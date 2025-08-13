Zahraničí

Požáry sužují zejména jižní Evropu, postihly Řecko, Španělsko i Portugalsko

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Lesní požáry v jižní Evropě ve středu nabraly na intenzitě, zejména v Řecku, kde se hasiči snažili před ohněm ochránit třetí největší řecké město Patras. Informuje o tom server BBC. S několika požáry bojuje i Španělsko a Portugalsko.
Plameny stoupají, zatímco les hoří během lesního požáru v Patrasu v Řecku.
Plameny stoupají, zatímco les hoří během lesního požáru v Patrasu v Řecku. | Foto: Reuters

Silný vítr vehnal oheň na předměstí třetího nejlidnatějšího řeckého města Patras s přibližně 200 tisíci obyvateli, což si vyžádalo mimo jiné evakuaci dětské nemocnice; obloha se zaplnila kouřem. Za dva dny shořelo v okolní oblasti Achaia téměř 10 tisíc hektarů porostu.

Řecko ve středu čelilo na několika místech rozsáhlým lesním a polním požárům, které od úterý zuří na ostrovech Zakynthos a Kefalonie v Jónském moři, kde bylo nutné evakuovat i několik hotelů. Mohutné požáry hlásí i ostrov Chios v Egejském moři či severní část Peloponésu.

Lidé sledují, jak poblíž čerpací stanice v Achaji v Řecku hoří lesní požár.
Lidé sledují, jak poblíž čerpací stanice v Achaji v Řecku hoří lesní požár. | Foto: Reuters

Proti ohni bojuje na 5 tisíc hasičů a v Řecku nyní působí i hasiči z České republiky. "Brzy nad ránem byl náš tým počtvrté aktivován a vyslán k velkému požáru porostu u města Megara, 35 km od Athén," napsali na síti X. Čeští hasiči jsou v Řecku od července. S jejich návratem do ČR se počítá na konci týdne.

Vlna veder začala v pátek a očekává se, že bude pokračovat celý týden a zasáhne i další země. Ve Španělsku, Turecku a Albánii byla už dříve hlášena nejméně tři úmrtí.

Situace je stále napjatá také ve Španělsku. V severozápadní části země se soustředí většina z patnácti velkých požárů. Podle úřadů bylo v této oblasti preventivně evakuováno více než 8 tisíc lidí kvůli dvěma požárům v provinciích Léon a Zamora, kde hoří už několik dní a oheň má na svědomí dva mrtvé.

Místní obyvatelé a sousedé z jiných vesnic se snaží uhasit lesní požár, který se blíží k obci Abejera de Tábara v provincii Zamora ve Španělsku.
Místní obyvatelé a sousedé z jiných vesnic se snaží uhasit lesní požár, který se blíží k obci Abejera de Tábara v provincii Zamora ve Španělsku. | Foto: Reuters

Sedm lidí muselo být ve středu v důsledku požárů hospitalizováno, z toho čtyři v kritickém stavu, uvedly místní úřady. Ve stejné oblasti Španělska zemřel v úterý při hašení požáru 35letý dobrovolný hasič.

Dalším regionem, kde je situace znepokojivá, je autonomní oblast Galicie, kde plameny už zničily asi 11.500 hektarů, zejména v provincii Ourense, kde se hasičům nedaří uhasit velký požár u obce Chandrexa de Queixa.

V sousedním Portugalsku bojovalo přes den na 2100 hasičů za podpory dvaceti letadel s pěti požáry na severu a ve středu země. Silné poryvy větru v noci oživily požár v Trancosu, který ohrožuje několik vesnic.

V Arganilu, nedaleko Coimbry lesní požár postupoval v těžko přístupném horském terénu a zahalil několik vesnic hustým kouřem. Obyvatelé, zejména starší lidé, byli preventivně evakuováni. Portugalsko prodloužilo preventivní opatření proti lesním požárům do pátku kvůli zvýšenému riziku spojenému s vysokými teplotami.

Související

Jih Evropy dál sužují vysoké teploty a lesní požáry, příští týden přijde ochlazení

vlny veder evropa

Šíření požárů napomáhají vysoké teploty, silný vítr a také dlouhodobé sucho.

Extrémní vlny veder postihují Evropu ve 21. století opakovaně a odborníci je často dávají do souvislosti s klimatickými změnami. Evropa je podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus "kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě".

 
Mohlo by vás zajímat

Merz: Hranice v Evropě nelze posouvat násilím. Pokud Putin neustoupí, zvyšme tlak

Merz: Hranice v Evropě nelze posouvat násilím. Pokud Putin neustoupí, zvyšme tlak

Jestli Putin nekývne na ukončení války, důsledky budou vážné, varoval Trump

Jestli Putin nekývne na ukončení války, důsledky budou vážné, varoval Trump

Příměří není nutně ústupek. Rusko může udeřit ještě silněji, varuje německý analytik

Příměří není nutně ústupek. Rusko může udeřit ještě silněji, varuje německý analytik

"Fronta pokrytá šumem." Ukrajinci staví dlouhou "zeď" proti ruským dronům

"Fronta pokrytá šumem." Ukrajinci staví dlouhou "zeď" proti ruským dronům
0:21
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Řecko Španělsko požár

Právě se děje

před 4 minutami

Neuvěřitelná otočka v Superpoháru. Tottenham vedl 2:0, po penaltách ale slaví PSG

Fotbalisté Paris St. Germain vyhráli padesátý ročník Superpoháru a ke květnovému triumfu v Lize mistrů přidali další trofej.
Aktualizováno před 1 hodinou
Merz: Hranice v Evropě nelze posouvat násilím. Pokud Putin neustoupí, zvyšme tlak

ŽIVĚ
Merz: Hranice v Evropě nelze posouvat násilím. Pokud Putin neustoupí, zvyšme tlak

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Požáry sužují zejména jižní Evropu, postihly Řecko, Španělsko i Portugalsko

Požáry sužují zejména jižní Evropu, postihly Řecko, Španělsko i Portugalsko

Lesní požáry v jižní Evropě ve středu nabraly na intenzitě, zejména v Řecku, kde se hasiči snažili před ohněm ochránit řecké město Patras.
před 2 hodinami
"Mnichov 1938, Aljaška 2025?" U americké ambasády se demonstrovalo za Ukrajinu

"Mnichov 1938, Aljaška 2025?" U americké ambasády se demonstrovalo za Ukrajinu

Několik desítek lidí se sešlo před budovou amerického velvyslanectví v Praze k tichému protestu.
Aktualizováno před 3 hodinami
Jestli Putin nekývne na ukončení války, důsledky budou vážné, varoval Trump

Jestli Putin nekývne na ukončení války, důsledky budou vážné, varoval Trump

Pokud ruský prezident po pátečním summitu obou lídrů na Aljašce nebude souhlasit s ukončením války proti Ukrajině, bude to mít pro Rusko vážné dopady.
před 3 hodinami
Příměří není nutně ústupek. Rusko může udeřit ještě silněji, varuje německý analytik

Příměří není nutně ústupek. Rusko může udeřit ještě silněji, varuje německý analytik

Rozhovor s německým analytikem Janisem Klugem o ruské ekonomice, sankcích, clech nebo rusko-amerických jednáních.
před 3 hodinami
"Do zblbnutí opakovat jednu věc. To Babiš umí." Experta udivili Piráti i STAN

"Do zblbnutí opakovat jednu věc. To Babiš umí." Experta udivili Piráti i STAN

Pokud Andrej Babiš a spol. říkají pořád dokola to samé, je to ukázka vyspělosti jejich strategické komunikace, má jasno Otto Eibl.
Další zprávy