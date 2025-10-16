Uruguay legalizovala eutanazii. Země tím pokračuje v liberálním trendu

Poslanci v polovině srpna velkou většinou schválili návrh zákona zaručující možnost důstojně zemřít lidem, kteří jsou v posledním stadiu nevyléčitelné nemoci. Ve středu večer uruguayského času pro něj pak zvedlo ruku 20 z 31 přítomných senátorů.
Norma má zajistit přístup k eutanazii lidem nad 18 let, kteří jsou v terminální fázi nevyléčitelné nemoci a kvůli tomu trpí nesnesitelnou bolestí. Zákon počítá s tím, že požadavek na provedení eutanazie budou muset schválit dva posudkoví lékaři nebo lékařská komise. Možnost zemřít tímto způsobem budou mít jen občané Uruguaye či lidé s trvalým pobytem v zemi.
Největší odpor proti eutanazii ve zhruba 3,5milionové Uruguayi vzešel od katolické církve, sekularizace však oslabila její vliv v této otázce. Přijetí zákona upevňuje reputaci Uruguaye jako jedné z nejliberálnějších zemí v Jižní Americe. Země byla jednou z prvních, která legalizovala marihuanu pro rekreační účely, a před více než deseti lety přijala průkopnickou legislativu umožňující sňatky osob stejného pohlaví i potraty.