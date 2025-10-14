"Vyzmizíkovali mi vlasy," zlobí se Trump kvůli nelichotivé fotce

Time, který svou obálku odhalil v pondělí, otiskl snímek sluncem osvětleného Trumpa vyfoceného zespodu, jak v obleku s neutrálním výrazem ve tváři hledí do dáli. Fotografii doplňuje text "Jeho triumf", což odkazuje na dohodu jako na "jeden z hlavních úspěchů Trumpova druhého funkčního období," uvedl Time.
The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj— TIME (@TIME) October 13, 2025
"Časopis Time o mně napsal poměrně dobrý článek, ale ten obrázek je možná nejhorší ze všech. Vyzmizíkovali mi vlasy a na hlavě se mi vznášelo něco, co vypadalo jako plovoucí koruna, ale extrémně malá. Opravdu divné! Nikdy jsem neměl rád focení z podhledu, ale tohle je super špatná fotka, která si zaslouží kritiku," napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Trump má s časopisem Time podle Politica dlouhou a komplikovanou historii. Publikace ho často prezentovala na své obálce, někdy nelichotivě, ale také jej dvakrát označila za Osobnost roku.
Časopis v nejnovějším vydání odkazuje na minulý čtvrtek oznámenou dohodu o příměří, díky níž Hamás v pondělí propustil 20 živých Izraelců, které věznil od 7. října 2023 v Pásmu Gazy. Podle dohody by také měl předat i všech 28 těl rukojmích, kteří nepřežili; zatím tak učinil pouze ve čtyřech případech. Izrael výměnou propustil 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1716 těch, kteří byli v Pásmu zatčeni od začátku války.
Válka v Pásmu Gazy začala útokem Hamásu na Izrael 7. října 2023. Palestinští ozbrojenci zabili 1200 lidí a 251 jich unesli do Pásma, většinu z nich už dříve propustili výměnou za Palestince vězněné v Izraeli. Izrael po útoku zahájil ofenzivu v Pásma Gazy, při které podle tamního ministerstva zdravotnictví zahynulo nejméně 67 800 Palestinců a dalších více než 170 tisíc jich bylo zraněno. Velké části Pásma byly zcela zničeny a na území panuje katastrofální humanitární situace.