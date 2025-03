Musíme ustoupit. Osud Kyjeva visel na vlásku, Rusové bušili na brány s obří přesilou

Bitva o lesy obklopenou vesnici Moščun uchránila ukrajinské hlavní město Kyjev před vpádem ruských agresorů. Umožnila napadené zemi bránit se už čtvrtým rokem invazi vojsk kremelského vládce Vladimira Putina.

Rekultivovaná niva řeky Irpiň obtéká ukrajinskou metropoli podél západu. Tok míří na sever do obrovské Kyjevské nádrže ležící na mohutném Dněpru. Vody Irpině k ní ale dorazí několik metrů pod hladinou veletoku, a tak se musí do přehrady přečerpávat. Tento technický fakt se na začátku ruské invaze v únoru a březnu 2022 ukázal jako naprosto klíčový.

Putin 24. února poslal své výsadkáře dobýt letiště Hostomel, které leží na levém břehu Irpině severozápadně od Kyjeva. Ukrajinci chtěli ubránit metropoli a vyhodili mosty přes řeku do povětří, aby ztížili přejezd obrněnců na druhý břeh. Na něm leží jen asi pět kilometrů východně od Hostomelu vesnice Moščun.

Jeden z ukrajinských podnikatelů neváhá a naléhá na velení, aby vyhodilo do povětří přehradní hráz Kozarovyči, která odděluje Irpiň od Kyjevské přehrady. Ukrajincům se to částečně daří a řeka se začne pomalu rozlévat po kraji. Rusové jsou zatím zaměstnáni hlavně boji na levém břehu Irpině.

Pak se jejich velitelé rozhodnou pro přechod u Moščunu, kde je řeka úzká a mělká. Velký útok přichází 5. března. "Vůbec jsme je tam nečekali. Šlo o speciální síly a my s nimi začali bojovat," vzpomíná v reportáži pro Radio Svobodná Evropa (RFE) ukrajinský voják s volacím znakem "Hornych." Agresorům se daří postoupit k prvním domům a vytvořit si základnu.

Boje jsou zuřivé, Rusové mají desetinásobnou přesilu. RFE se podařilo identifikovat více než tři desítky mrtvých z elitní ruské 155. námořní pěší brigády. U mnoha z nich je uvedeno datum úmrtí šestého a sedmého března. Námořní pěchotě a výsadkářům se však podařilo vytvořit předmostí a postavit tři pontonové mosty, po kterých mohla přejet obrněná technika.

Ukrajinci dva z nich dělostřelectvem zničí, třetí most odolává a 11. března se přes něj převalí ruské posily. Artilérie mohutně podporuje útok. "Největší příčinou našich ztrát bylo jejich dělostřelectvo, které měli v přesile 10:1," tvrdí velitel průzkumné jednotky Oleh Sobčenko. Z domů se stávají ruiny.

Ukrajinské drony zpozorují v lese další hromadění ruských sil. "Byl to kritický moment. Kdyby se jim podařilo dorazit do Moščunu, bylo by to zlé. Zaměřili jsme je Grady a začali pálit," říká Sobčenko. Rusové začali počítat ztráty, jedno z jejich BMD-4 (obojživelné bojové vozidlo) vybouchlo tak, že ohnivá exploze byla vidět z velké dálky. "Bylo to jako minijaderný výbuch," vzpomíná Sobčenko.

Rusové však pokračují v postupu přes zbývající pontonový most. "Věděli jsme, že když padne Moščun, cesta na Kyjev je volná. Bojovali jsme s nimi v ulicích. Jeden dům byl jejich, dům naproti náš," vzpomíná ukrajinský voják "Beard". Znepřátelené strany po sobě pálí ze vzdálenosti padesát až sto metrů.

Moščun brání ukrajinská 72. mechanizovaná brigáda a teritoriální vojáci. Rusům umírají desítky vojáků včetně 14 důstojníků. Ztrát přibývá i na straně Ukrajinců. "Tehdy mnoho chlapů ze 72. brigády zemřelo. Bojovali na život a na smrt. Naše jednotka měla také těžké ztráty," tvrdí "Beard".

Ukrajinské velitelství náhle ztrácí rádiový kontakt se svými muži v boji. "Mysleli jsem si, že je konec. Přijel velitel pozemních sil (tehdy jím byl dnešní vrchní velitel Oleksandr Syrskyj, který měl tehdy na starosti obranu Kyjeva). Řekl jsem, že Moščun držet nebudeme. Musíme ustoupit. Ale odpověď zněla: ‚Když jim dáme Moščun, tak tudy vede cesta do Kyjeva," vzpomíná bývalý velitel praporu 72. brigády Oleksandr Vdovyčenko.

Podle Syrského reálně hrozilo dobytí hlavního města. A vše záleželo na situaci v jedné vesnici. "V Moščunu se sbíhají cesty, které mohou vést do různých částí hlavního města," řekl Syrskyj. Zoufalá situace si žádala zoufalé řešení. Syrskyj nařídil ženistům vyhodit do povětří větší část přehrady a voda se valí proti proudu Irpině na jih směrem k Moščunu.

Rusové jsou zaskočeni. Jejich technika se ocitá ve vodě a oni ji opouštějí. Třetí pontonový most je smeten. "Viděli jsme, jak se svlékají, odhazují zbraně a utíkají za řeku. V tu chvíli jsme si uvědomili, že jsme vyhráli," popisoval pro RFE ukrajinský voják "Beard". Ukrajinci 21. března 2022 osvobozují v euforii Moščun, ale zároveň vědí, že stejně jako Rusy je bitva stála mnoho životů.

Nicméně jsou si vědomi i jednoho významného faktoru, který jim dopomohl k vítězství. A tím jsou obyvatelé Moščunu. Mnozí z nich se neevakuovali a celou dobu pomáhali vojákům. "Informovali je o všech pohybech ruských jednotek směrem ke Kyjevu. Rusové nebyli schopni překonat zpravodajskou síť vytvořenou obyčejnými Ukrajinci a výsledkem byla neschopnost vpadnout do Kyjeva," prohlásil americký plukovník speciálních sil ve výslužbě Liam Collins.

Šéf ukrajinské rozvědky Kyrylo Budanov později prohlásil, že boje o Hostomel a Moščun narušily ruský plán rychlého dobytí Kyjeva a ovlivnily další vývoj vojenské operace. Ukrajinští vojáci podle recenze britské armády nazvané Bitva o řeku Irpiň tvrdili, že vyhození přehrady do povětří doslova obrátilo průběh bojů v okolí metropole. Rok na to Ukrajina získala zpět přibližně polovinu území, které původně obsadily invazní ruské síly.

