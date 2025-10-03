Žádám omluvu! Kamera vklouzla k Macronovi a zachytila, jak si lídři utahují z Trumpa

Albánský premiér Edi Rama, francouzský prezident Emmanuel Macron a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se dali do řeči ve čtvrtek během zasedání Evropského politického společenství v Kodani. Rama si neodpustil jízlivou poznámku o Trumpovi a jeho ukončení konfliktů ve světě.
"Měl byste se nám omluvit, protože jste nám nepoblahopřál k mírové dohodě, kterou Trump uzavřel mezi Albánií a Ázerbájdžánem," řekl Rama pobaveně Macronovi.
"Omlouvám se za to," odpověděl mu Macron a s úsměvem poplácal Ramu po tváři, zatímco Alijev vše sledoval. "Pracoval velmi tvrdě," doplnil Rama.
Politici naráželi na přeřek Donalda Trumpa. V srpnu země oznámily dohodu zprostředkovanou Spojenými státy s cílem zmírnit jejich dlouhodobé vojenské napětí, jednalo se ale o Ázerbájdžán a Arménii, nikoliv Albánii, jak upozornil web The Independent. Trump si země v poslední době veřejně popletl minimálně dvakrát, Baku navíc nazval "Aberbájdžanem".
Americký prezident se v posledních týdnech více či méně okatě hlásí o Nobelovu cenu míru. "Od té doby, co jsme ve velení, jsem urovnal tolik válek," řekl americkým generálům na začátku tohoto týdne. Podle svých slov jich vyřešil už sedm.
Podobně mluvil i minulý měsíc i k Valnému shromáždění OSN. "Říkali, že jsou nekonečné. Že je nikdy nevyřeším. Některé trvaly 31 let. Ukončil jsem sedm válek, které zabily nespočet tisíc lidí," dodal s neskrývanou pýchou.