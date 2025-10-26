Zahraničí

"Buď svoboda, nebo komunismus." Libertariánský prezident Milei čelí prvnímu testu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
V Argentině se v neděli otevřely volební místnosti, Argentinci rozhodují o výměně zhruba poloviny poslanců a třetiny členů horní komory parlamentu. Hlasování je považováno za referendum o vládě prezidenta Javiera Mileie, který je v úřadu skoro dva roky.
Foto: Reuters

Své hlasy mohou Argentinci odevzdat do 22:00 středoevropského času. První vyhlášení výsledků se očekává v pondělí v zhruba hodinu po půlnoci, píše agentura AFP.

Občané 46milionové země mají nyní poprvé příležitost odevzdáním svého hlasu ohodnotit Mileie od jeho nástupu do prezidentského úřadu.

Milei potřebuje v průběžných volbách dosáhnout dobrého výsledku, aby si v parlamentu zajistil dostatečnou podporu pro prosazení svého programu. Není však zřejmé, jak si jeho strana Svoboda postupuje (LLA) v hlasování povede, napsal deník The New York Times.

"Buď půjdeme cestou svobody, nebo se posuneme ke komunismu," tvrdil voličům Milei v kampani, v níž ho fakticky podpořil i americký prezident Donald Trump. Ten při návštěvě argentinské hlavy státu v Bílém domě tento měsíc před novináři prohlásil, že pokud Milei volby nevyhraje, Spojené státy by mohly Argentině, která patří k nejzadluženějším zemím světa, omezit finanční pomoc.

Libertariánský ekonom Milei už v prvním roce vlády prosadil razantní rozpočtové škrty, které předloni v kampani demonstroval i s motorovou pilou. Propustil desítky tisíc státních zaměstnanců, omezil peníze univerzitám, zrušil subvence na energie či snížil důchody a platy ve veřejném sektoru. Mnozí oceňují, jak se mu podařilo zkrotit hyperinflaci a dosáhnout prvního rozpočtového přebytku od roku 2010. Jeho šoková terapie ale uškodila střední třídě a důchodcům, kteří pravidelně pořádají proti vládě demonstrace.

 
Mohlo by vás zajímat

Škoda tyhle fotky minout: Růžový panter zasahuje, královská korunka i šperky v trapu

Škoda tyhle fotky minout: Růžový panter zasahuje, královská korunka i šperky v trapu
12 fotografií

Premiérova prohra. Kurti nezískal podporu parlamentu pro sestavení vlády

Premiérova prohra. Kurti nezískal podporu parlamentu pro sestavení vlády

Hovořit o zrušení schůzky mezi Putinem a Trumpem není správné, ozval se Kreml

Hovořit o zrušení schůzky mezi Putinem a Trumpem není správné, ozval se Kreml

Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Argentina volby ekonomika

Právě se děje

před 7 minutami
Jsem opravdu miliardář? Dokud majetek neprodáte, nikdy nevíte, říká investor

Jsem opravdu miliardář? Dokud majetek neprodáte, nikdy nevíte, říká investor

Ondřej David je úspěšný právník, ale také investor, který rozvíjí developerské projekty na Floridě.
před 20 minutami
Znovu remíza. Slávisté už podruhé v řadě v lize neskórovali

Znovu remíza. Slávisté už podruhé v řadě v lize neskórovali

Fotbalisté Slavie potřetí za sebou v lize remizovali. V dnešním zápase 13. kola hráli v Olomouci s domácí Sigmou 0:0.
před 27 minutami
Hasiči po 18 hodinách uhasili požár skladu se zábavní pyrotechnikou na Litoměřicku

Hasiči po 18 hodinách uhasili požár skladu se zábavní pyrotechnikou na Litoměřicku

Rozsáhlý požár skladovací haly se zábavní pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku už mají hasiči pod kontrolou.
Aktualizováno před 39 minutami
V části Česka vydatně nasněží. Meteorologové ukázali, do kdy bude řádit vítr

V části Česka vydatně nasněží. Meteorologové ukázali, do kdy bude řádit vítr

Většinu Čech zasáhne v neděli silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Hrozí kvůli tomu pády větví i menší škody na budovách.
Aktualizováno před 47 minutami
Nosková padla ve finále v Tokiu, titul nemá ani deblista Pavlásek

Nosková padla ve finále v Tokiu, titul nemá ani deblista Pavlásek

Linda Nosková zůstala v Tokiu těsně pod vrcholem. Ve finále turnaje WTA Pan Pacific Open podlehla Švýcarce Belindě Bencicové 2:6, 3:6.
před 47 minutami

Škoda tyhle fotky minout: Růžový panter zasahuje, královská korunka i šperky v trapu

Škoda tyhle fotky minout: Růžový panter zasahuje, královská korunka i šperky v trapu
Prohlédnout si 12 fotografií
Třeboň, Česko: Rybáři zahajují tradiční výlov kaprů, který každoročně přitahuje stovky diváků.
Řím, Itálie: Herečka Angelina Jolie pózuje na červeném koberci při premiéře filmu Couture režisérky Alice Winocour na římském filmovém festivalu.
před 53 minutami
Premiérova prohra. Kurti nezískal podporu parlamentu pro sestavení vlády

Premiérova prohra. Kurti nezískal podporu parlamentu pro sestavení vlády

Kurti, šéf strany Sebeurčení, v 120členném kosovském parlamentu obdržel 56 hlasů, pro získání potřebné většiny mu jich chybělo pět.
Další zprávy