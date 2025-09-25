Zahraničí

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na bezpečnostní a špionážní cíle jemenských Húsíů v hlavním městě Saná. Při náletech byli zabiti nejméně dva civilisté a 48 lidí utrpělo zranění, informovala agentura AFP s odvoláním na zdroje Húsíů, kteří Saná ovládají.
Povstalečtí Húsíové v Jemenu.
Izraelské nálety následovaly den poté, co se Húsíové přihlásili k dronovému útoku na hotel v izraelském turistickém středisku Ejlat u Rudého moře, při němž byly zraněny dvě desítky lidí.

Cílem útoků izraelského letectva bylo velitelství generálního štábu Húsiů, bezpečnostní i zpravodajské komplexy a vojenské tábory, uvedla v prohlášení izraelská armáda. Jemenští obyvatelé agentuře Reuters sdělili, že údery směřovaly do míst na jihu a na západě Saná.

"Provedli jsme silný úder na řadu cílů teroristické organizace Húsiů v Saná," uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac v příspěvku na sociální síti X.

Šíitští povstalci Húsíové, kteří ovládají severozápad Jemenu a jejichž spojencem je Írán, opakovaně útočí na cíle v asi dva tisíce kilometrů vzdáleném Izraeli raketami a drony. Tvrdí, že tak činí ze solidarity s Palestinci v Pásmu Gazy, kde Izrael od října 2023 vede válku proti teroristickému hnutí Hamás. Od listopadu 2023 jemenští povstalci také útočí na obchodní lodě v Rudém moři, které mají podle nich vazby na Izrael.

 
