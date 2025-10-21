Novinář asi nevěřil svým očím. Trumpova mluvčí si za reakcí na úrovni základky stojí

V pondělním příspěvku na sociální síti X Leavittová sdílela ofocenou konverzaci s reportérem listu Huffington Post S. V. Dátem, v níž se ptal, proč si americký prezident Donald Trump vybral Budapešť jako místo pro nadcházející setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Ve zprávě, kterou novinář adresoval mluvčí Bílého domu a řediteli komunikaci Stevenu Cheungovi, poznamenal, že Budapešť je kontroverzní volbou, protože Rusko tam v roce 1994 podepsalo Budapešťské memorandum, v němž se zavázalo neútočit na Ukrajinu výměnou za její jaderné odzbrojení.
"Je si prezident vědom významu Budapešti?" napsal Dáte. "Nevidí to, proč by Ukrajina mohla mít proti tomuto místu námitky? Kdo navrhl Budapešť?" Leavittová reportérovi odpověděla bizarním způsobem zhruba na úrovni žáka základní školy: "Navrhla ji tvoje máma."
Mluvčí Bílého domu své vyjádření v příspěvku obhájila tím, že Dáte není novinář, ale levicový aktivista, který bez opory ve faktech léta útočí na Trumpa. "Aktivisté, kteří se vydávají za skutečné reportéry, škodí této profesi," napsala.
Dáte, reportér s třicetiletou praxí, reagoval na její příspěvek tím, jestli by Leavittová mohla odpovědět na jeho původní otázku. "Zveřejnila mou otázku a svou reakci, pravděpodobně proto, že si myslela, že to podpoří její argumenty," doplnil.
List Huffington Post také informoval o tom, že i ředitel komunikace Bílého domu odpověděl novináři úplně stejně jako jeho kolegyně. Odepsal také jen: "Tvoje máma."
Komunikačním oddělením Bílého domu se asi inspiroval i nejvyšší mluvčí Pentagonu, kterého se v úterý novinář zeptal na kravatu ministra obrany Peta Hegsetha, již měl při návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na sobě a která připomínala ruskou vlajku. Ruští státníci a média si toho hned všimli a ministra obrany pochválili.
Na otázku reportéra, který se ptal mluvčího, jestli Hegseth slyšel o tom, že ho Rusové chválili, a jestli měl kravatu na sobě už dříve, nebo si ji vzal speciálně pro tuto příležitost, odpověděl: "Koupila mu ji tvoje máma - a je to vlastenecká americká kravata, idiote."