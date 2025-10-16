Zahraničí

Uruguay legalizovala eutanazii. Země tím pokračuje v liberálním trendu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Uruguayský senát schválil zákon, který v zemi legalizuje eutanazii. Napsala to agentura AP. Jde o první zemi v převážně katolické Latinské Americe, která eutanazii povolila s pomocí legislativy. Kolumbie a Ekvádor tak učinily na základě soudních rozhodnutí, Chile se podobný zákon naopak snaží prosadit už několik měsíců.
Lidé oslavují schválení zákona dekriminalizující eutanázii v Montevideu, Uruguay, ve středu 15. října 2025. (AP Photo/Matilde Campodonico)
Lidé oslavují schválení zákona dekriminalizující eutanázii v Montevideu, Uruguay, ve středu 15. října 2025. (AP Photo/Matilde Campodonico) | Foto: ČTK

Poslanci v polovině srpna velkou většinou schválili návrh zákona zaručující možnost důstojně zemřít lidem, kteří jsou v posledním stadiu nevyléčitelné nemoci. Ve středu večer uruguayského času pro něj pak zvedlo ruku 20 z 31 přítomných senátorů.

Norma má zajistit přístup k eutanazii lidem nad 18 let, kteří jsou v terminální fázi nevyléčitelné nemoci a kvůli tomu trpí nesnesitelnou bolestí. Zákon počítá s tím, že požadavek na provedení eutanazie budou muset schválit dva posudkoví lékaři nebo lékařská komise. Možnost zemřít tímto způsobem budou mít jen občané Uruguaye či lidé s trvalým pobytem v zemi.

Největší odpor proti eutanazii ve zhruba 3,5milionové Uruguayi vzešel od katolické církve, sekularizace však oslabila její vliv v této otázce. Přijetí zákona upevňuje reputaci Uruguaye jako jedné z nejliberálnějších zemí v Jižní Americe. Země byla jednou z prvních, která legalizovala marihuanu pro rekreační účely, a před více než deseti lety přijala průkopnickou legislativu umožňující sňatky osob stejného pohlaví i potraty.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Uruguay eutanazie katolická církev Latinská Amerika hlasování

