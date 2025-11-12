Proč Trump zrušil oběd s Putinem? Americký diplomat prozrazuje tajemství z Aljašky

Z dálky to vypadá, že Donald Trump se vždycky už už chystá "došlápnout" si na Rusko, ale pak mu Putin zavolá a všechno je zase na začátku. Opravdu má na něj kremelský vládce takový vliv?
Tak to vnímá normální člověk. Ono to tak vypadá, ale Trump funguje trochu jinak. V Trumpově mysli ta válka prostě nedává smysl. Putin by to měl chápat, Zelenskyj by to měl chápat. Takže se snaží udělat cokoliv, co uzná za vhodné, aby dosáhl příměří a míru. Zkouší to zprava zleva, po dobrém i po zlém.
A povedlo se mu to?
V únoru tvrdě tlačil na Zelenského, aby souhlasil s příměřím a s dohodou o společném využití nerostných surovin. Trumpovi šlo o to, aby Ukrajinci souhlasili s příměřím a aby pomoc nedostávali zadarmo, ale platili za ni. Takže to celé přerámoval tak, aby to dokázal vysvětlit své voličské základně. A to se mu povedlo. Průzkumy ukazují, že dnes Ukrajinu podporuje mnohem víc republikánů. A druhá věc, co se mu povedla, bylo zapojit mnohem víc Evropu. Ta teď dává pět procent na obranu, platí víc na Ukrajinu, pracuje na využití zmrazených ruských aktiv, "koalice ochotných" zvažuje vyslání vojáků na Ukrajinu. A třetí věc, o kterou se snaží, je dostat "na palubu" Putina. Přesvědčit ho, aby spolu udělali "deal".
Tam se ale moc daleko nedostal…
Ano. Přemýšlí, co musí udělat, aby Putina k tomu dealu přesvědčil. Zkoušel slib ukončení sankcí. Sliboval obrovské obchodní příležitosti. Poslal tam Witkoffa (Steve Witkoff - Trumpův zvláštní vyslanec, který proslul akceptací kremelských argumentů - pozn. red.). Trump je z toho docela frustrovaný, protože si myslí, že dal Putinovi férovou nabídku a Putin pořád nic. Takže nyní mluví o zvýšeném tlaku na Rusko, mluví o raketách Tomahawk pro Ukrajinu. A pak Putin zavolá a řekne: "O. K., chápu, pojďme se o tom bavit." A to pro Trumpa znamená: "O. K., jsme zase u jednacího stolu." Protože jeho cílem není konfrontace s Ruskem, jeho cílem je dohoda s Ruskem. Jenže to všechno dává smysl v myšlenkovém světě Donalda Trumpa. Problém je, že Putin uvažuje úplně jinak. Uvažuje v kontextu svého dějinného odkazu, přepsání historie, zapsání se do učebnic dějepisu… To motivuje Putina.
To musí být velmi frustrující pro Trumpa…
Ano, jemu to nedává vůbec žádný smysl.
Opravdu Putin "dávil" Trumpa během setkání na Aljašce svými přednáškami o historických kořenech krize na Ukrajině?
Ano, Putin spustil svůj obvyklý třičtvrtěhodinový monolog o historii.
To musel Donald Trump trpět…
Jako zvíře! Trump je velmi netrpělivý. Nevydrží poslouchat nikoho tři čtvrtě hodiny. V Trumpově vidění světa to hlavně vůbec nedává smysl. Je mu to úplně jedno. Jde mu jen o zastavení války: "Přestaňte se zabíjet a začněte dělat byznys!" Historie ho nezajímá.
Zajímavější je ale, co se stalo ještě předtím.
Povídejte…
Witkoff byl předtím v Petrohradě jednat s Putinem a myslel si, že slyší, že mu Putin nabídl dohodu: "Dostaneme zbytek Doněcké a Luhanské oblasti, tedy Donbas, ale necháme Ukrajincům Záporožskou a Chersonskou oblast." Já si tedy nemyslím, že to Putin opravdu řekl…
To snad muselo být jasné každému, kdo kdy Putina slyšel a kdo se podíval na mapu, že to je nesmysl.
Ano, zcela v rozporu se vším, co kdy řekl. Ale Witkoff si to myslel a řekl to Trumpovi. Ten si řekl, že to je paráda a uděláme summit. Myslel si, že to je skvělé a vzal s sebou na Aljašku i obchodní delegaci, aby zahájila okamžitá byznysová jednání. Jenže se ještě na palubě letadla cestou na Aljašku dozvěděl, že to vlastně není pravda. A nejenže se Putin nehodlá ničeho vzdát, ale ještě požaduje území navíc. A doufá, že mu ta území Trump zařídí. A taky, že nebude žádné příměří. To Trumpa naštvalo. Sice udělal tu show s přijetím Putina, ale ten se v názorech nepohnul ani o milimetr. Měli osobní setkání, ale rychle bylo jasné, že nikam nevede. Tam ho Putin školil v historii, takže to Trump ukončil předčasně, zrušil plánovaný oběd, a obchodní jednání se neuskutečnila. Byl to totální propadák. Nikdo z Bílého domu to neřekne veřejně, ale tak to reálně bylo.
Ale stejně v tom dialogu s Putinem pokračoval.
Ano, hostil potom evropské předáky v Bílém domě. Během jednání zase volal Putinovi a ten mu slíbil, že začne vyjednávat. Slíbil mu další summit i třístranné jednání se Zelenským. Trump se tím hned pochlubil Evropanům, jenže Putin z toho hned druhý den vycouval. To bylo pro Trumpa velmi ponižující.
Poučil se?
Když teď mluvil o Tomahawcích pro Ukrajinu a Putin mu zavolal, poslal už na předběžná jednání Rubia (ministra zahraničí Marca Rubia, který je vůči Rusku v Trumpově administrativě jestřábem - pozn. red.), a ne Witkoffa. A na rozdíl od Witkoffa Rubio chápe, co mu Rusové říkají - tedy že chtějí všechno. Takže ze svého setkání s Lavrovem přinesl Trumpovi pravdivou informaci a summit v Budapešti se nekonal.
Je možné, že se Ukrajinci nakonec dočkají Tomahawků?
Je to možné. Trump zavedl nové sankce na Rosněfť a Lukoil. Chce ukázat Putinovi zuby, ale zároveň nechat prostor pro vyjednávání. Toho ale Putin pokaždé zneužije.
Trump opakovaně dával najevo, že má rád vítěze. Nepomůže teď Putinovi pád Pokrovsku, aby se prezentoval jako vítěz?
Trump ví, jak na tom Rusové jsou. Opakovaně prezentoval ruské ztráty a říkal, jak obrovskou cenu za válku platí. Takže bych se Pokrovsku moc nebál. Ale Trump vidí i to, jak Rusové drtí ukrajinská města nálety, jak ničí ukrajinskou energetiku. Takže zároveň nechápe, proč Zelenskyj neudělá nějaký ústupek, aby to ukončil. Proč Rusům nedá nějaký kus území navíc. Ale to Zelenskyj samozřejmě nemůže… Ale to Trump nechápe. Že nemůžete zradit svou zemi a svůj národ.
Nemáte obavy z vývoje na bojišti?
Víc se bojím útoků na energetickou infrastrukturu. Rusové jsou v tom mnohem efektivnější než v minulých letech. Ukrajině hrozí během zimy obrovské blackouty a výpadky centrálního vytápění. A to je horší než ztratit pár kilometrů na Donbasu.
Kdo má dnes ve vztahu k Ukrajině na Trumpa největší vliv?
Nikdo nemá vliv na Trumpa. On si poslechne spoustu lidí a jejich názory, ale nikdo si nemůže být jistý tím, že to bude zrovna on, na jehož názory prezident nakonec dá.
Ani J. D. Vance?
Ne… On potřebuje, aby ho Trump uznával, aby měl vazbu k MAGA voličské základně, aby mohl v příštích volbách kandidovat na prezidenta. To je všechno. On není proukrajinský ani protiukrajinský. Je pragmatik.
Je reálné využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině?
Belgie, kde těch peněz leží nejvíc, v tom nechce zůstat sama pro případ, že by s ní Rusko někdy v budoucnu vyhrálo soudní spor. Chtěli by to riziko rozdělit. Což je logické. Velkým evropským státům se do toho nechce, ale nakonec na to podle mě přistoupí. Myslím, že na příští Evropské radě se dohodne významná půjčka Ukrajině na zbraně, která bude krytá právě zamrznutými ruskými aktivy. A to je bude krýt proti možným budoucím ruským žalobám.
Dělá Evropa dost pro Ukrajinu?
Myslím, že všichni můžeme dělat víc. Rusko ale prokázalo vůči Evropě nepřátelské úmysly: drony v Polsku a Rumunsku, stíhačky nad Estonskem. NATO by mělo v reakci na to vyhlásit exkluzivní zónu v blízkosti vlastního vzdušeného prostoru - nějakých 150 kilometrů, kde vyloučí jakékoliv nepřátelské vzdušné aktivity. A mělo by to koordinovat s Ukrajinci. A v rámci toho bychom měli zajistit, aby nic nespadlo ani na Ukrajince v rámci té "bezletové" zóny.
A další věcí je vyslání vojáků "koalice ochotných" přímo na Ukrajinu. Nečekat na nějaké mytické příměří, ale poslat je tam hned. S jasnou misí: výcvik Ukrajinců a posílení protivzdušné obrany. Musíme ukázat Putinovi, že nevyhraje a že Západ má dostatečnou vůli to zařídit.
Vy si dovedete představit nějakou evropskou zemi, která pošle své vojáky na Ukrajinu ještě před příměřím? Když Putin jasně řekl, že takoví vojáci budou pro Rusko legitimním cílem?
Dovedu si to představit. Kdybych byl Putin, důkladně bych si to rozmyslel, než bych na ně zaútočil. Být Putinem, určitě bych bombardoval dál Ukrajince, ale dělal bych všechno proto, abych se vyhnul konfrontaci s vojáky NATO. To by mohlo vyvolat odvetu. A nezapomeňte, Putin není schopen porazit Ukrajinu, takže určitě nebude mít na to začít válku s NATO. A se správným mandátem a pravidly použití síly si dovedu představit země, které tam vojáky pošlou.
Koho?
Třeba Brity, Skandinávce, Balty a pár dalších. Bylo by to ze začátku určitě spíš symbolické, ale pointa je ukázat Putinovi, že válka na Ukrajině pro něj nebude snazší, ale jen a jen těžší…