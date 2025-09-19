Zahraničí

Biden měl ke konci prezidentství problémy s pamětí, řekl jeho poradce

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Bývalý americký prezident Joe Biden měl v posledních letech svého funkčního období problémy s pamětí, nemohl si vzpomenout na jména a data a často potřeboval dodatečné schůzky k tomu, aby mohl přijmout rozhodnutí. Někdejší personální šéf Bílého domu za Bidenovy administrativy Jeff Zients to ve čtvrtek řekl republikány ovládanému sněmovnímu výboru pro dohled.
Joe Biden v závěrečném projevu k národu. Archivní foto.
Joe Biden v závěrečném projevu k národu. Archivní foto. | Foto: Reuters

Sdělil to v pátek server Axios s odvoláním na své zdroje. Zients je jeden z nejvýše postavených členů bývalé Bidenovy administrativy, kteří uznali, že pokročilý věk nyní 82letého Bidena ovlivňoval jeho schopnosti, a to i v době, kdy usiloval o opětovné zvolení na post prezidenta USA. Sněmovní výbor pro dohled vyšetřuje možný úpadek Bidenových kognitivních funkcí v úřadu prezidenta a jeho používání podpisového automatu známého jako autopen.

Související

Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

U.S. President Trump makes second state visit to Britain

Někdejší personální šéf Bílého domu během neveřejného slyšení výboru sdělil, že Biden v průběhu svého prezidentství začal žádat o dodatečné schůzky. Místo toho, aby se účastnil například tří schůzek před učiněním rozhodnutí, Biden požadoval čtyři, uvedl Zients. Biden podle něj měl už dlouho problém vybavovat si jména a data, ale prezidentova paměť se během posledních let jeho úřadování zhoršila.

Zients řekl, že bývalá první dáma Jill Bidenová s ním před nástupem na post personálního šéfa na začátku roku 2023 hovořila o řízení Bidenova programu. Naléhala na něj, aby program upravoval tak, aby se tehdejší prezident vracel do Bílého domu dříve a měl čas pro sebe nebo rodinné příslušníky, sdělil Zients. Bidenova tehdejší osobní asistentka a zástupkyně personálního šéfa Annie Tomasiniová se Zientsem podle něj rovněž hovořila o zúžení prezidentova programu a zkrácení vzdáleností, které Biden musel ujít, či omezení počtu schodů na jeho trase.

Sněmovní výbor si od Zientse vyslechl, že Bidenův syn Hunter Biden se na konci funkčního období svého otce zapojil do rozhovorů o prezidentských milostech a účastnil se schůzek, které se jich týkaly. Zients podle svých slov nebyl přítomen u konečných diskuzí o kontroverzních plošných milostech, které Biden udělil členům své rodiny v posledních 24 hodinách v úřadu. Biden se k udělením milostí rozhodl použít autopen, o čemž se rozhodlo na schůzce, které se účastnil vysoký poradce Jill Bidenové Anthony Bernal, napsal už dříve tento měsíc server Axios s odvoláním na interní e-maily.

Zients během čtvrtečního slyšení uvedl, že osobně neposlal e-mail, kterým povolil použití prezidentova podpisu prostřednictvím autopenu, o čemž Axios rovněž informoval. "Schvaluji použití autopenu pro vydání všech následujících milostí. Díky, JZ," stálo podle serveru v e-mailu zaslaném ze Zientsovy e-mailové adresy 19. ledna, pouhé hodiny před tím, než Bidenův čas v prezidentském úřadu vypršel. E-mail se týkal právě milostí pro pět členů Bidenovy rodiny včetně bratra a sestry, kteří byli obviněni z toho, že zneužili jméno rodiny Bidenů k získání finančních výhod, napsal Axios. Zients neodeslal e-mail osobně, ale povolil své asistentce Rose Poové, aby jej odeslala jeho jménem, uvedl podle serveru zdroj blízký Zientsovi.

Související

Moderátoři amerických nočních talk show odsoudili pozastavení Kimmelova pořadu

Emmy

Autopen je mechanické zařízení, které slouží k replikaci podpisu podle podpisového vzoru. Američtí prezidenti tento přístroj používají po řadu desetiletí. Prezident Donald Trump opakovaně zpochybnil platnost některých podpisů, za kterými podle něj stojí Bidenovi asistenti. Podpisy by tak zakrývaly to, co Trump označuje jako Bidenův kognitivní úpadek.

Biden z loňského klání o druhý prezidentský mandát odstoupil poté, co jeho výkony v předvolební kampani včetně debaty s Trumpem vyvolaly pochybnosti, zda je duševně dostatečně zdatný pro setrvání v Bílém domě. Trumpovi se tak nakonec postavila někdejší viceprezidentka Kamala Harrisová, kterou republikán v loňských volbách porazil.

 
Mohlo by vás zajímat

"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Člen ochranky slovenského premiéra potvrdil verzi střelce, že mířil na trup Fica

Člen ochranky slovenského premiéra potvrdil verzi střelce, že mířil na trup Fica
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA prezident Joe Biden paměť

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

ŽIVĚ
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Proti výzvě premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS), aby voliči uvážili, že jedině jeho koalice může konkurovat hnutí ANO.
před 25 minutami

Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích

Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích
Prohlédnout si 63 fotografií
Setinová rallye se loni v rámci Speed Festivalu jela poprvé...
... tehdy vedla sklářským regionem a několik zastávek bylo právě v areálu závodů.
před 26 minutami
Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko bude následovat Spojené státy a rovněž označí krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací. Oznámil to Viktor Orbán.
před 44 minutami
Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Lidem s jednostranným jídelníčkem mohou chybět i základní vitamíny a minerály. Ty jsou přitom zásadní pro celkovou kondici i imunitní systém.
před 46 minutami
Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Bývalý prezident Miloš Zeman bude v říjnových volbách do sněmovny volit Stačilo!, řekl v pátek v rozhovoru s Rádiem Prostor.
před 1 hodinou
Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Desítky Izraelců v pátek přišly demonstrovat k u Gazy za konec války. Policie zatkla čtyři demonstranty, včetně izraelského dirigenta Ilana Volkova.
Další zprávy