Trump chce v Egyptě uspořádat summit světových lídrů o Gaze

Summit podle Axiosu organizuje egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, který již pozval několik evropských a arabských státníků. Očekává se účast lídrů či ministrů zahraničí z Německa, Francie, Británie, Itálie, Kataru, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Turecka, Saúdské Arábie, Pákistánu a Indonésie.
Naopak přítomnost izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se prozatím neočekává, sdělil serveru nejmenovaný americký činitel. Bílý dům se k Trumpově účasti odmítl vyjádřit.
Na základě dosavadních informací se podle Axiosu předpokládá, že Trump v pondělí ráno místního času přiletí do Izraele, kde přednese projev v Knesetu a setká se s rodinami izraelských rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy.
Odpoledne pak přeletí do Egypta, kde se setká se Sísím a zúčastní se slavnostního podpisu mírové dohody společně s představiteli Egypta, Kataru a Turecka, tedy zeměmi, které jsou spolu se Spojenými státy garanty dohody. Summit se podle Axiosu bude konat v letovisku Šarm aš-Šajch pravděpodobně v úterý ráno nebo již v pondělí.
Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy. Izraelská armáda potvrdila, že dnes v poledne místního času (11:00 SELČ) začalo v Pásmu Gazy platit příměří.
Do pondělního večera by tak měli být propuštěni v oblasti dosud zadržovaní rukojmí unesení při teroristickém útoku Hamásu na jih Izraele v říjnu 2023. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž 20 je stále naživu. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.