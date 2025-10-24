Zahraničí

Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

ČTK ČTK
Aktualizováno před 25 minutami
Reklamu s někdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, která napadá americká cla, kanadské Ontario stáhne, aby mohla pokračovat obchodní jednání mezi Washingtonem a Ottawou. Oznámil to v pátek podle tiskových agentur premiér provincie Doug Ford. Trump už dříve oznámil, že kvůli televizní reklamě ukončuje se sousední zemí veškerá obchodní jednání.
Prezident USA Donald Trump, před obrazem bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana. Archivní foto.
Prezident USA Donald Trump, před obrazem bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana. Archivní foto. | Foto: Reuters

Trump v souvislosti s reklamou, ve které Reagan hovoří negativně o clech, v kritice Kanady během dne pokračoval, když na sociální síti Truth Social uvedl, že se Kanada snaží nezákonně ovlivnit Nejvyšší soud Spojených států v jednom z nejdůležitějších rozhodnutí v americké historii. Nejvyšší soud začne na začátku listopadu projednávat spory ohledně rozsáhlých cel uvalených americkým prezidentem.

"Kanada podváděla a byla přistižena!" napsal Trump s tím, že Kanada zaplatila za lživou reklamu, podle které Reagan neměl rád cla. "Ve skutečnosti miloval cla pro naši zemi a její národní bezpečnost. Kanada se snaží nelegálně ovlivnit Nejvyšší soud Spojených států v jeho nejdůležitějším rozhodnutí v historii naší země," napsal republikánský prezident.

Nadace a institut Ronalda Reagana ve čtvrtek na síti X uvedla, že vláda kanadské provincie Ontario vytvořila reklamu, která zkresluje projev někdejšího amerického prezidenta k národu z 25. dubna 1987, a že Ontario nedostalo od nadace povolení k použití projevu a jeho změnám. "Podívejte se na neupravené video prezidenta Reagana na našem youtubovém kanále," vyzvala nadace s poznámkou, že zvažuje právní kroky.

"Vysoká cla nevyhnutelně vedou k odvetným opatřením ze strany zahraničních zemí a k vypuknutí ostrých obchodních válek," říká Reagan v části projevu použité v reklamě. Reagan v pětiminutové řeči vyzdvihuje výhody volného obchodu a zároveň vysvětluje své rozhodnutí uvalit cla na některé japonské výrobky v rámci tehdejšího obchodního sporu s asijskou zemí.

Trump reklamu označil za lživou. "Nebyla lživá, ale editovaná," poznamenal web stanice CNN. Reagan se skutečně věnoval kritice cel v rozhlasovém projevu, který byl vyjádřením podpory volného a spravedlivého obchodu, míní CNN.

"Kanada a Spojené státy jsou přátelé, sousedé a spojenci. Prezident Ronald Reagan věděl, že společně jsme silnější," napsal v pátek premiér Ford na síti X. Během dne však oznámil, že Ontario reklamu stáhne.

Související

Trump znovu zrušil jednání s Kanadou. Naštvala ho televizní reklama

Trump

"Po rozhovoru s (kanadským) premiérem (Markem) Carneym pozastaví Ontario od pondělí svou reklamní kampaň v USA, aby mohla být obnovena obchodní jednání," uvedl Ford v prohlášení. Reklamní kampaň podle něj splnila svůj účel, když nejvyšší možnou měrou oslovila americké publikum. Reklama navíc bude vysílána ještě během víkendových přenosů Světové série baseballu, dodal.

Trumpova administrativa se v září obrátila na Nejvyšší soud USA s žádostí, aby urychleně rozhodl, zda prezident má podle federálního práva pravomoc uvalovat rozsáhlá obchodní omezení. Vláda se tak snaží zvrátit verdikt odvolacího soudu, podle něhož většina Trumpových cel uvalených na základě zákona o mimořádných pravomocích byla nezákonná. Trump tehdy uvedl, že jeho vláda by v případě prohry v této kauze musela zrušit obchodní dohody, které uzavřela například s Evropskou unií, Japonskem či Jižní Koreou, což by podle něj USA způsobilo velké škody.

 
Mohlo by vás zajímat

Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

"Umožňuje rozkvět drogových kartelů." USA uvalily sankce na kolumbijského prezidenta

"Umožňuje rozkvět drogových kartelů." USA uvalily sankce na kolumbijského prezidenta

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"
zahraničí Aktuálně.cz Obsah reklama USA Donald Trump Kanada clo soud

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Centrum je považováno za první krok v rámci mírového procesu v Pásmu Gazy, mezi jeho úkoly patří také koordinace přísunu humanitární pomoci do pásma.
Aktualizováno před 9 minutami
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

ŽIVĚ
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 13 minutami
V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

Ve Spojených státech hrozí další zpožďování letů a řídící letového provozu příští týden poprvé nedostanou za svou práci zaplaceno.
Aktualizováno před 25 minutami
Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Reklamu s někdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, která napadá americká cla, kanadské Ontario stáhne. Oznámil to v pátek Doug Ford.
Aktualizováno před 44 minutami
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Britská věznice omylem propustila Etiopana, který sexuálně napadl 14letou dívku

Britská věznice omylem propustila Etiopana, který sexuálně napadl 14letou dívku

Etiopský žadatel o azyl, který v Británii sexuálně napadl 14letou dívku a další ženu, byl v pátek omylem propuštěn z vězení.
Aktualizováno před 2 hodinami
Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku, šest lidí na palubě zemřelo, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth.
Další zprávy