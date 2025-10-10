"Jsme znepokojeni." Evropský zbraňový gigant tvrdí, že se drony vymykají kontrole

"Vidíme více dronů než před několika měsíci," řekl pro web Politico Alain Quevrin, ředitel Thales pro Belgii. Upozornil zejména na pozorování nad areálem v Évegnée Fort ve východní části regionu Lutych - v místě, které společnost využívá ke skladování a testování raket a které není přístupné veřejnosti.
Quevrinovy komentáře navazují na rostoucí počet zpráv o bezpilotních letounech pohybujících se nad evropským územím za poslední měsíc, jako například v Polsku, Rumunsku, Německu, Norsku či Dánsku. V Polsku a Rumunsku bylo zjevné, že šlo o ruské válečné drony, u řady dalších je obtížné jejich původ určit.
V reakci na tyto události Kodaň dočasně zakázala lety dronů, zatímco NATO spustilo nový program Eastern Sentry, který si dává za cíl řešit kritické mezery v protivzdušné obraně aliance. Technologickému gigantovi to ale nestačí. "Tímto vývojem jsme znepokojení," řekl Quevrin. Podle něj by společnost mohla například sama používat rušičky k blokování signálu potřebného k ovládání dronů a jejich sestřelení. "Problémem však je, že to nemáme povolené ze zákona," postěžoval si. Jednou z obav spojených se sestřelováním dronů je, že při pádu mohou způsobit značné škody nebo zranit lidi.
Země si nyní musí jasně stanovit správný postup pro takové případy, uvedl Quevrin. Včetně toho, kde končí odpovědnost policie a začíná odpovědnost společností. "Postup je potřeba vyjasnit," řekl. "Je to situace, které musíme čelit všichni."
Výzva k boji
Výrobky Thalesu z pochopitelných důvodů ve značné míře směřují na Ukrajinu. Podle Quevrina společnost v posledních týdnech zaznamenává vysokou poptávku po raketách. Jejich laserem naváděná munice s dosahem osmi kilometrů představuje účinnou obranu proti ruským Šáhidům. Firma ale dokáže vyrábět i "hloupější" kazetovou munici vhodnou na sestřelování rojů menších dronů.
Společnost chce v reakci na to zdvojnásobit svou výrobní kapacitu raket FZ275 ráže 70 milimetrů na 70 tisíc kusů. Mezi jejich nejvýznamnější zákazníky v rámci NATO patří Německo, Itálie, Španělsko a Polsko.
Podle Quevrina ale EU musí pomoci průmyslu překonat další překážku: zřídit orgán, který bude organizovat přeshraniční projekty a veřejné zakázky pro firmy i vlády. Evropská unie má ze zákona zakázáno přímo financovat zbraně a vojenské vybavení, ale zavedla několik iniciativ zaměřených na usnadnění společného nákupu zbraní členskými zeměmi, mimo jiné prostřednictvím programu SADE na poskytování úvěrů na zbraně v hodnotě 150 miliard eur.
Aliance se stala terčem kritiky zejména kvůli způsobu, jakým si "poradila" s ruskými drony v Polsku. K sestřelu použila stíhačky NATO v hodnotě mnoha milionů dolarů. Ruské drony z dřeva a pěny přitom mají cenu jen několika tisíc dolarů.