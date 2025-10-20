Letoun sjel při přistání z ranveje do moře, cestou smetl auto. Zemřeli dva lidé

Vedení terminálu uvedlo, že na dnešní provoz nebude mít nehoda vliv. Příčinu nejtragičtější nehody na hongkongském terminálu od roku 1999 úřady zatím neznají.
Letadlo přistávalo krátce před čtvrtou hodinou ranní místního času (v neděli před 22:00 středoevropského letního času). Šlo o nákladní stroj Boeing 747 provozovaný tureckou společností AirACT, která poskytuje nákladní letadla velkým aerolinkám. Společnost Emirates uvedla, že let do Hongkongu byl v její režii.
Two people died after a cargo plane flying from Dubai skidded off the runway into the sea while landing at #HongKong International Airport. pic.twitter.com/8jJtvl0FrR— DD News (@DDNewslive) October 20, 2025
Při nehodě podle vedení letiště zemřeli dva pracovníci bezpečnosti, jejichž automobil smetl letoun do vody. Oba byli po vyproštění v bezvědomí, jeden zemřel na místě, druhý po převozu do nemocnice.
Podle Reuters pilot stroje během komunikace s dispečery nehlásil žádné problémy a přistával na dráze, kterou jim potvrdil.
Hongkongský úřad pro vyšetřování leteckých nehod zkoumá možné příčiny tragédie, včetně počasí, stavu stroje, ranveje a možného selhání posádky, jasno však zatím nemá. Jisté je podle úřadu pouze to, že vozidlo bezpečnostní služby nebylo v době nehody na ranveji, na níž letadlo přistávalo.
Terminál kvůli nehodě uzavřel severní dráhu, kterou znovu otevře po nutné inspekci. Centrální a jižní ranvej jsou v běžném provozu a letiště dnes bude fungovat bez omezení, uvedlo vedení terminálu.