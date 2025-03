Na Slovensku opět demonstrovali proti Ficovi. Musíme křičet, že jsme Evropa, zaznělo

Na Slovensku v pátek pokračovaly protivládní demonstrace, které začaly po prosincové schůzce slovenského premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Občanští aktivisté svolali shromáždění mimo jiné za proevropské směřování Slovenska opět do několika desítek měst po celé zemi a do zahraničí, včetně Česka.

Dlouhodobě nejvíce lidí se účastní demonstrací právě v Bratislavě, kde se podle agentury zajišťující bezpečnost akce shromáždilo na 9000 až 11 tisíc lidí. To je podobná účast jako před dvěma týdny, ale značně nižší než na dřívějších demonstracích ve slovenské metropoli.

"Fico ani jeho organizované skupiny tu nebudou věčně. Do té doby musíme křičet, že my jsme Evropa," řekla v proslovu jedna z organizátorek demonstrací Lucia Štasselová.

Už před začátkem akce lidé skandovali hesla proti Ficovi. Jeho vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob a podobně jako Maďarsko zpochybňuje možnost vojenského řešení války na Ukrajině, kterou Rusko vojensky napadlo před třemi lety.

Český senátor a režisér Břetislav Rychlík z pódia v Bratislavě vyjádřil podporu Ukrajině bránící se ruské invazi a zdůraznil význam členství v Evropské unii. Označil za drzost, když politici malých zemí zmiňují možnost odchodu své země z Evropské unie. Podle něj tak hazardují s budoucností národů.

Slovenský režisér Peter Bebjak v projevu uvedl, že Slovensku vládne arogance a hloupost. Připomněl výrok slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka, který se při únorové návštěvě Polska nechal slyšet, že bránit vlast před nepřítelem je nesprávný přístup, protože při obraně umírají lidé, a že agresor jednou odejde. Bebjak poukázal také na vyjádření Kaliňákova synovce, europoslance a šéfa sboru poradců Fica, že Slovensko by konečně mělo spolehlivého souseda, pokud by se Rusové dostali do Kyjeva nebo až do Užhorodu u slovensko-ukrajinských hranic. V lednu se zase Fico zastal svého stranického kolegy a místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara, který připustil možnost odchodu země z EU. Později ale premiér uváděl, že jeho vláda takový krok nepřipravuje.

Například v Žilině přišlo na demonstraci podle tisku několik tisíc lidí, v menších slovenských městech byla účast značně nižší.

Za shromážděními za proevropské směřování Slovenska, jejichž organizátoři už dříve vybídli Fica k rezignaci, stojí hlavně občanské sdružení Mier Ukrajine (Mír Ukrajině). To se loni v reakci na zastavení vojenské pomoci Kyjevu slovenskou vládou zapojilo do organizace veřejné sbírky na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu. Dříve tento týden sdružení uvedlo, že vybraná částka překročila hranici pět milionů eur (125 milionů korun).

Několik stovek lidí se sešlo i na náměstí Svobody v Brně. Protestovali proti současné politické situaci na Slovensku a proti představitelům vládní koalice. Řečníci připomínali to, co se na Slovensku událo za měsíc od poslední demonstrace, často se ozývalo hučení "hanba" či "fuj".

V jednom z projevů padlo i jméno československého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, který ještě před druhou světovou válkou prohlašoval, že se do Moskvy jezdí učit, jak zakroutit politickým soupeřům krkem. Bylo to v souvislosti s poslancem Smeru Ľubošem Blahou, který jel v posledních dnech opakovaně do Moskvy a ve čtvrtek vyšla v médiích zpráva, že se setkal i se šéfem ruské tajné služby.

