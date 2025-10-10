Zahraničí

Macron jmenoval do funkce šéfa vlády znovu Sébastiena Lecornua

před 1 hodinou
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek po jednání s představiteli parlamentních stran jmenoval do funkce premiéra znovu Sébastiena Lecornua. Devětatřicetiletého politika požádal, aby se opět pokusil sestavit novou vládu. Informuje o tom Elysejský palác. Lecornu podal v pondělí demisi po 27 dnech ve funkci.
Archivní fotografie Sébastiena Lecornu.
Archivní fotografie Sébastiena Lecornu. | Foto: Reuters

"Přijímám - z povinnosti - úkol, který mi byl svěřen," uvedl na síti X Lecornu, který je tak pátým a šestým premiérem ve Francii za poslední dva roky. Lecornu uvedl, že nová vláda "bude muset být ztělesněním obnovy" a že všechny otázky zmíněné během konzultací s politickými stranami v posledních dnech budou otevřené parlamentní debatě.

Lecornuovo opětovné jmenování přichází po několika dnech intenzivních jednání. Na funkci Lecornu rezignoval ani ne před týdnem kvůli vnitřním sporům ve své nově jmenované vládě.

Páteční jmenování nového premiéra je podle agentury AP považováno za poslední příležitost prezidenta Macrona oživit své druhé funkční období, které potrvá do roku 2027. Prezident, který nemá v parlamentu většinu potřebnou k prosazení své agendy, čelí rostoucí kritice. Ta přichází i z řad jeho podporovatelů.

Opětovné jmenování Lecornua kritizovala francouzská krajní pravice. Lídr krajně pravicového Národního sdružení (RN) Jordan Bardella, který už dříve několikrát vyzval k vypsání nových parlamentních voleb, už uvedl, že jeho strana novou vládu nepodpoří. Lecornuovo jmenování označil za špatný vtip a ponížení Francouzů. Lídr krajně levicové Nepodrobené Francie (LFI) Jean-Luc Mélenchon situaci označil za komedii.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Francie Emmanuel Macron vláda kritika

