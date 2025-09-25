Zahraničí

Na záchranu ve zlatém dole čekali kolumbijští horníci dva dny

před 2 hodinami
Všech 23 horníků, kteří na dva dny uvázli v kolumbijském zlatém dole poté, co se tam zřítil vchod do šachty, se podařilo zachránit a dostat na povrch. U dolu La Reliquia čekaly jejich rodiny, které záchranu slavily potleskem i slzami, informovala ve čtvrtek ráno agentura AP.
Na kolumbijské horníky zachráněné po dvou dnech ze zlatého dolu La Reliquia čekali jejich blízcí.
Na kolumbijské horníky zachráněné po dvou dnech ze zlatého dolu La Reliquia čekali jejich blízcí. | Foto: Profimedia.cz

Video zveřejněné národní báňskou agenturou ukazuje některé zachráněné horníky, kteří se na povrch vyšplhali strmou šachtou pomocí lana. O jejich zdravotním stavu zatím nejsou informace.

Důl se nachází na pozemku kanadské společnosti Aris Mining Corp., ale provozuje ho místní těžební družstvo, napsala AP. Firma už dříve podle ní uvedla, že během záchranných prací poskytla uvězněným horníkům jídlo, vodu a zajistila větrání.

Špatné podmínky v některých zlatých dolech v Kolumbii vedly v minulosti ke smrtelným neštěstím. V sobotu byla v jednom nelegálním dole nalezena těla sedmi horníků, záchranářům trvalo devět dní, než se k nim dostali, podotkla AP.

 
