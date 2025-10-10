Zahraničí

Jízda v protisměru i na červenou. Tesla čelí v USA vyšetřování kvůli svému autopilotu

ČTK ČTK
před 54 minutami
Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) zahájil vyšetřování funkce samořízení automobilky Tesla. Informovala o tom v pátek agentura AP, podle níž se tak děje po desítkách incidentů, při kterých vozy jezdily na červenou nebo po špatné straně silnice. Někdy narazily do jiných vozidel a způsobily zranění.
Snímek hořící tesly na dálnici je ilustrační.
Snímek hořící tesly na dálnici je ilustrační. | Foto: Feuerwehr Landeck in Tirol

NHTSA prověřuje 58 incidentů, při nichž tesly zřejmě porušily dopravní předpisy a zákony o bezpečnosti při používání režimu plného samořízení. Důsledkem bylo množství nehod a požárů a téměř dvě desítky zranění.

Nové vyšetřování se přidává k několika dalším, která se zabývají touto technologií. Podle AP by to mohlo narušit plány generálního ředitele automobilky Elona Muska, který by chtěl aktualizací palubního softwaru přeměnit na vozidla zcela bez řidiče zhruba milion vozů, které už jezdí v provozu.

Odbyt automobilky Tesla se ve třetím čtvrtletí vrátil k růstu po výrazných poklesech v předchozích dvou čtvrtletích. Odbyt podpořil blížící se konec daňových úlev na nákup elektromobilů ve Spojených státech, který kompenzoval slabší poptávku v Evropě.

Analytici nicméně předpokládají, že ve čtvrtém čtvrtletí se odbyt Tesly opět vrátí k poklesu. Společnost Visible Alpha odhaduje, že v celém letošním roce se odbyt sníží o deset procent zhruba na 1,61 milionu vozů.

Musk před rokem představil na akci pro investory samořízené taxi Cybercab. Tyto vozy bez řidiče, volantu i pedálů by měly podle jeho plánů začít vozit první zákazníky před rokem 2027.

Auta Cybercab se spoléhají na umělou inteligenci (AI) a kamery a nepotřebují další hardware jako konkurenční robotické vozy taxi. Tento přístup ale někteří analytici označují za problematický, jak z technického, tak z regulačního hlediska.

Musk je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 453 miliard dolarů (přes 9,5 bilionu korun).

 
