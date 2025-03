Moskva je na dostřel. Ukrajina na Západ nečeká, nová střela už ničí rafinerie

Ukrajina oznámila, že dokázala upravit svoji protilodní střelu Neptun. Nový Long Neptun (Dlouhý Neptun) dokáže urazit tisíc kilometrů a lze ho použít i na pozemní cíle. Prezident země oznámil, že zbraň použili k útoku na Rusko, které vede na Ukrajině už čtvrtým rokem svoji agresi. Paradoxem je, že právě tento úspěch možná "přiškrtí" telefonát Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem.

Dlouhý Neptun je delší verzí ukrajinské 5 metrů dlouhé protilodní střely R-360 Neptun. Zbraň za normálních okolností odpalovaná z nákladního automobilu v dubnu 2022 potopila Moskvu, vlajkovou loď ruské Černomořské flotily. "Dlouhý Neptun jsme vyzkoušeli a úspěšně použili v boji. Nová ukrajinská střela, (rovná se) přesný úder. Její dolet je tisíc kilometrů," oznámil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Modifikovaná střela je delší a pojme více paliva než standardní Neptun, jehož dolet je necelých dvě stě kilometrů. Když Zelenskij nedávno slíbil, že Ukrajina v roce 2025 vyrobí 100 tisíc kusů munice dlouhého doletu, měl na mysli nejen tuto střelu, ale také řadu dálkových dronů s výbušninami, z nichž některé mohou urazit více než 1600 kilometrů a zasáhnout cíle hluboko v Rusku, píše server Forbes.

Úspěšným nasazením Dlouhého Neptunu je podle Forbesu a dalších zdrojů zřejmě úder na ropnou rafinerii v ruské Tuapse 14. března, necelých pět set kilometrů od frontové linie na Ukrajině. Ruský zpravodajský kanál Telegram Astra s odvoláním na své zdroje tvrdí, že střela Neptun zasáhla 10. března v Brjanské oblasti i ropnou přečerpávací stanici Aksinino, píše server Euromaidan.

Server Militarnyj poznamenává, že modernizovaná střela dostala nový naváděcí systém, který umožňuje satelitní určování polohy pro řízení během fáze letu. Pro konečné přiblížení k cíli se využívá infračervený samonaváděcí systém. Ukrajinci se snaží útočit na ruská ropná zařízení, aby agresorovi snížili produkci ropy, a tím i příjem peněz pro vedení války. Loni měla produkce klesnout přibližně o 10 procent.

Dlouhý Neptun je pro bránící se zemi důležitou zbraní. Nová střela, která je ničivější než drony, pomáhá částečně zbavit Ukrajinu závislosti na Spojených státech a Evropě, pokud jde o nejlepší munici určenou pro údery hluboko v týlu. Zelenského vláda se vývojem a výrobou této zbraně připravuje na to, že Rusko nebude chtít agresi v jejich zemi ukončit, ale naopak eskalovat.

Avizovaným doletem tisíc kilometrů by střela také mohla zasahovat cíle i v ruské metropoli Moskvě. Ta je vzdušnou čarou například z Kyjeva vzdálená 750 kilometrů.

Je nicméně otázkou, co s těmito útoky udělá telefonická dohoda z úterý mezi prezidenty Spojených států a Ruska, při které Putin Trumpovi slíbil na 30 dní zastavení útoků na energetickou infrastrukturu (Rusko ale podle Zelenského tento slib prakticky hned porušilo, pozn. red.). Trump by totéž mohl požadovat i po Ukrajině, čímž by se údery Neptunem zastavily.

