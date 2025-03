Evropa chce masivně zbrojit, ale má na to? Ekonom vysvětluje klíčové souvislosti

V únoru 2022 představila Evropská komise návrh, podle kterého byla zbrojní výroba označena za společensky škodlivou. Po třech letech je situace úplně jiná – Ursula von der Leyenová chce do evropského zbrojení nalít 800 miliard euro. "Nakopne" to evropský průmysl? Stane se Česko zbrojařskou velmocí? Hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář vysvětluje, že to tak jednoduché není.

Čekají zbrojaře zlaté časy? V zásadě ano, protože přichází obrovské zakázky ze strany vlád. Ale úplně růžově to Petr Sklenář nevidí. "Bohužel se neodstranila řada problémů, které evropský průmysl jako celek obecně trápí."

Co trápí evropský průmysl? "Je tu dlouhodobá podinvestovanost, firmy zaspaly z hlediska rozvoje, výzkumu a budování kapacit." To podle Sklenáře není jejich vina. "Byl tu tlak ze strany vlád, že vás jako nepotřebujeme." A připomíná, že dominantní strategií Evropské komise posledních deseti let byla klimatická politika a z toho vyplývající omezení dopadají na celý průmysl, a to především chemický průmysl.

Potom tu máme drahé energie. Stále se rozšiřuje aplikace emisních povolenek, které jsou dražší a budou zapojeny do více a více aktivit v horizontu dvou let. Má se uplatňovat uhlíkové clo, což znamená, že bude zdražovat dovozy důležitých komponent, které nesplňují klimatické požadavky. "Jenže zbrojaři jsou závislí třeba u výbušnin na dovozu nitrátu z Číny. A postavit novou továrnu na nitrát nebo na cokoliv podobného je strašně dlouhodobý proces, protože tomu předchází dlouhé schvalování na všech úrovních. Je často snazší přesunout výrobu na Ukrajinu, ve které zuří válka, než postavit novou výrobní halu v EU."

Je obrana prioritou? Němci dokázali, že když se chce, tak to jde - dovedli například bleskově postavit nový terminál na zkapalněný plyn. "To ale znamená, že z toho udělali prioritu číslo jedna a všechna omezení ustoupila do pozadí." V takovém bodě ale podle Sklenáře ještě nejsme. "Uvidíme, jestli je národní obrana priorita číslo jedna. Vzhledem k tomu, jak k tomu některé evropské vlády a Evropská komise přistupuje, tak mi přijde, že se pořád zkouší to vybalancovat - nechtějí říct, že výdaje na obranu mají prioritu před vším ostatním."

A jak z toho všeho bude čerpat český obranný průmysl? "Naše silná pozice je pořád ve výrobě palných zbraní a všech těch ekosystémů, které s tím souvisí. Domácí firmy patří v tomto oboru mezi dvojku, trojku na světě. Můžou z toho těžit. Na druhou stranu asi nemáme technologie na opravdu velké projekty, to znamená například letadla. Ale to je problém vlastně celé Evropy."

Mohou zakázky pro zbrojní průmysl "nakopnout" průmysl jako celek? Sklenář si není jistý: "Já jsem hodně skeptický k tomu, že by to byl nějaký výrazný impuls pro ekonomiku z hlediska multiplikativního efektu. Roční vývoz vojenského materiálu je v rozměru nižších desítek miliard korun - 40-50 miliard korun - to je jako vývoz aut z České republiky za jeden jediný měsíc." Takže i když se zbrojní výroba zvětší, nedokáže nahradit výrobu civilní.

A jak je to s multiplikačním efektem? Tedy představou, že každá koruna investovaná do Evropy vytvoří novou korunu (nebo více)? "Většinou je to podstatně méně. V Evropě jsme závislí na importu technologií především ze Spojených států a různých výrobních subdodávek a komponentů nebo surovin odjinud. A to ten multiplikativní efekt minimálně v první fázi zmenšuje."

Nebyla to ale právě zbrojní výroba, co za druhé světové války definitivně dostalo z recese Spojené státy americké? Podle Sklenáře je tu podstatný rozdíl. Těch 800 miliard euro jsou řádově čtyři procenta evropského HDP. "Kdybychom se bavili o té Americe za Roosevelta, tak je to o tom, že naráz se zbrojní výroba stala naprosto dominantní částí ekonomiky. Ten rozsah byl obrovský. Jenže to se nebavíme o čtyřech procentech HDP na obranu, ale o dvaceti pěti procentech."

Takže co nás čeká? Sklenář očekává tři efekty. Zvýší se ekonomický růst, protože přicházejí ve velkém rozsahu zakázky. Bude to ale zvyšovat zadlužení států. A ve středním horizontu to bude zvyšovat inflační tlaky v ekonomice. Protože potřebné strukturální změny nepřijdou a bude se to tlačit jen penězi.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-10:44 Zdráhají se banky půjčovat na zbraně nebo obchod s nimi? Kdo má určovat, co je společensky prospěšné a co škodlivé? Jak k regulacím přistupovaly jednotlivé banky?

10:44-17:53 Pomohla ruská agrese na Ukrajině evropským zbrojařům přežít? Čekají teď zbrojařské firmy zlaté časy? Může evropská byrokracie ustoupit státním zájmům? Budeme si muset v Evropě na obranu půjčit?

17:53-24:41 Jak si stojí český obranný průmysl? Jaké firmy na aktuální bezpečnostní situaci nejvíc vydělají? Budou z továren Škodovky vyjíždět tanky? V čem předběhla řada českých firem dobu?

24:41-29:07 Pomůže ve výsledku evropské ekonomice 800miliardový balík? Jaký makroekonomický dopad bude mít na EU půjčka na obranu?