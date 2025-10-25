Zahraničí

Kokainová zástěrka Trumpovy vlády. O co jde Američanům v karibském "pokeru"

před 1 hodinou
Desítky amerických válečných lodí a letadel a na 10 tisíc vojáků, které během posledních dvou měsíců vláda Spojených států vyslala do Karibiku, jsou největším vojenským nasazením v tomto regionu za několik dekád.
Foto: Asociated Press

Podle serveru BBC Mundo. ale zřejmě není cílem této operace boj proti pašerákům drog, jak tvrdí americká vláda. Někteří analytici míní, že jde o zastrašující kampaň, která má přimět venezuelskou armádu, aby přestala podporovat prezidenta Nicoláse Madura.

"Nejde o drogy, ale o demonstrací síly, která má zasít strach v srdci venezuelské armády a Madurova nejbližšího okolí, aby se proti němu vzbouřili," řekl BBC specialista na Latinskou Ameriku Christopher Sabatini z britského think-tanku Chatham House.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro
Venezuelský prezident Nicolás Maduro | Foto: Reuters

Přesvědčit venezuelskou armádu, aby přestala stát za Madurem, který si ji zavázal finančními a materiálními výhodami, se snaží už řadu let i venezuelská opozice. Částečně a krátce se jí to podařilo v roce 2019, ale ti důstojníci, kteří tehdy otevřeně podpořili opozici, skončili buď ve vězení, či v exilu.

Už první vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinila v roce 2020 Madura a několik jeho blízkých spolupracovníků z narkoterorismu a spiknutí s cílem dovážet kokain do Spojených států. Letos v srpnu Trumpova vláda dvojnásobně zvýšila odměnu za pomoc při Madurově dopadení, a to na 50 milionů dolarů (asi 1,1 miliardy korun), ve snaze přimět jeho okolí, aby ho zradilo.

Od srpna americká armáda v Karibiku soustředila desítky válečných lodí, stíhaček, špionážních letadel a na 10 tisíc členů námořní pěchoty. Tento týden oznámil Pentagon, že do oblasti přesune i největší letadlovou loď světa USS Gerald R. Ford, která je schopna nést až 90 letounů a do jejíž skupiny patří pět torpédoborců. Během dvouměsíční operace zabila americká armáda při úderech proti lodím, které označila za pašerácké, ve vodách u Venezuely a Kolumbie, skoro pět desítek lidí, podle Pentagonu narkoteroristů.

V případě Venezuely ale podle analytiků, které citoval server BBC Mundo, ale nejspíš nejde o drogy. Venezuela neprodukuje velké množství kokainu, ten pochází zejména z Kolumbie, Peru a Bolívie. A venezuelská vláda proti pašerákům také bojuje.

Prvních sedm ze zatím deseti amerických útoků na plavidla údajných pašeráků se odehrálo v Karibiku, kde přitom není důležitá pašerácká cesta, ta je v Pacifiku. Navíc pro zadržení pašeráků drog na moři není podle vojenských expertů potřeba tak velké nasazení válečných lodí a letounů.

Agentura AFP tento týden napsala, že americká protidrogová operace v Karibiku drogové kartely nezastraší, naopak jim může prospět, protože kvůli ní se může zvýšit cena kokainu.

"Tito lidé (pašeráci drog) jsou k tomu lhostejní, vnímají to spíš jako mezinárodní show …, která moc neovlivňuje nelegální ekonomiku," řekl AFP 45letý kolumbijský farmář, který místo koky začal pěstovat kávu v rámci protidrogové politiky levicového prezidenta Gustava Petra. I kolumbijského prezidenta Trumpova vláda označila na drogového bosse a uvalila na něj sankce.

Trumpova vláda Madura neuznává za prezidenta, jímž byl loni v červenci podle volební komise opět zvolen. Prezidentské volby ale podle opozice vyhrál její kandidát Edmundo González. Začátkem letošního roku americký ministr zahraničí Marco Rubio zopakoval, že Maduro je diktátor. Na otázku stanice Fox News, zda se budou USA snažit o konec jeho vlády, odpověděl, že na tom budou pracovat.

Pokusí se USA změnit režim? Trump nechává ničit lodě z Venezuely, Maduro vyhlašuje stav nouze. | Video: Reuters
 
Další zprávy