Překvapí cenou i zvláštními nápady. Levná Tesla bude nakonec možná až moc laciná

Že dostane Tesla Model Y základní "oholenou" variantu s potenciálně zajímavou cenou, uniklo na veřejnost chvíli před premiérou. Model 3 Standard je ale překvapením, které nesliboval svým fanouškům ani Elon Musk, přestože o "levné" Tesle v průběhu letošního roku mluvil. Nový základní Model 3 každopádně v USA stojí 36 990 dolarů, asi 771 tisíc korun. Oproti původnímu základu klesla cena o 5500 dolarů, asi 115 tisíc korun.
Dostane se do Česka? To je otázka, na kterou momentálně není známá odpověď, nicméně v konfigurátoru verze Standard nefiguruje. Stačit tak musí americké údaje. Z těch vyplývá, že má především menší baterku: dojezd se totiž smrsknul z 584 na 517 kilometrů. Verze Standard je samozřejmě zadokolka, zrychlení z 0 na 97 km/h za 5,8 vteřiny pak vyjadřuje snížený výkon. Doposud základní zadokolka to zvládla v USA za 4,9 vteřiny.
Vizuálně se tolika změn Model 3 nedočkal, dokonce mu zůstala i panoramatická prosklená střecha. Základní 18palcová kola ale mají jiný design a zrcátka se nastavují manuálně, ne elektricky.
To zásadní se odehrálo v interiéru. Na první pohled sice vidíte 15,4palcovou obrazovku jako ve všech dalších verzích, nicméně chybí FM rádio a cestující vzadu už nemají svůj displej, ale jen klasické výdechy. Volant se nastavuje manuálně, sedačky jsou potažené kombinací umělé kůže a látky a mají jen vyhřívání a jen vpředu. Také dekorační plochy jsou potažené textilií a chybí nastavitelné ambientní osvětlení.
Jednodušší by měly být i tlumiče. Na stranu druhou autu zůstalo osm kamer kolem vozu, má diodová světla, plnohodnotnou nabídku asistentů včetně sledování mrtvého úhlu (chybí ale asistent jízdy po dálnici), Sentry režim, ovládání některých funkcí pomocí aplikace v mobilu či možnost během nabíjení hrát hry nebo sledovat videa na středové obrazovce.
Úplně nová tvář
U Modelu Y Standard jsou změny výraznější než u Modelu 3 Standard, navíc je jisté, že se během několika týdnů objeví i v Evropě. Vyrábět se bude v Berlíně. V Americe SUV začíná na 39 990 dolarech, asi 834 tisících korunách, čímž se potvrdil dřívější únik informací. Je to o 5 tisíc dolarů, asi 104 tisíc méně, než byla základní cena doposud.
Že vidíte základní verzi, přitom poznáte snadno: Modelu Y chybí světelná lišta mezi předními světly, moduly pro denní, potkávací i dálkové svícení jsou sdružené do jednoho LED světlometu, který ovšem není adaptivní. S tím souvisí i přepracovaný přední nárazník, vzadu pro změnu chybí lišta osvětlená nepřímým světlem a přepracované skupinové lampy. 18palcová kola pak dostala aerodynamické kryty a zrcátka se nastavují manuálně.
Podobně jako u Modelu 3 Standard má SUV menší baterku s dojezdem 517 kilometrů. Někdejší základní zadokolka zvládne 575 kilometrů. Z 0 na 97 km/h pak Standard akceleruje za 6,8 vteřiny, původní základ to zvládne za 5,4 vteřiny.
Uvnitř sice zůstal 15,4palcový displej, ale chybí opět osmipalcová obrazovka vzadu. Místo ní jsou jen manuálně nastavitelné výdechy ventilace. Tesla ale především zakryla prosklenou střechu. V autě sice nadále zůstává, cestující si ale výhledy skrze ní kvůli dodatečné stropnici neužijí. Proč automobilka přidala tento prvek, i vzhledem k tomu, že u Modelu 3 prosklená střecha zůstala, je otázkou.
Místo patnácti reproduktorů jich má Standard jen sedm, chybí FM rádio i nastavitelné ambientní osvětlení. Jiný je středový tunel s otevřenou poličkou a sedadla mají látkové čalounění a vyhřívání pouze vpředu. Zadní opěradla se sklápí manuálně, nikoliv elektricky. Klimatizace dostala jednodušší částicový filtr namísto HEPA filtru.
Nadále však platí, že i základní model má kompletní nabídku asistentů včetně sledování mrtvého úhlu (chybí jen funkce automatického řízení na dálnici), osm kamer kolem auta, Sentry režim, vyhřívaný volant, elektrická přední sedadla, možnost hrát hry či sledovat videa při nabíjení nebo ovládání vybraných funkcí v aplikaci telefonu. Že ale sedíte v základním modelu, poznáte u Modelu Y snáze než u Modelu 3.
Dodejme, že v Česku stojí základní Model 3 979 990 korun a má dojezd 520 kilometrů, základní Model Y pak přijde na 1 099 900 korun a má dojezd 500 kilometrů.