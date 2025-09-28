Zahraničí

"Prolomíme nelegální Izraelskou blokádu," hlásí Češka v propalestinské flotile

Gaza jako nový Green Deal? Flotila s Gretou Thunbergovou míří proti Izraeli
K flotile skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), která vyplula 1. září z Barcelony, se v pátek připojilo šest řeckých lodí. Nyní je plavidel asi 52 a vezou symbolické množství humanitární pomoci, zejména potravin a léků, pro Palestince v Pásmu Gazy.
"Už jsme informovali izraelskou vládu o účasti řeckých občanů ve flotile a zajistíme, aby všechno dobře dopadlo," řekl řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis novinářům v New Yorku podle agentury Reuters. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot zase varoval, že účastníci humanitární flotily se vystavují "značnému riziku".
Ze stejného důvodu vyslala v pátek také španělská vláda vojenskou loď Furor. O své občany se hodlají postarat i Belgie a Řecko, které ale vyslání záchranných lodí nechystají.
Italská vláda podle agentury ANSA varovala italské účastníky flotily, že akci podstupují na vlastní nebezpečí, vyslala nicméně fregatu Alpino pro jejich případnou záchranu. Zobrazit 10 fotografií
Foto: Reuters
ČTK ČTK
před 1 hodinou
Česká účastnice mezinárodní flotily, která veze humanitární pomoc do Pásma Gazy, věří, že se této skupině podaří dostat na toto palestinské území, navzdory izraelské blokádě. Izraelská vláda už vícekrát dala najevo, že žádné z pěti desítek plavidel skupiny Global Sumud Flotila (GSF) do Pásmy Gazy nepustí.

Češka Šárka Přikrylová také v rozhovoru s agenturou ČTK uvedla, že účastníci flotily jsou v kontaktu s loděmi námořnictva, které na případnou záchranu účastníků této flotily poslaly Španělsko a Itálie.

"Ano, jsme v kontaktu s námořními loděmi ze Španělska, Itálie. Španělský premiér Pedro Sanchez je propalestinský, a tudíž předpokládáme, že nás bude podporovat více," řekla Přikrylová, která se akce účastní se švýcarskou delegací Waves Of Freedom. Na lodi pluje se čtyřmi Italy, Švýcarkou, Francouzem, Chilankou, Irkou a Španělem.

"Chceme nenásilně prolomit nelegální Izraelskou blokádu, a zpřístupnit koridor pro humanitární pomoc," řekla Přikrylová v sobotu, kdy se plavidlo Aurora nacházelo ve vodách u Kréty.

Flotila skupiny GSF vyplula 1. září z Barcelony a postupně se k ní přidávaly další lodě. "Momentálně je nás 48 plavidel s více než pěti sty dobrovolníky ze 45 zemí. Je to největší humanitární flotila," tvrdí Přikrylová.

Pomalu plující flotila, mezi jejímiž účastníky byla i švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová, bývalá starostka Barcelony Ada Colauová či několik poslanců Evropského a italského parlamentu, se v neděli  ráno nacházela zhruba 50 kilometrů jihovýchodně od Kréty, napsala agentura DPA.

Řada aktivistů pochází z Itálie, jejíž vláda je s flotilou v kontaktu. Ministr zahraničí Antonio Tajani v sobotu odmítl možnost, že by italské loďstvo poskytlo aktivistům ochranu na cestu k břehům Pásma Gazy, píší média. Řím se je snaží přesvědčit, aby vyložili humanitární náklad na Kypru, možností je i nechat jej v izraelském přístavu Ašdod, aktivisté však zatím nedali najevo, že by chtěli upustit od svého původního záměru doplout ke Gaze.

V minulosti se izraelskou blokádu, a dříve také egyptskou, snažilo prolomit do Pásma Gazy více podobných flotil, žádná ale nebyla úspěšná. Izraelská armáda plavidla donutila změnit směr k izraelskému pobřeží a například letos v červnu členy posádky flotily, včetně Thunbergové a francouzské europoslankyně Rimy Hassanové, zadržela. Po několika dnech byli všichni z Izraele vyhoštěni.

"Máme několik scénářů"

Izraelští představitelé tvrdí, že jejich země bude i nadále vynucovat platící blokádu pobřeží Pásma Gazy a že tam ani současnou flotilu doplout nenechá, ačkoli násilí použít nehodlá. Zatímco Izrael opakuje, že blokuje pobřeží ve snaze zlikvidovat teroristické hnutí Hamás a že umožňuje dostatečný přísun humanitární pomoci, panel OSN v srpnu vyhlásil v Gaze hladomor, kterým trpí víc než půl milionu Palestinců.

"Je několik scénářů. Doufáme, ze doplujeme přímo do Gazy…Je tu ale také velká pravděpodobnost, že nás před doplutím zadrží izraelská armáda," uvedla česká účastnice výpravy. Připomněla také několik útoků drony, které podle organizátorů akce v předchozích dnech zasáhly několik plavidel z flotily. Nikomu se nic nestalo, jen některé lodě byly poškozeny. Není jasné, kdo drony poslal. Také tuniské ministerstvo vnitra předminulý týden uvedlo, že vyšetřuje "organizovaný útok" na jedno z plavidel flotily. V Tunisku se flotila zastavila po vyplutí z Barcelony a zdržela se tam i kvůli nepříznivému počasí.

Podle agentury AFP sice flotilu v posledních dnech kvůli poškození opustila nejméně jedna loď, v příštích dnech by se však měla opět rozšířit. Přibýt by k ní měla desítka plavidel, která v sobotu vyplula od Sicílie.

12 fotografií
Prohlédnout si 10 fotografií
 
