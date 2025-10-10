Zahraničí

Trump chce v Egyptě uspořádat summit světových lídrů o Gaze

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump chce příští týden při své návštěvě Egypta uspořádat summit světových lídrů zaměřený na Pásmo Gazy, píše server Axios s odvoláním na čtyři s věcí obeznámené zdroje. Summit může podle serveru přinést další mezinárodní podporu pro Trumpův mírový plán pro Pásmo Gazy, jehož části týkající se správy, bezpečnosti a obnovy této palestinské oblasti ještě musí být dohodnuty.
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Archivní foto.
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Archivní foto. | Foto: Reuters

Summit podle Axiosu organizuje egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, který již pozval několik evropských a arabských státníků. Očekává se účast lídrů či ministrů zahraničí z Německa, Francie, Británie, Itálie, Kataru, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Turecka, Saúdské Arábie, Pákistánu a Indonésie.

Naopak přítomnost izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se prozatím neočekává, sdělil serveru nejmenovaný americký činitel. Bílý dům se k Trumpově účasti odmítl vyjádřit.

Související

V Izraeli v neděli očekávají Trumpovu návštěvu Jeruzaléma

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Na základě dosavadních informací se podle Axiosu předpokládá, že Trump v pondělí ráno místního času přiletí do Izraele, kde přednese projev v Knesetu a setká se s rodinami izraelských rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy.

Odpoledne pak přeletí do Egypta, kde se setká se Sísím a zúčastní se slavnostního podpisu mírové dohody společně s představiteli Egypta, Kataru a Turecka, tedy zeměmi, které jsou spolu se Spojenými státy garanty dohody. Summit se podle Axiosu bude konat v letovisku Šarm aš-Šajch pravděpodobně v úterý ráno nebo již v pondělí.

Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy. Izraelská armáda potvrdila, že dnes v poledne místního času (11:00 SELČ) začalo v Pásmu Gazy platit příměří.

Do pondělního večera by tak měli být propuštěni v oblasti dosud zadržovaní rukojmí unesení při teroristickém útoku Hamásu na jih Izraele v říjnu 2023. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž 20 je stále naživu. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.

 
Mohlo by vás zajímat

Několik mrtvých si vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v Tennessee

Několik mrtvých si vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v Tennessee

Putin varuje: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, Rusko posílí protivzdušnou obranu

Putin varuje: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, Rusko posílí protivzdušnou obranu

Ministerstvo sexu i styk v práci. Šílenosti Kremlu fungují přesně podle očekávání

Ministerstvo sexu i styk v práci. Šílenosti Kremlu fungují přesně podle očekávání
1:06

Obrazem: "Chvála Bohu, že je konec." Palestinci vítají začátek příměří

Obrazem: "Chvála Bohu, že je konec." Palestinci vítají začátek příměří
10 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump Německo Francie Velká Británie Katar Benjamin Netanjahu

Právě se děje

Aktualizováno před 24 minutami
SPD bude mít sněmovnu a obranu, Motoristé zahraničí a životní prostředí

ŽIVĚ
SPD bude mít sněmovnu a obranu, Motoristé zahraničí a životní prostředí

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 33 minutami
O některých jménech není pochyb. V Babišově vládě jsou známé tváře i pár překvapení

O některých jménech není pochyb. V Babišově vládě jsou známé tváře i pár překvapení

Případná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. Kdo je povede?
Aktualizováno před 37 minutami
Lvíčata válí v kvalifikaci, v Karviné rozdrtila Ázerbájdžán 5:0

Lvíčata válí v kvalifikaci, v Karviné rozdrtila Ázerbájdžán 5:0

Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy i třetí zápas, v Karviné porazili Ázerbájdžán 5:0.
před 57 minutami
Bolová přechází na osmistovku, další hvězda tak bude útočit na rekord Kratochvílové

Bolová přechází na osmistovku, další hvězda tak bude útočit na rekord Kratochvílové

Atletická hvězda Femke Bolová plánuje od příští sezony závodit na trati 800 metrů. Bude tak útočit na letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové.
před 1 hodinou
Trump chce v Egyptě uspořádat summit světových lídrů o Gaze

Trump chce v Egyptě uspořádat summit světových lídrů o Gaze

Americký prezident Donald Trump chce příští týden při své návštěvě Egypta uspořádat summit světových lídrů zaměřený na Pásmo Gazy.
před 1 hodinou
Několik mrtvých si vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v Tennessee

Několik mrtvých si vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v Tennessee

Několik mrtvých si v pátek vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v americkém státě Tennessee, řada dalších lidí je pohřešována.
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr

Postřeh: Oběti zločinného nezájmu

Další zprávy