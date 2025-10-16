Zahraničí

Maduro se ohradil proti Trumpovi. CIA podle něj plánuje ve Venezuele převrat

Venezuelský prezident Nicolás Maduro ve středu odsoudil převraty, které po světě údajně vyvolává americká Ústřední zpravodajská služba (CIA). Jeho země chce navíc podat stížnost k OSN kvůli porušení mezinárodního práva ze strany USA, napsaly tiskové agentury. Maduro reagoval na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který dříve uvedl, že CIA povolil dělat ve Venezuele tajné operace.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro
Venezuelský prezident Nicolás Maduro | Foto: Reuters

"Ne válce v Karibiku. Ne změně režimu, která nám tak připomíná věčné a neúspěšné války v Afghánistánu, Íránu a Iráku. Ne státním převratům podněcovaným CIA," řekl podle agentury AFP Maduro, který se také zmínil o puči v Argentině nebo Chile a tisících mrtvých či zmizelých. "Do kdy budou pokračovat převraty CIA? Latinská Amerika je nechce, nepotřebuje je a odmítá je," dodal.

Venezuelská vláda podle agentury Reuters uvedla, že Trumpovy výroky představují porušení mezinárodního práva a že kroky USA směřují ke změně režimu s cílem zmocnit se ropných zdrojů země. Venezuelská stálá mise při OSN má proto dnes předložit stížnost Radě bezpečnosti i generálnímu tajemníkovi organizace a bude po Spojených státech požadovat odpovědnost.

Trumpovo rozhodnutí podle deníku The New York Times umožňuje CIA uskutečnit širokou škálu akcí v Karibiku, včetně smrtících operací ve Venezuele. Ústřední zpravodajská služba by také mohla podniknout tajné kroky přímo proti Madurovi.

Není ale jasné, zda CIA v současnosti skutečně nějaké konkrétní operace v jihoamerické zemi plánuje. Američtí představitelé však podle listu v soukromí jasně uvedli, že konečným cílem snah USA je sesazení Madura. Autoritářský prezident už dříve tvrdil, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

Vystupňované napětí mezi Washingtonem a Caracasem je vidět také na amerických vojenských útocích na venezuelská plavidla, která podle USA převážejí drogy. Za poslední týdny při nich zemřelo 27 lidí. Podle Spojených států, které u venezuelských břehů rozmístily své lodě, je do pašování drog zapleten i Maduro. "Nechci vám prozrazovat víc, ale nyní se zaměřujeme na pevninu, protože moře máme pod kontrolou," dodal podle AFP Trump.

 
