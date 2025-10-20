Zahraničí

Letoun sjel při přistání z ranveje do moře, cestou smetl auto. Zemřeli dva lidé

před 1 hodinou
Nákladní letoun z Dubaje sjel při přistání na letišti v Hongkongu z ranveje do moře. Při nehodě zemřeli dva pracovníci bezpečnosti letiště, čtveřici členů posádky letadla se podařilo zachránit a převézt do nemocnice.
Responders on boats float around the cargo aircraft that skidded off a Hong Kong runway on Monday, Oct. 20, 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)
Responders on boats float around the cargo aircraft that skidded off a Hong Kong runway on Monday, Oct. 20, 2025. (AP Photo/Chan Long Hei) | Foto: ČTK

Vedení terminálu uvedlo, že na dnešní provoz nebude mít nehoda vliv. Příčinu nejtragičtější nehody na hongkongském terminálu od roku 1999 úřady zatím neznají.

Letadlo přistávalo krátce před čtvrtou hodinou ranní místního času (v neděli před 22:00 středoevropského letního času). Šlo o nákladní stroj Boeing 747 provozovaný tureckou společností AirACT, která poskytuje nákladní letadla velkým aerolinkám. Společnost Emirates uvedla, že let do Hongkongu byl v její režii.

Při nehodě podle vedení letiště zemřeli dva pracovníci bezpečnosti, jejichž automobil smetl letoun do vody. Oba byli po vyproštění v bezvědomí, jeden zemřel na místě, druhý po převozu do nemocnice.

Podle Reuters pilot stroje během komunikace s dispečery nehlásil žádné problémy a přistával na dráze, kterou jim potvrdil.

