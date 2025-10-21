Zahraničí

Novinář asi nevěřil svým očím. Trumpova mluvčí si za reakcí na úrovni základky stojí

Michaela Lišková
před 1 hodinou
O víkendu internet obletělo vyjádření tiskové mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové, která na dotaz novináře odpověděla prostřednictvím textové zprávy: “Tvoje máma.” Leavittová se nyní k situaci vyjádřila na sociální síti X a snažila se obhájit. Není jedinou vysoce postavenou americkou mluvčí, která v posledních dnech použila toto spojení jako odpověď novinářům.
Na dotaz novináře z Huffington Post odpověděla mluvčí Bílého domu: "tvoje máma" | Video: Reuters

V pondělním příspěvku na sociální síti X Leavittová sdílela ofocenou konverzaci s reportérem listu Huffington Post S. V. Dátem, v níž se ptal, proč si americký prezident Donald Trump vybral Budapešť jako místo pro nadcházející setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Trump navzdory slibům bourá kus Bílého domu. Zaměstnanci mají zakázáno fotit

Ongoing construction on the East Wing of the White House, where U.S. President Donald Trump’s proposed ballroom is being built, in Washington, D.C.

Ve zprávě, kterou novinář adresoval mluvčí Bílého domu a řediteli komunikaci Stevenu Cheungovi, poznamenal, že Budapešť je kontroverzní volbou, protože Rusko tam v roce 1994 podepsalo Budapešťské memorandum, v němž se zavázalo neútočit na Ukrajinu výměnou za její jaderné odzbrojení.

"Je si prezident vědom významu Budapešti?" napsal Dáte. "Nevidí to, proč by Ukrajina mohla mít proti tomuto místu námitky? Kdo navrhl Budapešť?" Leavittová reportérovi odpověděla bizarním způsobem zhruba na úrovni žáka základní školy: "Navrhla ji tvoje máma."

Mluvčí Bílého domu své vyjádření v příspěvku obhájila tím, že Dáte není novinář, ale levicový aktivista, který bez opory ve faktech léta útočí na Trumpa. "Aktivisté, kteří se vydávají za skutečné reportéry, škodí této profesi," napsala.

Takhle to skončit nemělo. Zdroje od Zelenského popsaly bod zlomu při schůzi s Trumpem

zelenskyj trump
0:30

Dáte, reportér s třicetiletou praxí, reagoval na její příspěvek tím, jestli by Leavittová mohla odpovědět na jeho původní otázku. "Zveřejnila mou otázku a svou reakci, pravděpodobně proto, že si myslela, že to podpoří její argumenty," doplnil. 

List Huffington Post také informoval o tom, že i ředitel komunikace Bílého domu odpověděl novináři úplně stejně jako jeho kolegyně. Odepsal také jen: "Tvoje máma." 

Komunikačním oddělením Bílého domu se asi inspiroval i nejvyšší mluvčí Pentagonu, kterého se v úterý novinář zeptal na kravatu ministra obrany Peta Hegsetha, již měl při návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na sobě a která připomínala ruskou vlajku. Ruští státníci a média si toho hned všimli a ministra obrany pochválili.

Na otázku reportéra, který se ptal mluvčího, jestli Hegseth slyšel o tom, že ho Rusové chválili, a jestli měl kravatu na sobě už dříve, nebo si ji vzal speciálně pro tuto příležitost, odpověděl: "Koupila mu ji tvoje máma - a je to vlastenecká americká kravata, idiote."

