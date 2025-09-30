Auto

Policie je bezradná. Autonomní auta páchají přestupky, pokuty ale nikdo neplatí

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 44 minutami
Zatímco policii v evropských zemích to trápit zatím nemusí, v USA si pořádně lámou hlavu nad auty bez řidiče. Třeba v Kalifornii si už několik let můžete objednat samořídící taxík, který ale pro státní kasu představuje pořádný bolehlav. Naposledy se to ukázalo minulý týden, kdy chtěla policie z městečka San Bruno dát pokutu za nelegální odbočku na semaforech.
Foto: San Bruno Police Department

"Nemáme řidiče, nemáme ruce, nemáme tušení," napsala policie z městečka San Bruno, které leží asi 19 kilometrů od San Francisca v pátek večer na své sociální sítě. Zastavila totiž bílý taxík společnosti Waymo po zakázané odbočce na semaforech do protisměru, neměla ale komu dát pokutu. Pro oba strážníky, kteří v rámci preventivní akce kontrolovali řízení pod vlivem, to bylo podle zmíněného policejního oddělení poprvé, kdy se s něčím podobným setkali.

Pokutu tedy neměli komu udělit, jejich katalog totiž na roboty nepamatuje. Policisté tak kontaktovali alespoň Waymo, aby o tom, že se něco takového děje, věděli. "Přeprogramování snad povede k tomu, že auta nebudou dělat více přestupků," napsala policie na své sociální sítě.

Ačkoliv celá situace vypadá na první pohled humorně, jak poodhaluje třeba místní deník San Francisco Chronicle, ukazuje tak trochu na širší problém spojený s rozvojem autonomních aut: pokuty za přestupky, které i roboti zkrátka někdy udělají.

Zmíněný deník píše, že jen za rok 2024 nasbíraly taxíky Waymo bez řidiče v San Franciscu pokuty za parkování za více než 65 tisíc dolarů, v přepočtu asi 1,35 milionu korun. Protože však zákony na podobnou situaci nemyslí, nebylo komu pokuty udělit.

Deník Washington Post napsal letos v březnu, že v Los Angeles zase autonomní taxíky nasbíraly pokuty za parkování v hodnotě v přepočtu asi 11 tisíc korun. Každopádně parkování není jediný přestupek, kterého se auta bez řidiče dopouští.

Jak ale ukázal případ ze San Bruna, jakmile v autě není řidič, není podle pravidel komu pokutu udělit. To se má změnit až v červenci příštího roku, kdy v Kalifornii začne platit nový zákon, podle kterého budou moci policisté vypsat pokutu přímo firmě provozující autonomní taxíky. Vedle dominantního Wayma s tím nedávno začala i Tesla.

Jedinou možností, jak se proti neustálému porušování přestupků ze strany autonomních vozidel v současnosti bránit, je odebrání licence pro jejich provozování. Oddělení motorových vozidel státu Kalifornie k tomu už jednou sáhlo; v roce 2023 odebralo licenci společnosti Cruise od General Motors, kvůli vyšetřování srážky jednoho z jejich autonomních aut s chodcem.

 
auto Aktuálně.cz Obsah nová auta Pro řidiče Kalifornie pokuta autonomní řízení

