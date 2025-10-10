Zahraničí

"Jsme znepokojeni." Evropský zbraňový gigant tvrdí, že se drony vymykají kontrole

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 1 hodinou
Firma Thales, jedna z největších evropských společností zabývajících se mimo jiné protivzdušnou obranou, varuje, že nad jejími továrnami, které podléhají přísnému bezpečnostnímu režimu, létá stále více dronů. Požaduje tak jasná pravidla pro jejich rušení nebo případné sestřely.
Firma Thales se specializuje na obranu, letectví, IT a další vývoj technologií | Video: Thales

"Vidíme více dronů než před několika měsíci," řekl pro web Politico Alain Quevrin, ředitel Thales pro Belgii. Upozornil zejména na pozorování nad areálem v Évegnée Fort ve východní části regionu Lutych - v místě, které společnost využívá ke skladování a testování raket a které není přístupné veřejnosti. 

Quevrinovy komentáře navazují na rostoucí počet zpráv o bezpilotních letounech pohybujících se nad evropským územím za poslední měsíc, jako například v Polsku, Rumunsku, Německu, Norsku či Dánsku. V Polsku a Rumunsku bylo zjevné, že šlo o ruské válečné drony, u řady dalších je obtížné jejich původ určit. 

V reakci na tyto události Kodaň dočasně zakázala lety dronů, zatímco NATO spustilo nový program Eastern Sentry, který si dává za cíl řešit kritické mezery v protivzdušné obraně aliance. Technologickému gigantovi to ale nestačí. "Tímto vývojem jsme znepokojení," řekl Quevrin. Podle něj by společnost mohla například sama používat rušičky k blokování signálu potřebného k ovládání dronů a jejich sestřelení. "Problémem však je, že to nemáme povolené ze zákona," postěžoval si. Jednou z obav spojených se sestřelováním dronů je, že při pádu mohou způsobit značné škody nebo zranit lidi. 

Země si nyní musí jasně stanovit správný postup pro takové případy, uvedl Quevrin. Včetně toho, kde končí odpovědnost policie a začíná odpovědnost společností. "Postup je potřeba vyjasnit," řekl. "Je to situace, které musíme čelit všichni."

Výzva k boji

Výrobky Thalesu z pochopitelných důvodů ve značné míře směřují na Ukrajinu. Podle Quevrina společnost v posledních týdnech zaznamenává vysokou poptávku po raketách. Jejich laserem naváděná munice s dosahem osmi kilometrů představuje účinnou obranu proti ruským Šáhidům. Firma ale dokáže vyrábět i "hloupější" kazetovou munici vhodnou na sestřelování rojů menších dronů.

Společnost chce v reakci na to zdvojnásobit svou výrobní kapacitu raket FZ275 ráže 70 milimetrů na 70 tisíc kusů. Mezi jejich nejvýznamnější zákazníky v rámci NATO patří Německo, Itálie, Španělsko a Polsko. 

Podle Quevrina ale EU musí pomoci průmyslu překonat další překážku: zřídit orgán, který bude organizovat přeshraniční projekty a veřejné zakázky pro firmy i vlády. Evropská unie má ze zákona zakázáno přímo financovat zbraně a vojenské vybavení, ale zavedla několik iniciativ zaměřených na usnadnění společného nákupu zbraní členskými zeměmi, mimo jiné prostřednictvím programu SADE na poskytování úvěrů na zbraně v hodnotě 150 miliard eur. 

Aliance se stala terčem kritiky zejména kvůli způsobu, jakým si "poradila" s ruskými drony v Polsku. K sestřelu použila stíhačky NATO v hodnotě mnoha milionů dolarů. Ruské drony z dřeva a pěny přitom mají cenu jen několika tisíc dolarů.

"Stmívání je doba, kdy se dá vyrazit na pozice." Rozhovor s vojákem narušila střelba na Šahídy

„Stmívání je doba, kdy se dá bezpečně vyrazit na pozice.“ Rozhovor reportéra Aktuálně.cz s ukrajinským vojákem narušila střelba na ruské drony Šahíd. | Video: Matyáš Zrno
 
Mohlo by vás zajímat

Švédsko posiluje protidronovou obranu, "nasype" do ní miliardy

Švédsko posiluje protidronovou obranu, "nasype" do ní miliardy

Obrazem: "Chvála Bohu, že je konec." Palestinci vítají začátek příměří

Obrazem: "Chvála Bohu, že je konec." Palestinci vítají začátek příměří
10 fotografií

Klid zbraní platí, potvrdil Izrael. Na podpis dohody má dorazit i Trump

Klid zbraní platí, potvrdil Izrael. Na podpis dohody má dorazit i Trump

Nobelovu cenu za mír dostala venezuelská opoziční politička Machadová

Nobelovu cenu za mír dostala venezuelská opoziční politička Machadová
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina dron Bezpečnost zbraně

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Švédsko posiluje protidronovou obranu, "nasype" do ní miliardy

ŽIVĚ
Švédsko posiluje protidronovou obranu, "nasype" do ní miliardy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami

Obrazem: "Chvála Bohu, že je konec." Palestinci vítají začátek příměří

Obrazem: "Chvála Bohu, že je konec." Palestinci vítají začátek příměří
Prohlédnout si 10 fotografií
Reportérka televize Al-Džazíra Nour Abu Rokba v živém vstupu, zatímco palestinští záchranáři oslavují zprávu, že prezident USA Donald Trump oznámil dohodu Izraele a Hamásu o první fázi příměří v Gaze.
Palestinec oslavuje střelbou do vzduchu uzavřené příměří. Izraelská vláda schválila ve čtvrtek plán příměří v Gaze zprostředkovaný USA. Není však jasné, zda premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zcela ukončit boje.
Aktualizováno před 36 minutami
Klid zbraní platí, potvrdil Izrael. Na podpis dohody má dorazit i Trump

Klid zbraní platí, potvrdil Izrael. Na podpis dohody má dorazit i Trump

"Vláda právě schválila rámec pro propuštění všech rukojmích - živých i mrtvých," oznámila kancelář šéfa izraelské vlády.
před 45 minutami
Podivný výskyt medvědů. Prověřte, zda je sem někdo nepřeváží, žádají myslivci úřady

Podivný výskyt medvědů. Prověřte, zda je sem někdo nepřeváží, žádají myslivci úřady

Českomoravská myslivecká jednota vyzvala policii a další příslušné orgány, aby důkladně prošetřily údajné výskyty medvědů v Česku z nedávné doby.
před 56 minutami
O životě s autistou: Psycholožka nám dávala za vinu synovu diagnózu, přiznává otec

O životě s autistou: Psycholožka nám dávala za vinu synovu diagnózu, přiznává otec

Když jim lékaři oznámili, že jejich dítě trpí autismem, zbořil se jim celý život. Péče o autistu začala být náročná jak fyzicky, tak i psychicky.
Aktualizováno před 56 minutami
Pelta žádá o odklad dnešního nástupu do vězení. Nejspíš příliš pozdě

Pelta žádá o odklad dnešního nástupu do vězení. Nejspíš příliš pozdě

Podle Nejvyššího soudu je nepravděpodobné, že by jakékoliv rozhodnutí padlo dřív než po víkendu.
před 1 hodinou
"Jsme znepokojeni." Evropský zbraňový gigant tvrdí, že se drony vymykají kontrole
1:52

"Jsme znepokojeni." Evropský zbraňový gigant tvrdí, že se drony vymykají kontrole

Ředitel společnosti Thales vyrábějící rakety pro Ukrajinu i NATO promluvil o nebezpečí dronů nad Evropou. Žádá o vytvoření jasných pravidel pro firmy.
Další zprávy