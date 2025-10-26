"Ještě jsem neskončila." Kamala Harrisová naznačila chuť dobýt Bílý dům

Podle BBC se jedná o doposud nejjasnější vyjádření demokratické političky o tom, že by se po loňské porážce v prezidentských volbách od svého republikánského rivala Donalda Trumpa mohla o prezidentský post ucházet ve volbách v roce 2028.
Harrisová v rozhovoru odmítla průzkumy, které ji řadí mezi outsidery v možném boji o nominaci na prezidentského kandidáta za Demokratickou stranu v příštích volbách. "Kdybych se řídila průzkumy veřejného mínění, neucházela bych se o svou první funkci ani o svou druhou funkci, a zcela jistě bych zde teď neseděla," řekla Harrisová, která v minulosti působila jako generální prokurátorka Kalifornie.
Někdejší viceprezidentka za administrativy bývalého prezidenta Joea Bidena prohlásila, že její praneteře zajisté zažijí, jak v Bílém domě usedne žena. "Možná," odpověděla Harrisová na otázku, jestli by se jí mohla stát ona.
Dodala, že se ještě definitivně nerozhodla, ale zároveň zdůraznila, že svou budoucnost stále vidí v politice. "Ještě jsem neskončila. Celou svou kariéru jsem prožila jako život ve službě a mám to v krvi," řekla bývalá viceprezidentka.
Harrisová také označila nynějšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa za tyrana a uvedla, že její varování před Trumpem v loňské prezidentské kampani se ukázala jako pravdivá. Rovněž uvedla, že přemýšlí nad tím, zda neměla Bidena vyzvat, aby loni neusiloval o znovuzvolení.
Biden, který byl prezidentem v letech 2021 až 2025, loni v červenci po vlně kritiky po špatném výkonu v debatě s Trumpem ukončil svou prezidentskou kampaň a podpořil v kandidatuře svou viceprezidentku Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a 20. ledna vystřídal Bidena ve funkci.