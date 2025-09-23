Paracetamol v těhotenství? Alternativy jsou mnohem horší, zní od lékařů

"To, že dvě věci spolu 'souvisí', ještě neznamená, že jedna přímo způsobuje druhou. U studií o paracetamolu je stále možné, že zaznamenaný vztah je ovlivněn jinými faktory, například samotným onemocněním, infekcí či horečkou, kvůli které byl paracetamol podán. Tyto stavy mohou samy o sobě představovat riziko pro vývoj plodu," uvedl vedoucí lékaře porodnice Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michal Koucký.
Paracetamol podle něj zůstává doporučeným lékem pro tlumení horečky a bolesti v těhotenství. Dětská lékařka Hana Cabrnochová, která je místopředsedkyní České vakcinologické společnosti, uvedla, že bez něj by žádný jiný nezbyl, protože léky s jinými účinnými látkami jsou naopak nedoporučované.
"Přesto platí, že všechny léky by měly být v těhotenství, zejména v prvním a druhém trimestru, užívány pouze tehdy, pokud je to skutečně nezbytné, a v nejnižší účinné dávce po co nejkratší dobu," dodal Koucký. Pokud by jej žena potřebovala užívat často, je podle něj potřeba konzultace s lékařem.
Autismus, jak se zjednodušeně označují poruchy autistického spektra, jsou vrozené poruchy některých mozkových funkcí, které způsobují, že člověk prožívá, myslí a chová se jinak než běžná populace. Mohou mít různou formu, například potíže v oblasti komunikace, představivosti, chápání běžných denních úkolů nebo emocionální empatie.
Lékaři podle Cabrnochové neznají jednoznačnou příčinu, proč se tyto poruchy u dítěte rozvinou. Vliv může mít dědičnost, prostředí, ale také třeba vyšší věk matky dítěte, předčasný porod nebo právě podávání některých léků.
Cabrnochová také připomněla, že vznik autismu je v již vyvrácených dezinformacích chybně spojovaný také s vakcínami. "Je to určitě velmi nebezpečné, pokud je taková dezinformace opakována, a to z úst tak významných politiků," dodala.
Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý uvedla, že důkazy o souvislosti mezi užíváním paracetamolu v těhotenství a autismem zůstávají nekonzistentní a že hodnota život zachraňujících vakcín by neměla být zpochybňována. Tento postoj v úterý podpořil i regulační orgán EU pro léčivé přípravky (EMA), když konstatoval, že paracetamol je pro použití během těhotenství bezpečný.