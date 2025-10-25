"USA vyrábějí v Karibiku novou věčnou válku," vzteká se venezuelský prezident

"Vyrábějí novou věčnou válku. Slibovali, že už se nikdy nezapojí do žádné války, a teď vyrábějí válku," citoval Madura zpravodajský web stanice BBC.
Americký ministr obrany Pete Hegseth v pátek oznámil, že americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku a že na palubě zemřelo šest lidí. Podle něj na plavidle pašoval drogy venezuelský gang.
Světová média označují za masivní vojenskou eskalaci přesun největší letadlové lodi světa USS Gerald R. Ford, která je schopna nést až 90 letounů a do jejíž skupiny patří pět torpédoborců. Plavidlo, které nyní operuje ve Středozemním moři, prudce navýší počet amerických vojáků i letadel v latinskoamerické oblasti.
Současná americká vojenská kampaň v tomto regionu proti lodím, které Washington viní z pašování drog, si podle agentury AP vyžádala už nejméně 46 obětí. Reuters napsal, že nasazení flotily v čele s letadlovou lodí je demonstrací síly, která dalece přesahuje jakékoli potřeby boje proti narkotikům v minulosti a představuje zatím nejtvrdší postup Washingtonu v regionu Latinské Ameriky.