Zahraničí

Jemenští povstalci se přihlásili k pondělnímu útoku na nákladní loď

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Jemenští povstalci Húsíové se v úterý přihlásili k útoku na nákladní loď v Adenském zálivu, který se stal v pondělí. Uvedla to agentura Reuters. Útok zranil dva členy posádky, které se musela evakuovat. Na nákladní lodi vypukl také požár. Jedná se o druhý takový útok na nákladní lodě v září.
Jemenští Húsíové.
Jemenští Húsíové. | Foto: Reuters

Mluvčí Húsíů tvrdí, že povstalci zasáhli loď střelou s plochou dráhou letu. Vojenské úřady v úterý informovaly o blíže neurčeném projektilu.

Húsíové tvrdí, že útočí pouze na lodě, které obsluhují izraelské přístavy či mají jinou spojitost s Izraelem.V pondělí zasažená loď Minervagracht podle nich porušila jejich zákaz vstupu do přístavů na území okupované Palestiny. Předchozí podobný útok na loď Húsíové podle agentury Reuters podnikli 1. září.

Související

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Húsíové v Jemenu

Povstalci také uvádějí, že útoky podporují svého spojence, palestinské teroristické hnutí Hamás, se kterým Izrael bojuje už skoro dva roky v Pásmu Gazy. Húsíové také podnikají údery na izraelské území za použití raket a bezpilotních prostředků.

V červenci Húsíové podnikli útok na nákladní loď Eternity C, při kterém zahynuli nejméně čtyři členové posádky. Některé další příslušníky posádky podle médií Húsíové zajali. Kvůli útokům na námořní přepravu podnikly na jemenské povstalce údery ze vzduchu Spojené státy a západní země. Izrael pak povstalce bombarduje kvůli úderům na své území.

 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj: Situace v Záporožské elektrárně je kritická, je to hrozba pro všechny

Zelenskyj: Situace v Záporožské elektrárně je kritická, je to hrozba pro všechny

Ukrajina očekává klíčový zlom ve válce. Dostane stroj stavěný na válku s Ruskem

Ukrajina očekává klíčový zlom ve válce. Dostane stroj stavěný na válku s Ruskem

Polští pohraničníci se potýkají s balony z Běloruska, pašeráci jimi posílají zboží

Polští pohraničníci se potýkají s balony z Běloruska, pašeráci jimi posílají zboží

Policejní manévry v centru Mnichova způsobil úmyslně založený požár domu

Policejní manévry v centru Mnichova způsobil úmyslně založený požár domu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Jemen útok loď Húsíové

Právě se děje

před 16 minutami
Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Prezident Petr Pavel popsal na dotaz Aktuálně.cz schůzku se svým jihokorejským protějškem k jadernému tendru.
před 18 minutami
Rychlá pomsta Noskové. Češka si povodila Rusku a je ve čtvrtfinále "tisícovky"
2:32

Rychlá pomsta Noskové. Češka si povodila Rusku a je ve čtvrtfinále "tisícovky"

Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Rusku Anastasiji Potapovovou dnes porazila 6:2, 6:4.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj: Situace v Záporožské elektrárně je kritická, je to hrozba pro všechny

ŽIVĚ
Zelenskyj: Situace v Záporožské elektrárně je kritická, je to hrozba pro všechny

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Z laboratoře do stavu beztíže: všestranný Metoděj Svoboda inspiruje vrstevníky

Z laboratoře do stavu beztíže: všestranný Metoděj Svoboda inspiruje vrstevníky

Sedmnáctiletý Metoděj Svoboda je renesančním studentem. Přednáší, vede studentskou iniciativu, stíhá se věnovat vědě, vesmíru, sportu i umění.
před 1 hodinou

Elegantní v Hollywoodu, autentická v Evropě. Cotillardová je hvězdou bez skandálů

Elegantní v Hollywoodu, autentická v Evropě. Cotillardová je hvězdou bez skandálů
Prohlédnout si 14 fotografií
Marion Cotillardová v roli Solange d'Ayenové a Kate Winsletová jako Lee Millerová ve filmu Lee: Fotografka v první linii (2024).
Marion Cotillardová a Brad Pitt ve snímku Spojenci (2016).
před 1 hodinou
Odborníci potvrdili pravost Masarykova dopisu, zapsal ho tužkou jeho syn Jan

Odborníci potvrdili pravost Masarykova dopisu, zapsal ho tužkou jeho syn Jan

"Obálka je autentická. Všechny ukazatele nasvědčují tomu, že dokument psal ve 30. letech Jan Masaryk," uvedla historička Dagmar Hájková.
Aktualizováno před 1 hodinou
Mata Hari v banánové sukýnce. Josephine Bakerová byla špionka a adoptovala 12 dětí

Mata Hari v banánové sukýnce. Josephine Bakerová byla špionka a adoptovala 12 dětí

Přezdívali jí Černá perla. Provokovala svým polonahým tancem, ale taky se angažovala v odboji. Před 100 lety za jediný večer dobyla Paříž.
Další zprávy