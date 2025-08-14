Lesní požáry ve Španělsku mají třetí oběť, Francie vyšle dva canadairy

Francie v reakci na žádost španělských úřadů vyšle na pomoc sousední zemi dva hasící letouny Canadair. Oheň zničil desítky tisíc hektarů půdy.
V nemocnici zemřel podle úřadů dobrovolný hasič, který byl hospitalizován s rozsáhlými popáleninami v úterý. V nemocnicích v regionu Kastilie-Léon zůstávají v kritickém stavu další čtyři zranění. V tomto regionu zemřel na popáleniny další muž ve středu. Jeden muž pak zemřel v úterý při venkovním požáru v obci Tres Cantos u Madridu.
Ministerstvo vnitra ve čtvrtek dopoledne podle deníku El País oznámilo, že v zemi je 11 požárů druhé kategorie, což znamená, že ohrožují obydlí a lidi. Osm z těchto požárů je v regionech Kastilie-Léon a Galicie. Kvůli ohňům tuto noc strávilo mimo domov kvůli nařízeným evakuacím několik tisíc lidí. Přerušené jsou také některé silniční tahy a železniční spojení mezi Madridem a Galicií.
"Nasazujeme všechny lidi a materiál," řekl ve čtvrtek brzy ráno televizi RTVE ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska. Ten ve středu večer také požádal o pomoc Evropskou unie, konkrétně o dva letouny typu Canadair určené k hašení požárů. Oba letouny poskytne sousednímu státu Francie, uvedl ve čtvrtek podle agentury AFP francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau. "Předpokládáme, že mise potrvá dva dny," uvedl Retailleau.
Španělská vláda však zatím nevyhlásila největší stupeň pohotovosti, což znamená, že práci hasičů řídí regionální správy, píše dále RTVE.
Extrémní vlny veder postihují Evropu ve 21. století opakovaně a odborníci je často dávají do souvislosti s klimatickými změnami. Evropa je podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus "kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě".
Vlna veder ve Španělsku trvá od neděle 3. srpna a podle předpovědi meteorologické služby Aemet potrvá do pondělí 18. srpna. Ve čtvrtek se očekává nárůst teplot právě na severozápadě Španělska.