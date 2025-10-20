Bizarní video amerického prezidenta. „Král Trump“ bombarduje demonstranty výkaly

Video, doprovázené písní "Danger Zone" od Kennyho Logginse, ukazuje Trumpa, jak prolétá nad městem v letadle s nápisem "Král Trump" a vylévá tekutinu na protestující.
Trump video zveřejnil na svém účtu na Truth Social v sobotu večer, ve stejný den, kdy se protestující napříč Spojenými státy účastnili masových demonstrací "No Kings"( Žádní králové) proti jeho administrativě.
Bílý dům v sobotu rovněž zveřejnil na sociálních sítích AI obrázek, na němž má Trump spolu s viceprezidentem J. D. Vancem na hlavách koruny, zatímco představitelé demokratů jsou vyobrazeni s mexickými sombrery.
We’re built different.— The White House (@WhiteHouse) October 19, 2025
Have a good night, everyone. 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe
Nejde přitom o první případ, kdy americký prezident sdílel podobně bizarní obsah. Například na začátku letošního roku zveřejnil AI video, ve kterém se okázale baví spolu s miliardářem Elonem Muskem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem ve zrekonstruovaném Pásmu Gazy.
New York Times dodává, že protesty "No Kings" navazují na masové demonstrace z června, kdy se přibližně pět milionů lidí zúčastnilo asi dvou tisíc protestů po celé zemi. Republikánští lídři protesty odsoudili s tím, že prodlužují "shutdown" americké vlády, a akci označili za "přehlídku nenávisti k Americe".