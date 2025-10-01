Jemenští povstalci se přihlásili k pondělnímu útoku na nákladní loď

Mluvčí Húsíů tvrdí, že povstalci zasáhli loď střelou s plochou dráhou letu. Vojenské úřady v úterý informovaly o blíže neurčeném projektilu.
Húsíové tvrdí, že útočí pouze na lodě, které obsluhují izraelské přístavy či mají jinou spojitost s Izraelem.V pondělí zasažená loď Minervagracht podle nich porušila jejich zákaz vstupu do přístavů na území okupované Palestiny. Předchozí podobný útok na loď Húsíové podle agentury Reuters podnikli 1. září.
Povstalci také uvádějí, že útoky podporují svého spojence, palestinské teroristické hnutí Hamás, se kterým Izrael bojuje už skoro dva roky v Pásmu Gazy. Húsíové také podnikají údery na izraelské území za použití raket a bezpilotních prostředků.
V červenci Húsíové podnikli útok na nákladní loď Eternity C, při kterém zahynuli nejméně čtyři členové posádky. Některé další příslušníky posádky podle médií Húsíové zajali. Kvůli útokům na námořní přepravu podnikly na jemenské povstalce údery ze vzduchu Spojené státy a západní země. Izrael pak povstalce bombarduje kvůli úderům na své území.