Trump varoval těhotné ženy před paracetamolem, lék spojil s autismem u dětí

"Neberte ho" a "nedávejte ho svému dítěti", řekl Trump s odkazem na lék paracetamol na tiskové konferenci v Bílém domě věnované autismu, který je podle AFP jedním z jeho velkých témat. "Podle jedné zvěsti - a nevím, zda je to pravda - prý na Kubě nemají paracetamol, protože si ho nemohou dovolit. No a téměř tam nemají autismus," dodal americký prezident.
Paracetamol, v USA známý pod obchodním názvem Tylenol, lékaři těhotným doporučují při bolestech či horečce, protože jiné léky, například aspirin nebo ibuprofen, mohou mít v těhotenství, zejména v jeho závěru, nepříznivé vedlejší účinky.
Podle odborníků není riziko autismu u dítěte v důsledku užívání paracetamolu matkou v těhotenství prokázáno. Některé studie sice poukázaly na možnou souvislost, jiné ji ale naopak vyloučily.
Trumpovo tvrzení vychází z "nesprávné analýzy" již publikovaných studií, řekl v rozhovoru s AFP David Mandell, profesor psychiatrie na Pensylvánské univerzitě a odborník na autismus.
Autismus, složitá neurovývojová porucha s širokým spektrem projevů, je předmětem zkoumání už desítky let. Trumpova administrativa však začátkem roku slíbila, že urychleně odhalí příčiny toho, co označuje za "epidemii autismu" ve Spojených státech.
Ačkoliv počet diagnostikovaných případů autismu v USA v posledních desetiletích vzrostl, mnoho vědců odmítá, že by šlo o epidemii, a poukazuje na zlepšení diagnostických metod. Vědci dosud u autismu prokázali mimo jiné významnou roli genetiky, vliv ale může mít také užívání určitých léků během těhotenství, například antiepileptika Depakine.
Očkování mezi těmito faktory podle dosavadních vědeckých poznatků nefiguruje. Přesto se mu Trump na tiskové konferenci dlouze věnoval a vyzval ke změně dětského očkovacího kalendáře. Uvedl, že lidé, kteří se nenechávají očkovat a neužívají léky, autismus nemají.
"Otázku vakcín bedlivě zkoumáme," řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší. Od jeho nástupu do čela resortu zdravotnictví se spekuluje o tom, že ministerstvo začne spojovat autismus s vakcínami. To je souvislost, na kterou Kennedy pravidelně odkazuje, přestože vědecké studie desítky let tuto teorii vyvracely.
abl