledků Slovensko přeruší odběr zbývajících vakcín. Jedná se zhruba o 300 tisíc dávek za 5,7 milionu eur (cca 142,5 milionu korun).

Za celou iniciativou stojí vládní zmocněnec pro prověření procesů během pandemie covidu-19 Peter Kotlár, který dlouhodobě šíří pochybnosti o mRNA vakcínách. Tvrdí, že obsahují extrémně vysoké hodnoty DNA, mohou měnit lidský genom a přirovnává očkované osoby ke geneticky modifikované kukuřici. Podle slovenského serveru topky.sk a Deníku N nechal Kotlár analyzovat vakcíny proti covidu v laboratoři kontroverzní české genetičky Soni Pekové, která se k autorství testů sama přihlásila na Facebooku.

Přes opakovanou kritiku odborníků i výhrady členů vlastní vlády se však Fico Kotlára zastal a rozhodl se k pozastavení dodávek vakcín.

mRNA vakcína je typ vakcíny, která využívá genetickou instrukci k tomu, aby naučila buňky lidského těla produkovat specifický protein (nebo jeho část) typický pro určitou nemoc (například spike protein koronaviru SARS-CoV-2).

"Kdyby vakcíny měnily DNA, muselo by se tak dít všude"

V kontrastu k Ficovu rozhodnutí však stojí názory mnoha obyčejných Slováků, kteří dobře pamatují průběh pandemie nejen na Slovensku. "To přišlo znenadání. Nikdo nevěděl, co to je, ale bylo to po celém světě," říká 70letá paní Štefania na náměstí v Čadci na severozápadě Slovenska. "Vzpomeňte si na Itálii - tam pochovávali lidi do společných hrobů, jednu rakev vedle druhé. My jsme to zvládli ještě dobře," vzpomíná.

A dodává, že za nejdůležitější považuje, že máme zdraví a klid. Na otázku, zda věří tvrzením, že vakcíny mění lidskou DNA, odpovídá bez váhání: "Ale prd. Kdyby to měnilo DNA, tak by se to muselo dít všude. Copak jsme měli nějakou jinou DNA než Rakušáci nebo Poláci? Na celém světě se očkovalo…"

Podobný názor sdílejí i Štefan a Rudolf, dva důchodci z téhož města, kteří pravidelně sledují dění kolem politiky. O zpochybňování vakcín ze strany současné vlády si nedělají iluze. "Fico i ten jeho zmocněnec, Kotlár, to používají jen na zamlžení jiných věcí," říká Štefan. "My víme, co má Fico za sebou za těch 15 let. Dělá pořád to samé - odvádí pozornost od vlastních problémů."

Rudolf souhlasně přikyvuje a doplňuje: "Přesně tak. Nic jiného v tom nevidíme. Vy to asi víte taky, jen my vám to říkáme jinými slovy." Oba se shodují, že téma vakcín není o žádných obavách z DNA, ale o čisté politické hře.

Pro značnou část slovenské veřejnosti však covid a vakcinace proti němu zůstává emocionálně živým tématem. Dubnový průzkum agentury AKO pro televizi JOJ 24 ukázal, že 22,1 procenta respondentů věří tvrzením Petra Kotlára o změně DNA způsobené vakcínami, ovšem 66,1 procenta nikoliv. Důvěra v dezinformace přitom byla vyšší mezi staršími respondenty a těmi s nižším vzděláním.

Systematické šíření paniky, strachu a lží

Kroky vládního zmocněnce Petera Kotlára čelí ostré kritice i ze strany slovenské odborné veřejnosti. Slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) zdůraznil, že všechny analýzy provedené evropskými lékovými agenturami potvrdily účinnost, bezpečnost a kvalitu mRNA vakcín.

Zdravotnický analytik Martin Smatana označil Kotlárova tvrzení za systematické šíření paniky, strachu a lží, které podle něj mohou mít dlouhodobé negativní dopady na společnost. Infektolog Peter Sabaka připomněl, že bezpečnost mRNA vakcín byla ověřena řadou klinických studií a že tyto vakcíny zachránily miliony životů po celém světě. Slovenská Společnost všeobecných lékařů pak vyjádřila nesouhlas s tím, aby vládní zmocněnec šířil dezinformace, které podrývají důvěru veřejnosti ve vědecky ověřené zdravotnické postupy.

Fico stojí za Kotlárem i bez důkazů

Premiér Robert Fico jednoznačně hájí vládního zmocněnce pro covidovou retrospektivu Petra Kotlára a odmítá jakoukoli debatu o jeho odvolání. A to i přesto, že analýza mRNA vakcín, kterou má provést Slovenská akademie věd (SAV), může dospět k odlišným závěrům, než tvrdí Kotlár.

Samotný zmocněnec přitom se zadáním analýzy pro virologický ústav Slovenské akademie věd nesouhlasí. Podle něj nemá dotyčné pracoviště certifikaci pro tyto úkony. "Nikdo to (závěry SAV) nemůže akceptovat, neboť nemají certifikované pracoviště," prohlásil Kotlár ještě předtím, než práce SAV na analýze vakcíny vůbec začala. O tom, zda výsledky analýzy dodané Pekovou mají podle Kotlára dostatečnou akreditaci, se však zmocněnec nezmiňuje a o samotné analýze neposkytl žádné bližší informace.

Navzdory kritice ze strany ministra školství a bývalého ministra zdravotnictví Tomáše Druckera Fico předem odmítá, že by případný nesoulad s výsledky SAV mohl vést ke Kotlárově odvolání. Naopak, Kotlára označuje za poctivého pracovníka, který sice nemá problém provokovat, ale jeho dosavadní práci považuje za dostatečnou i bez čekání na výstup SAV slíbený do 30. června.