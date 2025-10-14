Zahraničí

"Vyzmizíkovali mi vlasy," zlobí se Trump kvůli nelichotivé fotce

Americký prezident Donald Trump kritizoval časopis Time proto, že fotografii sebe sama na obálce považuje za nejhorší v dějinách. Napsal to web Politico. Snímek je součástí článku o dohodě mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, která mimo jiné umožnila návrat všech izraelských žijících rukojmí do vlasti.
Time, který svou obálku odhalil v pondělí, otiskl snímek sluncem osvětleného Trumpa vyfoceného zespodu, jak v obleku s neutrálním výrazem ve tváři hledí do dáli. Fotografii doplňuje text "Jeho triumf", což odkazuje na dohodu jako na "jeden z hlavních úspěchů Trumpova druhého funkčního období," uvedl Time.

"Časopis Time o mně napsal poměrně dobrý článek, ale ten obrázek je možná nejhorší ze všech. Vyzmizíkovali mi vlasy a na hlavě se mi vznášelo něco, co vypadalo jako plovoucí koruna, ale extrémně malá. Opravdu divné! Nikdy jsem neměl rád focení z podhledu, ale tohle je super špatná fotka, která si zaslouží kritiku," napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Trump má s časopisem Time podle Politica dlouhou a komplikovanou historii. Publikace ho často prezentovala na své obálce, někdy nelichotivě, ale také jej dvakrát označila za Osobnost roku.

Časopis v nejnovějším vydání odkazuje na minulý čtvrtek oznámenou dohodu o příměří, díky níž Hamás v pondělí propustil 20 živých Izraelců, které věznil od 7. října 2023 v Pásmu Gazy. Podle dohody by také měl předat i všech 28 těl rukojmích, kteří nepřežili; zatím tak učinil pouze ve čtyřech případech. Izrael výměnou propustil 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1716 těch, kteří byli v Pásmu zatčeni od začátku války.

Válka v Pásmu Gazy začala útokem Hamásu na Izrael 7. října 2023. Palestinští ozbrojenci zabili 1200 lidí a 251 jich unesli do Pásma, většinu z nich už dříve propustili výměnou za Palestince vězněné v Izraeli. Izrael po útoku zahájil ofenzivu v Pásma Gazy, při které podle tamního ministerstva zdravotnictví zahynulo nejméně 67 800 Palestinců a dalších více než 170 tisíc jich bylo zraněno. Velké části Pásma byly zcela zničeny a na území panuje katastrofální humanitární situace.

 
