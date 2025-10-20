Zahraničí

Bizarní video amerického prezidenta. „Král Trump“ bombarduje demonstranty výkaly

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump sdílel o víkendu na sociálních sítích video vytvořené umělou inteligencí, které ho vyobrazuje s korunou na hlavě, jak pilotuje letadlo a shazuje na demonstranty hnědou tekutinu připomínající výkaly.
Trump v AI videu na demonstranty shazuje hroudy výkalů | Video: X/xerias_x

Video, doprovázené písní "Danger Zone" od Kennyho Logginse, ukazuje Trumpa, jak prolétá nad městem v letadle s nápisem "Král Trump" a vylévá tekutinu na protestující.

Trump video zveřejnil na svém účtu na Truth Social v sobotu večer, ve stejný den, kdy se protestující napříč Spojenými státy účastnili masových demonstrací "No Kings"( Žádní králové) proti jeho administrativě.

Bílý dům v sobotu rovněž zveřejnil na sociálních sítích AI obrázek, na němž má Trump spolu s viceprezidentem J. D. Vancem na hlavách koruny, zatímco představitelé demokratů jsou vyobrazeni s mexickými sombrery.

Nejde přitom o první případ, kdy americký prezident sdílel podobně bizarní obsah. Například na začátku letošního roku zveřejnil AI video, ve kterém se okázale baví spolu s miliardářem Elonem Muskem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem ve zrekonstruovaném Pásmu Gazy.

New York Times dodává, že protesty "No Kings" navazují na masové demonstrace z června, kdy se přibližně pět milionů lidí zúčastnilo asi dvou tisíc protestů po celé zemi. Republikánští lídři protesty odsoudili s tím, že prodlužují "shutdown" americké vlády, a akci označili za "přehlídku nenávisti k Americe".

 
