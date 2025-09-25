Na záchranu ve zlatém dole čekali kolumbijští horníci dva dny

Video zveřejněné národní báňskou agenturou ukazuje některé zachráněné horníky, kteří se na povrch vyšplhali strmou šachtou pomocí lana. O jejich zdravotním stavu zatím nejsou informace.
¡Segovia celebra la vida!— AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) September 24, 2025
Tras 48 horas de operaciones ininterrumpidas en la mina La Reliquia, los 23 trabajadores atrapados fueron evacuados con vida gracias a nuestro equipo de Seguridad y Salvamento Minero, brigadistas de Aris Mining y organismos de socorro en territorio.… pic.twitter.com/EoBXbPogsT
Důl se nachází na pozemku kanadské společnosti Aris Mining Corp., ale provozuje ho místní těžební družstvo, napsala AP. Firma už dříve podle ní uvedla, že během záchranných prací poskytla uvězněným horníkům jídlo, vodu a zajistila větrání.
Špatné podmínky v některých zlatých dolech v Kolumbii vedly v minulosti ke smrtelným neštěstím. V sobotu byla v jednom nelegálním dole nalezena těla sedmi horníků, záchranářům trvalo devět dní, než se k nim dostali, podotkla AP.