Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Trump v souvislosti s reklamou, ve které Reagan hovoří negativně o clech, v kritice Kanady během dne pokračoval, když na sociální síti Truth Social uvedl, že se Kanada snaží nezákonně ovlivnit Nejvyšší soud Spojených států v jednom z nejdůležitějších rozhodnutí v americké historii. Nejvyšší soud začne na začátku listopadu projednávat spory ohledně rozsáhlých cel uvalených americkým prezidentem.
"Kanada podváděla a byla přistižena!" napsal Trump s tím, že Kanada zaplatila za lživou reklamu, podle které Reagan neměl rád cla. "Ve skutečnosti miloval cla pro naši zemi a její národní bezpečnost. Kanada se snaží nelegálně ovlivnit Nejvyšší soud Spojených států v jeho nejdůležitějším rozhodnutí v historii naší země," napsal republikánský prezident.
Nadace a institut Ronalda Reagana ve čtvrtek na síti X uvedla, že vláda kanadské provincie Ontario vytvořila reklamu, která zkresluje projev někdejšího amerického prezidenta k národu z 25. dubna 1987, a že Ontario nedostalo od nadace povolení k použití projevu a jeho změnám. "Podívejte se na neupravené video prezidenta Reagana na našem youtubovém kanále," vyzvala nadace s poznámkou, že zvažuje právní kroky.
"Vysoká cla nevyhnutelně vedou k odvetným opatřením ze strany zahraničních zemí a k vypuknutí ostrých obchodních válek," říká Reagan v části projevu použité v reklamě. Reagan v pětiminutové řeči vyzdvihuje výhody volného obchodu a zároveň vysvětluje své rozhodnutí uvalit cla na některé japonské výrobky v rámci tehdejšího obchodního sporu s asijskou zemí.
Trump reklamu označil za lživou. "Nebyla lživá, ale editovaná," poznamenal web stanice CNN. Reagan se skutečně věnoval kritice cel v rozhlasovém projevu, který byl vyjádřením podpory volného a spravedlivého obchodu, míní CNN.
"Kanada a Spojené státy jsou přátelé, sousedé a spojenci. Prezident Ronald Reagan věděl, že společně jsme silnější," napsal v pátek premiér Ford na síti X. Během dne však oznámil, že Ontario reklamu stáhne.
"Po rozhovoru s (kanadským) premiérem (Markem) Carneym pozastaví Ontario od pondělí svou reklamní kampaň v USA, aby mohla být obnovena obchodní jednání," uvedl Ford v prohlášení. Reklamní kampaň podle něj splnila svůj účel, když nejvyšší možnou měrou oslovila americké publikum. Reklama navíc bude vysílána ještě během víkendových přenosů Světové série baseballu, dodal.
Trumpova administrativa se v září obrátila na Nejvyšší soud USA s žádostí, aby urychleně rozhodl, zda prezident má podle federálního práva pravomoc uvalovat rozsáhlá obchodní omezení. Vláda se tak snaží zvrátit verdikt odvolacího soudu, podle něhož většina Trumpových cel uvalených na základě zákona o mimořádných pravomocích byla nezákonná. Trump tehdy uvedl, že jeho vláda by v případě prohry v této kauze musela zrušit obchodní dohody, které uzavřela například s Evropskou unií, Japonskem či Jižní Koreou, což by podle něj USA způsobilo velké škody.