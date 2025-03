Můžou si za to sami, Zelenského jsme předem varovali, říká Trumpův poradce

Příští týden se mají v Saúdské Arábii sejít Američané s Ukrajinci k mírovým rozhovorům. Po hádce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s prezidentem USA Donaldem Trumpem minulý týden a následném zastavení americké pomoci Kyjevu nepůjde o nic snadného. Odvodit se to dá i ze slov Trumpova poradce pro Ukrajinu Keitha Kellogga. Naznačil, jak prezidentův tým smýšlí.

"Rusko má po Ukrajině rozmístěných více než 490 tisíc vojáků. To je větší lidská síla, než kterou má aktivní armáda USA," řekl ve čtvrtek Keith Kellogg, který je považován za nejvíce protiruského z lidí kolem staronového amerického prezidenta. Kellogg promluvil na akci konané pod hlavičkou institutu zvaného Rada pro mezinárodní vztahy a hned několik jeho vyjádření nevěstí pro Ukrajinu nic dobrého.

Podle Trumpova poradce si Ukrajinci sami mohou za to, že s nimi Američané přestali sdílet zpravodajské informace a že rozhodli o dočasném pozastavení veškeré vojenské pomoci Kyjevu. Kellogg také uvedl, že Zelenského před jednáním s Trumpem v Bílém domě varovali, že na tomto místě se Američanům neodporuje, ale ukrajinský prezident to ignoroval.

To ostatně minulý týden tvrdil i republikánský senátor Lindsey Graham. Řekl, že Zelenského upozorňoval, ať vůbec nezabředává mimo téma, kterým měla být dohoda o nerostech. "Byla to katastrofa, je to skutečně jízda na divokém tygru. Na našeho prezidenta jsem byl velmi pyšný, Zelenskyj si vedl špatně. Je potřeba ho vyměnit," prohlásil po roztržce prezidentů.

Podle Kellogga je nutné, aby Ukrajina s Ruskem dosáhli míru za každou cenu. Bez ohledu na podmínky, o kterých se nadále diskutuje. "Prezident Trump dal jasně najevo, že hlavním cílem Spojených států v této válce je zastavit zabíjení a dostat obě strany k jednacímu stolu, uzavřít mír," prohlásil generál ve výslužbě s tím, že Trump neupřednostňuje, kdo má výhodu, a chce hrát neutrální roli.

Zelenskyj by proto podle něj neměl očekávat, že se Trump veřejně postaví na stranu Ukrajiny a Kyjev tím získá nějakou výhodu. V tomto kontextu je zajímavé zmínit, že zatímco napadeným Ukrajincům Američané již předložili pár bodů, které by měli splnit, v případě útočícího Ruska o případných ústupcích z Trumpovy administrativy dosud nikdo výrazněji nemluvil.

Podle Kelloga nicméně tlak vyvíjejí i na Rusy. "Zabavení zmrazených ruských aktiv a maximální možné sankce na ruské energie jsou některými z nástrojů, které prezident využívá k tomu, aby dostal Rusko k mírovému stolu," prohlásil. Veřejně se však mnohem více mluví o obnovení americko-ruských vztahů. Ostatně i Kellogg při svém povídání použil slovo "reset".

