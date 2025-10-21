Zahraničí

Exprezident podporoval krvavé rebely v Kolumbii. Do domácího vězení ale nepůjde

před 1 hodinou
Kolumbijský odvolací soud v úterý zrušil rozsudek nad bývalým prezidentem země Álvarem Uribem za podvod a braní úplatků v případu údajného ovlivňování svědků, informuje agentura Reuters. Exprezident byl v této kauze letos v srpnu odsouzen ke 12 letům domácího vězení. Tříčlenný soudní senát rozhodl, že důkazy, které stály za odsouzením bývalého prezidenta, nebyly právně platné.
Exprezident Kolumbie Álvaro Uribe
Exprezident Kolumbie Álvaro Uribe | Foto: Reuters

Současný prezident Kolumbie Gustavo Petro se k procesu vyjádřil na svém účtu na sociální síti X. Mimo jiné k rozhodnutí soudu uvedl, že takto se zatajuje historie politiků paramilitární kolumbijské vlády, kteří v Kolumbii rozpoutali genocidu. Uribe vždy tvrdil, že je nevinný, a případ dříve označil za politickou perzekuci.

Uribeho kauza začala už v roce 2012, kdy ho levicový senátor Iván Cepeda v parlamentu obvinil z vazeb na ozbrojenou skupinu Bloque Metro. Ta byla založena koncem 90. let v departementu Antioquia, odkud Uribe pochází a kde byl ve druhé polovině 90. let guvernérem.

Skupina Bloque Metro byla odnoží pravicové polovojenské organizace AUC, která tehdy vedla ozbrojený boj, někdy ve spolupráci s armádou, proti levicovým povstalcům. Cepeda už nyní oznámil, že se proti rozhodnutí soudu odvolá.

Jako prezident proslul Uribe mimo jiné tvrdým postupem vůči levicovým gerilám. Později také kritizoval mírovou dohodu, kterou jeho nástupce v úřadu prezidenta Juan Manuel Santos v roce 2016 uzavřel s levicovou gerilou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC).

V předchozích letech vyšlo najevo, že někteří armádní důstojníci v dobách boje s gerilami naléhali na vojáky, aby "vykazovali větší počty zabitých povstalců". Kvůli tomu se také stávalo, že někteří vojáci zabíjeli nevinné civilisty, které pak vydávali za povstalce.

Podle zvláštního tribunálu pro zločiny z dob konfliktu mezi vládními jednotkami a levicovou gerilou zabili vojáci jen mezi lety 2002 a 2008 na 6400 civilistů, které pak vydávali za povstalce zabité v boji. Podle tribunálu takto zemřely tisíce zejména mladých mužů, většina právě za Uribeho vlády.

 
