Oligarcha tlačí Putina ke zničení Ukrajiny. Jeho žena řídila odvlečení dětí do Ruska

"Když Konstantin Malofejev mluví, všichni od zasvěcenců Kremlu až po politiky ve Washingtonu pozorně naslouchají. Jeho výroky jsou považovány za signál, co prezident Vladimir Putin udělá," popisuje postavu ruského pravoslavného oligarchy a podporovatele šíření ruského vlivu po světě americký zpravodajský web Business Insider. Nejen to svědčí o tom, jakou roli v mocenských kruzích hraje.

Donald Trump je sice nepřítel, ale mohl by se spojit s prezidentem Vladimirem Putinem a dohodnout se, jak rozdělit svět mezi dvě velké supervelmoci. Zkráceně řečeno, právě tímto způsobem se na sociální síti Telegram zamýšlel oligarcha Konstantin Malofejev. Stalo se tak krátce po zvolení Trumpa prezidentem USA. "Udělejme Rusko znovu velké," dodal v narážce na známý Trumpův slogan.

Příspěvek o to více vyniká v kontextu minulého týdne, kdy se úvodního kola mírových jednání v Saúdské Arábii mezi zástupci USA a Ruska neúčastnili Ruskem napadení Ukrajinci. Podle mnohých analytiků jde Trump Putinovi na ruku. Samotný Malofejev je přitom dle zpravodajského webu Business Insider postavou, která v ruských mocenských kruzích hraje důležitou roli.

Důvodů pro toto tvrzení je více a nepatří mezi ně pouze příslušnost k prokremelským organizacím. Americké ministerstvo spravedlnosti například uvádí, že po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 oligarcha financoval Rusy propagující separatismus na Krymu. Ten Moskva anektovala již v roce 2014. Právě od tohoto roku je Malofejev na sankčním seznamu USA, u amerických finančních institucí mu byly zabaveny již miliony dolarů, které mají připadnout na obnovu Ukrajiny.

Dodnes je Malofejev, který sám sebe považuje za ruského imperialistu vzhlížejícího k hranicím a moci carského Ruska před rokem 1917, podezřelý i z přímé spoluúčasti na anexi ukrajinského poloostrova a z podněcování následného ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny. "Jsem si na 80 procent jistý, že na Donbase to byla jeho iniciativa," řekl pro Business Insider Ivan Grek, analytik specializující se na Rusko z washingtonské univerzity George Washingtona.

Podle Malofejeva, který zbohatl jako zakladatel investičního fondu Marshall Capital Partners, by povinností pravoslavného Ruska mělo být "osvobodit Západ od okovů liberalismu". Zároveň by byl rád, aby válka skončila co nejdříve, a to rozhodným a nekompromisním ruským vítězstvím, což prý dává Putinovi najevo. V minulosti vyzýval i k užití jaderných zbraní.

"Chtěl bych, aby tuto válku začala a ukončila naše generace, abychom konečné řešení smrduté "ukrajinské" otázky neodkládali na děti. Za deset let pro nás bude ještě těžší napravovat chyby někoho jiného," napsal Malofejev na Telegram loni na podzim.

Na něm má přes milion sledujících a věhlas mu zajišťuje také nacionalistický televizní kanál Cargrad, jehož je majitelem. Oligarcha jej založil v roce 2015 a na jeho webu je čitelná úzká spolupráce s pravoslavnou církví a podpora ruských vojenských akcí. Šéfredaktorem webu byl jistou dobu i známý ideolog kremelského režimu Alexandr Dugin.

Zajímavostí je, že pro mnoho lidí blízkých Cargradu Putin dnes není dostatečně radikální. Ostatně i sám Malofejev svým "zápalem pro věc" dle některých Putina údajně převyšuje. "Věřím, že se Rusko opět stane impériem, a k tomuto cíli nevratně a rozhodně směřujeme. Pomohu k tomu vší silou," řekl dle Business Insideru.

K vlivu a společenskému postavení Malofejeva pak napomáhá i jeho manželka. Tou je od loňského roku Marija Lvovová-Bělovová, zmocněnkyně prezidenta pro práva dětí. Právě na ni a Putina vydal roce 2023 Mezinárodní trestní soud zatykač pro podezření z nezákonného odvlečení tisíců ukrajinských dětí do Ruska.

Vztah Lvovové-Bělovové s Malofejevem byl značně medializován a kritizován. Oba se totiž předtím rozvedli. Lvovová-Bělovová přitom měla se svým předchozím manželem 10 dětí, z toho pět adoptovaných, a vykreslovala se jako "tradiční manželka oddaná své rodině" a bojovnice za konzervativní hodnoty.

