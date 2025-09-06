Zahraničí

Londýnská policie zatkla přes 400 lidí na protestu na podporu Palestine Action

ČTK ČTK
před 26 minutami
Londýnská policie dnes zatkla zhruba 425 lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action, kterou britská vláda zakázala na základě protiteroristických zákonů. Informuje o tom agentura Reuters.
Palestina Action, Velká Británie, Londýn, demonstrace, shromáždění, protest, policie
Palestina Action, Velká Británie, Londýn, demonstrace, shromáždění, protest, policie
Palestina Action, Velká Británie, Londýn, demonstrace, shromáždění, protest, policie
Palestina Action, Velká Británie, Londýn, demonstrace, shromáždění, protest, policie
Palestina Action, Velká Británie, Londýn, demonstrace, shromáždění, protest, policie Zobrazit 9 fotografií

Vláda přistoupila k zařazení Palestine Action na seznam teroristických organizací poté, co aktivisté 20. června vnikli na základnu britského Královského letectva (RAF) v Brize Norton ve střední Anglii a poškodili pomocí červené barvy a páčidel dvě letadla.

Skupina tvrdí, že britská vláda je spoluviníkem izraelských válečných zločinů v Pásmu Gazy, cílem útoku podle ní bylo narušit to, co označuje za britskou podporu izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy a širší vojenské aktivity Západu na Blízkém východě.

Londýnská metropolitní policie uvedla, že na protestu zatýkala za podporu zakázané organizace, ale i z jiných důvodů, včetně napadení policistů. "Policisté … byli vystaveni mimořádnému násilí, včetně úderů pěstmi, kopanců, plivání a házení předmětů," uvedla policie na X s tím, že strážníci také museli čelit slovním útokům.

Britská policie v uplynulých týdnech zatkla stovky stoupenců Palestine Action, včetně více než 500 za jediný den v srpnu. Mnohým ze zadržených bylo více než 60 let, poznamenala agentura Reuters.

Stovky demonstrantů se dnes shromáždily nedaleko britského parlamentu v centrálním Londýně na protest proti zákazu organizace. Řada účastníků nesla transparenty, na nichž stálo "Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action".

Podle deníku The Guardian policie dnes zatkla mimo jiné dva seniory na elektrických vozících, zatímco účastníci skandovali "hanba". "Jsem tady, protože se stavím proti genocidě a také proti tomu, že vláda překročila své pravomoci, když zakázala Palestine Action," řekl listu 55letý Steve Masters, který 19 let sloužil u britského letectva jako letecký mechanik. Podle něj vláda "snížila laťku" toho, co je terorismus, a význam slova takřka vyprázdnila.

Související

Izraelci protestují a varují: Okupace celé Gazy může znamenat jistou smrt rukojmích

Izrael, Hamas, Gaza, rukojmí, protest, Palestina
10 fotografií

"Jako někdo, kdo sloužil u letectva, bych na stíhací letoun nikdy nezaútočil," řekl. "I když je to nepříjemné, většina lidí nepovažuje ničení majetku za terorismus. Nejde jim výslovně o to ubližovat lidem. Je to pokřivení spravedlnosti," dodal.

Zařazení Palestine Action na seznam teroristických skupin po boku Al-Káidy či Islámského státu činí z podpory či členství v organizaci trestný čin, který může být potrestán až 14 lety vězení, poznamenal Reuters.

"Mohu být jednoznačný: pokud projevíte podporu Palestine Action, což je trestný čin podle zákona o terorismu, budete zatčeni," řekl v pátek zástupce náměstka komisaře Ade Adelekan. Dodal, že policie má dostatek sil k zatčení tolika lidí, kolik bude nutné.

Rozhodnutí Británie zakázat Palestine Action řada lidskoprávních skupin označila za nepřiměřené s tím, že to omezuje svobodu projevu pokojných protestujících.

Vláda naopak viní Palestine Action ze způsobení škod ve výši milionů liber a zároveň uvádí, že zákaz skupiny neznamená zákaz jiných propalestinských protestů.

 
Mohlo by vás zajímat

Lanovce se při tragické nehodě v Lisabonu uvolnilo lano, ráno ještě bylo v pořádku

Lanovce se při tragické nehodě v Lisabonu uvolnilo lano, ráno ještě bylo v pořádku
12 fotografií

S návrhářem Armanim se v Miláně přišly rozloučit stovky lidí včetně Donatelly Versace

S návrhářem Armanim se v Miláně přišly rozloučit stovky lidí včetně Donatelly Versace
12 fotografií

Ruské "superpotraviny" bude letos nedostatek. Kvůli suchu i vypočítavým farmářům

Ruské "superpotraviny" bude letos nedostatek. Kvůli suchu i vypočítavým farmářům

Soul hodlá důrazně řešit zadržení stovek Jihokorejců při imigrační razii v USA

Soul hodlá důrazně řešit zadržení stovek Jihokorejců při imigrační razii v USA
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Velká Británie Izrael Gaza Palestina protest Londýn demonstrace

Právě se děje

před 26 minutami
Londýnská policie zatkla přes 400 lidí na protestu na podporu Palestine Action

Londýnská policie zatkla přes 400 lidí na protestu na podporu Palestine Action

Vláda zařadila Palestine Action na seznam teroristických organizací poté, co aktivisté 20. června vnikli na základnu britského Královského letectva.
před 57 minutami

Lanovce se při tragické nehodě v Lisabonu uvolnilo lano, ráno ještě bylo v pořádku

Lanovce se při tragické nehodě v Lisabonu uvolnilo lano, ráno ještě bylo v pořádku
Prohlédnout si 12 fotografií
„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
před 3 hodinami
Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku

Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku

České tenistky Alena a Jana Kovačkovy vyhrály juniorskou čtyřhru na US Open. Ve finále porazily v New Yorku dvojici Vandrommeová, Vladsonová 6:2, 6:2.
před 4 hodinami
Neúnavná gólová mašina jede stále naplno. Ronaldo se trefil v Arménii hned dvakrát

Neúnavná gólová mašina jede stále naplno. Ronaldo se trefil v Arménii hned dvakrát

Cristiano Ronaldo pomohl dvěma góly fotbalistům Portugalska k výhře 5:0 v Arménii v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce.
před 4 hodinami
Higuita šokoval svět škorpionovým kopem. Nápad se zrodil při natáčení reklamy

Higuita šokoval svět škorpionovým kopem. Nápad se zrodil při natáčení reklamy

Legendární zásah Reného Higuity na Wembley před 30 lety ukázal, že gólman v moderním fotbalu může dokázat víc, než jen stát na brankové čáře.
před 5 hodinami
Babiš v úzkých. Z otázek na Ukrajinu a Čapí hnízdo ho "zachránil" mluvčí ANO
6:19

Babiš v úzkých. Z otázek na Ukrajinu a Čapí hnízdo ho "zachránil" mluvčí ANO

"Jak se má Ukrajina bránit?" zeptalo se Aktuálně.cz Andreje Babiše. "To je otázka na pana Trumpa a Zelenského. Ne na mě," odpověděl.
před 5 hodinami
Horskou 14. etapu Vuelty vyhrál Soler, Vingegaard těsně porazil Almeidu

Horskou 14. etapu Vuelty vyhrál Soler, Vingegaard těsně porazil Almeidu

Horskou 14. etapu Vuelty vyhrál v Asturii po samostatném úniku španělský cyklista Marc Soler.
Další zprávy