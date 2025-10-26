"Buď svoboda, nebo komunismus." Libertariánský prezident Milei čelí prvnímu testu

Své hlasy mohou Argentinci odevzdat do 22:00 středoevropského času. První vyhlášení výsledků se očekává v pondělí v zhruba hodinu po půlnoci, píše agentura AFP.
Občané 46milionové země mají nyní poprvé příležitost odevzdáním svého hlasu ohodnotit Mileie od jeho nástupu do prezidentského úřadu.
Milei potřebuje v průběžných volbách dosáhnout dobrého výsledku, aby si v parlamentu zajistil dostatečnou podporu pro prosazení svého programu. Není však zřejmé, jak si jeho strana Svoboda postupuje (LLA) v hlasování povede, napsal deník The New York Times.
"Buď půjdeme cestou svobody, nebo se posuneme ke komunismu," tvrdil voličům Milei v kampani, v níž ho fakticky podpořil i americký prezident Donald Trump. Ten při návštěvě argentinské hlavy státu v Bílém domě tento měsíc před novináři prohlásil, že pokud Milei volby nevyhraje, Spojené státy by mohly Argentině, která patří k nejzadluženějším zemím světa, omezit finanční pomoc.
Libertariánský ekonom Milei už v prvním roce vlády prosadil razantní rozpočtové škrty, které předloni v kampani demonstroval i s motorovou pilou. Propustil desítky tisíc státních zaměstnanců, omezil peníze univerzitám, zrušil subvence na energie či snížil důchody a platy ve veřejném sektoru. Mnozí oceňují, jak se mu podařilo zkrotit hyperinflaci a dosáhnout prvního rozpočtového přebytku od roku 2010. Jeho šoková terapie ale uškodila střední třídě a důchodcům, kteří pravidelně pořádají proti vládě demonstrace.