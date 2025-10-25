Zahraničí

"USA vyrábějí v Karibiku novou věčnou válku," vzteká se venezuelský prezident

Zahraničí ČTK Zahraničí, ČTK
před 1 hodinou
Venezuelský prezident Nicolás Maduro obvinil Spojené státy, že vyrábějí novou válku v Karibiku, kde útočí na lodě, které pode Washingtonu pašují drogy. Autoritářský vůdce to řekl venezuelským médiím ve chvíli, kdy do regionu míří úderná skupina letadlové lodi USS Gerald R. Ford. Americký prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že příliv drog do jeho země skončí.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro. | Foto: Reuters

"Vyrábějí novou věčnou válku. Slibovali, že už se nikdy nezapojí do žádné války, a teď vyrábějí válku," citoval Madura zpravodajský web stanice BBC.

Související

Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth speaks at the White House in Washington

Americký ministr obrany Pete Hegseth v pátek oznámil, že americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku a že na palubě zemřelo šest lidí. Podle něj na plavidle pašoval drogy venezuelský gang.

Světová média označují za masivní vojenskou eskalaci přesun největší letadlové lodi světa USS Gerald R. Ford, která je schopna nést až 90 letounů a do jejíž skupiny patří pět torpédoborců. Plavidlo, které nyní operuje ve Středozemním moři, prudce navýší počet amerických vojáků i letadel v latinskoamerické oblasti.

Související

Ve Venezuele bude brzy pozemní akce, ohlásil Trump. Chce bojovat s pašeráky

Trump Zelenskyj summit

Současná americká vojenská kampaň v tomto regionu proti lodím, které Washington viní z pašování drog, si podle agentury AP vyžádala už nejméně 46 obětí. Reuters napsal, že nasazení flotily v čele s letadlovou lodí je demonstrací síly, která dalece přesahuje jakékoli potřeby boje proti narkotikům v minulosti a představuje zatím nejtvrdší postup Washingtonu v regionu Latinské Ameriky.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Venezuela Nicolás Maduro Donald Trump Drogy Kolumbie USA

