Žádám omluvu! Kamera vklouzla k Macronovi a zachytila, jak si lídři utahují z Trumpa

před 1 hodinou
Konverzace mezi evropskými lídry na téma "konfliktu" mezi Albánií a Ázerbájdžánem vyvolala vlnu reakcí. Politici si totiž otevřeně utahovali z amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se už dříve kasal tím, že spor mezi zeměmi ukončil. Žádný ale nepanoval, s Ázerbájdžánem byla ve střetu Arménie. Video se stalo hitem sociálních sítí.
Měl byste se nám omluvit, protože jste nám nepoblahopřál k mírové dohodě, kterou prezident Trump uzavřel mezi Albánií a Ázerbájdžánem, řekl Rama | Video: X/betyna71

Albánský premiér Edi Rama, francouzský prezident Emmanuel Macron a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se dali do řeči ve čtvrtek během zasedání Evropského politického společenství v Kodani. Rama si neodpustil jízlivou poznámku o Trumpovi a jeho ukončení konfliktů ve světě.

"Měl byste se nám omluvit, protože jste nám nepoblahopřál k mírové dohodě, kterou Trump uzavřel mezi Albánií a Ázerbájdžánem," řekl Rama pobaveně Macronovi.

"Omlouvám se za to," odpověděl mu Macron a s úsměvem poplácal Ramu po tváři, zatímco Alijev vše sledoval. "Pracoval velmi tvrdě," doplnil Rama. 

Politici naráželi na přeřek Donalda Trumpa. V srpnu země oznámily dohodu zprostředkovanou Spojenými státy s cílem zmírnit jejich dlouhodobé vojenské napětí, jednalo se ale o Ázerbájdžán a Arménii, nikoliv Albánii, jak upozornil web The Independent. Trump si země v poslední době veřejně popletl minimálně dvakrát, Baku navíc nazval "Aberbájdžanem". 

Americký prezident se v posledních týdnech více či méně okatě hlásí o Nobelovu cenu míru. "Od té doby, co jsme ve velení, jsem urovnal tolik válek," řekl americkým generálům na začátku tohoto týdne. Podle svých slov jich vyřešil už sedm. 

Podobně mluvil i minulý měsíc i k Valnému shromáždění OSN. "Říkali, že jsou nekonečné. Že je nikdy nevyřeším. Některé trvaly 31 let. Ukončil jsem sedm válek, které zabily nespočet tisíc lidí," dodal s neskrývanou pýchou.

"Hlupák, co hrozí jadernými zbraněmi," udeřil Trump na Medveděva. Rus se mu vysmál (Celý článek s videem zde)

Trump nazval Medvěděva hlupákem | Video: Visegrad 24
 
Žádám omluvu! Kamera vklouzla k Macronovi a zachytila, jak si lídři utahují z Trumpa
