Ve Venezuele bude brzy pozemní akce, ohlásil Trump. Chce bojovat s pašeráky

před 1 hodinou
Ve Venezuele, kterou Spojené státy obviňují z pašování drog, nastane brzy pozemní akce, prohlásil americký prezident Donald Trump. USA mají v regionu válečné lodě, které podnikají údery proti plavidlům považovaným za pašerácká. Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že USA připravují agresi proti jeho zemi s cílem svrhnout jeho vládu.
"Brzy ve Venezuele uvidíme pozemní akci," řekl Trump. Poznamenal, že chce informovat Kongres USA o operacích proti drogovým kartelům, ale zároveň nepředpokládá, že by požádal o vyhlášení války narkomafii.

"No, nemyslím si, že budeme nutně žádat o vyhlášení války. Myslím, že prostě zabijeme lidi, kteří přivážejí drogy do naší země. Jasné? Zabijeme je," řekl prezident novinářům.

USA dosud podnikají údery proti lodím a ponorkám, které podle nich slouží k pašování narkotik z Venezuely. Zda CIA skutečně konkrétní operace ve Venezuele chystá či dokonce už provádí, není jasné. Američtí představitelé však podle listu The New York Times v soukromí uvedli, že konečným cílem Washingtonu je sesazení Madura.

Trump také komentoval zprávu listu The Wall Street Journal o tom, že USA vyslaly bombardéry B-1 do blízkosti Venezuely, aby proti této jihoamerické zemi zvýšily vojenský tlak. "Ne, je to nepravdivé," řekl o článku Trump. Dodal, že je z Venezuely velmi nešťastný.

Trump dále hovořil o tom, že Venezuelu využívá Čína k pašování fentanylu. Po předávkování tímto opioidem v loňském roce v USA zemřelo 48 tisíc lidí. Trump se chce tento měsíc v Jižní Koreji na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. "První otázka na Siho bude fentanyl," řekl šéf Bílého domu.

 
